বাক্সাকাণ্ড : গীতাৰ্থ দেৱশৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ নিৰ্দেশ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ
বাক্সাত কাৰাগাৰৰ সন্মুখত বুধবাৰে সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ বাবে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে অসম ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ।
Published : October 19, 2025 at 7:31 PM IST
গুৱাহাটী : বাক্সা জিলা কাৰাগাৰৰ সন্মুখত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গীতাৰ্থ দেৱশৰ্মাই ৰাইজৰ ওপৰত লাঠিচালনা কৰা ঘটনাক লৈ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে অসম ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগে । আয়োগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ন্যায়াধীশ অজিত বৰঠাকুৰে সমগ্ৰ ঘটনাৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰি এক বিস্তৃত প্রতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ বাক্সা জিলা দণ্ডাধীশক নির্দেশ দিছে ।
লগতে প্ৰতিবেদনৰ সৈতে লাঠিচালনাৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফী, আঘাতপ্রাপ্ত লোকৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈও নির্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শ্যামকানু মহন্ত আৰু মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাসহ পাঁচ অভিযুক্তক বাক্সাৰ জিলা কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে ৰাইজ তথা জুবিন অনুৰাগীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ।
এনে প্ৰতিবাদৰ সময়তে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গীতাৰ্থ দেৱশৰ্মাই ৰাইজৰ ওপৰত লাঠিচালনা কৰিছিল । ফলত উত্তেজিত ৰাইজে ওলোটাই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাক লৈ বাক্সাত লংকাকাণ্ডৰ সূচনা হৈছিল ।
অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গীতাৰ্থ দেৱশৰ্মাই ৰাইজৰ ওপৰত লাঠিচালনা কৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় ছাত্র সংগঠনৰ সভাপতি দুর্লভ তালুকদাৰ আৰু সম্পাদক অনন্যা শইকীয়াই অসম ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগত লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ।
এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে মানৱ অধিকাৰ আয়োগে এজন জ্যেষ্ঠ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ জৰিয়তে আৰক্ষীয়ে কৰা লাঠিচালনাৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ বাক্সাৰ জিলা দণ্ডাধীশক নির্দেশ দিছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে বাক্সাৰ কাৰাগাৰৰ সন্মুখত বুধবাৰে সংঘটিত হোৱা উত্তেজনামূলক পৰিস্থিতিত দুজন লোক গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ উপৰি বহু সংখ্যক লোক আহত হৈছিল । আহতসকলৰ ভিতৰত সাধাৰণ জনতাৰ লগতে আৰক্ষী আৰু সংবাদিকো আছিল ।
