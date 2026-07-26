নিশাটোতে শেষ হোৱা জীৱনবোৰে শূন্যৰ পৰা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব সংগ্ৰাম ?
শিৱসাগৰৰ বানপীড়িতৰ হৃদয়বিদাৰক কাহিনী । দল-সংগঠনে উত্থাপন কৰিলে দুৰ্যোগৰ প্ৰকৃত কাৰণক লৈ নতুন প্ৰশ্ন ?
Published : July 26, 2026 at 11:41 AM IST
তেজপুৰ: নিশা যিমানে গভীৰ হৈ আহিছিল, সিমানে নামি আহিছিল বিভীষিকা । ক্ষণিক আগলৈকে থকা হাঁহিবোৰ যে চকুলোৱে মচি পেলাব কোনোৱে কল্পনাও কৰা নাছিল । দিচাং বলীয়া হৈছিল । দৰিকা গাঁৱৰ মথাউৰিটো ভাঙি পেলাইছিল নিমিষতে ।
আটোম-টোকাৰিকৈ সজা সপোনৰ ঘৰখন এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল । আপোন মানুহখিনিক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা, পাৰিলে দুই-এপদ সামগ্ৰী ওপৰত উঠাই থোৱা আদি কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল । পদূলি, চোতাল, দুৱাৰ মুখ, একাঁঠু, একঁকাল, এবুকু... মুহূৰ্ততে পানীৰ স্তৰ বৃদ্ধি পাইছিল ।
সেই দিচাং নদীৰ প্ৰচণ্ড সোঁতে নিমাইজানৰ দৰিকা গাঁৱৰ মথাউৰি বান্ধ ভঙা সময়তে ৩৬ বছৰীয়া বনমালী গগৈয়ে বুজি পাইছিল আকৌ আৰম্ভ কৰিব লাগিব শূন্যৰ পৰা । মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে তেওঁৰ সপোনৰ ঘৰ, খেতি, পশুধন আৰু বহু বছৰে গঢ়ি তোলা সকলো সপোন বানে তচ-নচ কৰি পেলালে । গাঁওখনৰ প্ৰায় ৮০০টা পৰিয়ালৰ জীৱন এক মুহূৰ্ততে শেষ হৈ গ'ল । বনমালী গগৈৰ পৰিয়াল সেই ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ।
দৰিকাপাৰ হাতীমূৰীয়া, খাটপথাৰ, নিমাইজানত প্ৰায় ৫০ হাজাৰ মানুহৰ ঘৰ বৰ্তমানো পানী মাজত আছে । সেই ভয়ংকৰ নিশাটোৰ কথা স্মৰণ কৰি গগৈয়ে কয়, "গাঁওবাসী আৰু চৰকাৰী বিষয়াসকলে শেষ মুহূৰ্তলৈকে মথাউৰিটো ৰক্ষাৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও প্ৰকৃতিৰ প্ৰচণ্ড শক্তিৰ ওচৰত সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ হয় ।"
তেওঁ কয়,"যিসকলে সেই নিশাটো স্বচক্ষে দেখা নাই, তেওঁলোকে আমাৰ কষ্ট কেতিয়াও বুজিব নোৱাৰিব । আমি গোটেই ৰাতিটো বিষয়াসকলৰ সৈতে মথাউৰিটো বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ । কিন্তু পানীৰ সোঁত ইমানেই বেছি আছিল যে সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ হ'ল ।"
সেই সময়ত তেওঁৰ প্ৰথম চিন্তা আছিল পৰিয়ালক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা । শাৰীৰিকভাবে অসুস্থ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপত ভুগি থকা তেওঁৰ বৃদ্ধ মাতৃক অন্ধকাৰৰ মাজতেই সুৰক্ষিত স্থানলৈ নিয়া হ'ল । লগতে খোজ কাঢ়িব নোৱৰা আন এজন বৃদ্ধ আত্মীয়কো উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।
বনমালী গগৈয়ে কয়,"মাক সুৰক্ষিত স্থানলৈ নিয়াৰ পিছত বুজিলোঁ, ঘৰ-দুৱাৰ বা সামগ্ৰী ৰক্ষা কৰাৰ আৰু কোনো সুযোগ নাই । তেতিয়ালৈকে সকলো বানে উটুৱাই লৈ গৈছিল ।"
