বিধানসভাত গৃহীত গুৱাহাটী উপগ্ৰহ চহৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ বিধেয়ক ২০২৬, আহি আছে ছেটেলাইট চিটী

বিধানসভাত গৃহীত গুৱাহাটী উপগ্ৰহ চহৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ বিধেয়ক ২০২৬, আহি আছে ছেটেলাইট চিটী
গুৱাহাটী উপগ্ৰহ চহৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ বিধেয়ক-২০২৬ পাৰিত, বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ আশে-পাশে হ'ব গুৱাহাটী ছেটেলাইট চিটী ৷ Guwahati Satellite City Development Authority Bill
Published : July 28, 2026 at 5:40 PM IST
গুৱাহাটী : মঙলবাৰে বিধানসভাত গুৱাহাটী ছেটেলাইট চিটী ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটী বিধেয়কখন পাৰিত কৰা হয়। মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ে 'গুৱাহাটী উপগ্ৰহ চহৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ বিধেয়ক-২০২৬' বিবেচনাৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিছিল ।
তাৰ পিছত সদনত উক্ত বিধেয়কখনৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় আৰু আলোচনাৰ অন্তত সদনত বিধেয়কখন গৃহীত কৰা হয় ।
Making an intervention during the Budget Session of the Assam Legislative Assembly.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 28, 2026
📍Dispur https://t.co/9u6Qr0ppHl
আলোচনাকালত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধেয়কখন সন্দৰ্ভত কয়, "এতিয়াও ছেটেলাইট চিটীৰ পৰিসীমাটো হোৱা নাই । আমি ক'ত কৰিম তাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই । ছেটেলাইট চিটী আমি কামৰূপ মহানগৰত কৰিব বিচাৰিছো । বৰ্তমান যি স্থানত ছেটেলাইট চিটী কৰিব বিচাৰিছো তাৰ স্থানীয় বিধায়ক মই নিজে । অন্য স্থানত কৰাৰ বৰ্তমান প্ৰস্তাৱ নাই । জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ আশে-পাশে কৰিব বিচাৰিছো। বৰ্তমান আন ঠাইত ছেটেলাইট চিটী কৰাৰ প্ৰস্তাৱ নাই ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লগতে কয়, "নিয়োগ ছেটেলাইট চিটীৰ পৰা নাহে । ১০০ বিঘা মাটি দিম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰ্যালয়ৰ বাবে, ১০০ বিঘা মাটি দিম ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্যালয়ৰ বাবে, ১০০ বিঘা মাটি দিম লজিষ্টিকৰ বাবে, ১০০ বিঘা মাটি দিম হাস্পাটালৰ বাবে, ১০০ বিঘা মাটি দিম ষ্টেডিয়ামৰ বাবে। সেইদৰে মাটি দিম মেৰেজ হলৰ বাবে । এনেদৰে এটা জ'নিং মেপ হ'ব । তাতে যদি আমি ভালদৰে ছেটেলাইট চিটী কৰিব পাৰো বহু হাজাৰ নিয়োগ সৃষ্টি হ'ব ।"
তেওঁ কয়, "ছেটেলাইট চিটীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে কাকো নিযুক্তি নিদিয়ে । ছেটেলাইট চিটীত হোৱা টাজ বিভান্তাই চাকৰি দিব । সেইদৰে হোৱা আন আন প্ৰতিষ্ঠানে চাকৰি দিব। স্বাভাৱিকতে স্থানীয় যুৱক-যুৱতীয়ে চাকৰি পাব । আমি বিচাৰিম স্থানীয় মানুহখিনিক যাতে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় । সেই পৰ্যায়লৈ এতিয়াও বহু দূৰ আছে।"
আনহাতে বিধেয়কখনৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ে কয়, "বিমানবন্দৰৰ সমীপত ছেটেলাইট চিটী নিৰ্মাণৰ বাবে বাজেটত ২,১০০ কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছিল । গুৱাহাটীত দ্ৰুত বিকাশ সাধন হৈছে আৰু যাৰ ফলত সমস্যাৰো সৃষ্টি হৈছে । যাৰ বাবে ছেটেলাইট চিটীৰ বাবে এটা কৰ্তৃপক্ষৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে । বিধেয়কখনত সকলো বিষয় সামৰি লোৱা হৈছে । গুৱাহাটীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত এখন ছেটেলাইট চিটী নিৰ্মাণৰ কথা কোৱা হৈছে। পৰিকল্পিত চহৰ নিৰ্মাণ দেশৰ বাবে নতুন নহয় । গুৱাহাটীতো তাৰ বাবেই ছেটেলাইট চিটী নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক: ১.৭০ লাখ মেখেলা-চাদৰ, ১.৭০ লাখ টি-ছাৰ্ট, ডেৰ লাখ আঁঠুৱা লৈ বুধবাৰে বিজেপিৰ যাত্ৰা