পিছদিনা পুৱাতে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনী গাঁওখনত উপস্থিত হৈ আৱদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰে । প্ৰায় তিনি দিন ধৰি গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে বাহ্যিক জগতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল । গগৈয়ে জনাই, "খাবলৈ বিশুদ্ধ পানী নাছিল, বাহিৰৰ সৈতে কোনো যোগাযোগো নাছিল । পঞ্চম দিনতহে কেইবাটাও স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে কিছু সাহায্য সামগ্ৰী লৈ আহে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এখন গাঁও মানে মানুহ, গৰু-ছাগলী, ধান-চাউল আৰু বহু বছৰৰ পৰিশ্ৰম । আমি একোৱেই বচাব নোৱাৰিলোঁ । মোৰ লগতে গাঁৱৰ সকলোৰে গোটেই বছৰৰ ধানৰ ফচল শেষ । শতাধিক গৰু, ছাগলী আৰু হাঁহ-কুকুৰা মৰিল । গাঁওখনত প্ৰায় কোনো পশুধনৰেই অৱশিষ্ট নাই ।"
ছয় দিন পাৰ হোৱাৰ পিছতো বহু অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ তলত । বহু পৰিয়াল এতিয়াও পৃথক হৈ আছে । গগৈৰ পত্নী আৰু সন্তানকেইটা বৰ্তমান বানৰ মাজত নাই যদিও সিপাৰে অন্য ঠাইত আছে । "আমি কেতিয়া পুনৰ একেলগ হ'ম সেয়াও নাজানোঁ..." বুলি কৈ তেওঁ আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে ।ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলে অভিযোগ কৰিছে যে বহু পৰিয়ালে এতিয়াও পৰ্যাপ্ত সাহায্য লাভ কৰা নাই ।
বানৰ কাৰণক লৈ নতুন বিতৰ্ক
উজনি অসমৰ সাম্প্ৰতিক বানৰ মূল কাৰণ হিচাপে চৰকাৰীভাৱে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ সদৃশ অতি বৃষ্টিপাত আৰু চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট জিলাত হোৱা অস্বাভাৱিক ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ কথাই উল্লেখ কৰা হৈছে ।
বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অতি বৃষ্টিপাত বানৰ অন্যতম কাৰণ হ'লেও ইয়াৰ আঁৰত আন কাৰণো থাকিব পাৰে, যিবোৰৰ তদন্ত কৰা হ'ব ।
ইয়াৰ মাজতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই টীয়কত সাংবাদিকক কয়, "বান কেৱল বৰষুণৰ ফল নেকি, নে প্ৰস্তাৱিত দিখৌ নদীত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, ৰেট-হল কয়লা খনন আৰু ব্যাপক বন ধ্বংসৰ দৰে কাৰ্য-কলাপে পৰিস্থিতি অধিক জটিল কৰি তুলিছে, সেয়া চৰকাৰে তদন্ত কৰা উচিত ।"
নাগালেণ্ডত সংবিধানৰ ৩৭১(এ) অনুচ্ছেদৰ সুৰক্ষাৰ অধীনত চলি থকা ৰেট-হল কয়লা খননক লৈও বহুদিন ধৰি পৰিৱেশবিদসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে । তেওঁলোকৰ মতে, অনিয়ন্ত্ৰিত খনন আৰু বন ধ্বংসৰ ফলত মাটিৰ ক্ষয় বৃদ্ধি পাই প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সময়ত পানীৰ সোঁত অধিক তীব্ৰ হ'ব পাৰে । অৱশ্যে, বৰ্তমানৰ বানৰ সৈতে এই কাৰ্য-কলাপসমূহৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক থকাৰ কোনো চৰকাৰী প্ৰমাণ এতিয়ালৈকে পোৱা হোৱা নাই ।
তদন্ত অব্যাহত থকাৰ মাজতে বনমালী গগৈৰ দৰে হাজাৰ হাজাৰ বানপীড়িত পৰিয়ালে এতিয়া কেৱল এটাই চিন্তা কৰিছে—খাদ্য, আশ্ৰয় আৰু এটা নিশাত ধ্বংস হোৱা জীৱন পুনৰ গঢ়ি তোলাৰ সংগ্ৰামখন কেনেকৈ চলাই নিব ?
ইফালে, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীয়ে ব্যাপক উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । বিষয়া পৰিদৰ্শক বিনা নেওৱাৰৰ তথ্য অনুসৰি, দুয়োখন জিলাত মুঠ ১২টা NDRF দল মোতায়েন কৰা হৈছে । ইয়াৰে বৰ্তমান ৭টা দলে সক্ৰিয়ভাৱে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে ।
প্ৰতিটো দলত প্ৰায় ৩০জনকৈ জোৱান আছে আৰু তিনিজনকৈ বিষয়াই নেতৃত্ব দিছে । এতিয়ালৈকে এনডিআৰএফে ২১০ জনতকৈ অধিক বানত আবদ্ধ লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে । বহু জলবন্দী গাঁৱত এতিয়াও উদ্ধাৰ আৰু স্থানান্তৰণ অভিযান অব্যাহত আছে ।