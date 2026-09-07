অসম কেবিনেট: দুই লাখ নিযুক্তিৰ বাবে পদোন্নতি ব্য়ৱস্থা, খেল মহাৰণ-শিশু মহাৰণ, দালাল ৰাজৰ পৰিসমাপ্তি ইত্য়াদি আদি

অসম কেবিনেট: দুই লাখ নিযুক্তিৰ বাবে পদোন্নতি ব্য়ৱস্থা, খেল মহাৰণ-শিশু মহাৰণ, দালাল ৰাজৰ পৰিসমাপ্তি ইত্য়াদি আদি
দুই লাখ চাকৰিৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ, ইয়াৰ ক্ৰীড়া খণ্ডৰ বিশেষ উন্নয়ন পদক্ষেপ...
Published : September 7, 2026 at 7:12 PM IST
হায়দৰাবদ : সোমবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত কেবিনেত বৈঠকত দুই লাখ চাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
ৰাজ্য়িক কেবিনেটত আগন্তুক পাঁচ বছৰত দুই লাখ নিযুক্তি দিয়াৰ অংশ হিচাপে ৰাজ্যত শীঘ্ৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে ৷
In today’s meeting of the #AssamCabinet, we resolved to— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 7, 2026
✅Approve Shoishab Krida Samaroh
✅Approve Assam Green Cess Policy
✅Promotional avenues for Govt employees and age relaxation for ex-servicemen
✅Free bicycles to Class IX students pic.twitter.com/2XZiC5u803
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "দুই লাখ চাকৰি নিযুক্তিৰ বাবে পদোন্নতি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ যেনেদৰে সচিবালয়ত কণিষ্ঠ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ সমূহৰ পদোন্নতিৰ বাবে ৪ বছৰ চাকৰি কৰিব লাগে ৷ কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ৩ বছৰ কৰিলে পদোন্নতি পাব ৷ যাৰ বাবে ৩০০ পদখালি হ'ব আৰু ৩০০ ল'ৰা-ছোৱালীৰ পদোন্নতি হ'ব ৷ আন আন বিভাগসমূহৰ পদোন্নতিৰ বাবেও এই নিৰ্দেশ দিয়া হ'ব ৷"
সামৰিক বাহিনীত কৰ্মৰত অসমৰ যুৱক-যুৱতীৰ প্ৰসংগত কেবিনেত কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"৪২ বছৰ বয়সত তেওঁলোকে অৱসৰ ল'ব লাগে ৷ সেয়ে তেওঁলোকৰ বাবে ADREত ২ শতাংশ আসন সংৰক্ষণ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু তেওঁলোকৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত যি সময়সীমা আছিল সেয়া ৪২ বছৰ আছিল ৷ কিন্তু সেই বয়স ৪৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ অৰ্থাৎ এক্স চাৰ্ভিছমেনে ADRE পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ উৰ্ধ্বতম বয়স ৪৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷"
ইয়াৰ লগতে কেবিনেটে ক্ৰীড়া খণ্ডৰ বাবে লোৱা বিশেষ পদক্ষেপৰ কথাও সদৰী কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "সলনা-সলনিকৈ ৰাজ্যত প্ৰতিবছৰে খেল মহাৰণ অথবা সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ৷ এই বৰ্ষত ১ নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব খেল মহাৰণ আৰু ২০২৭ চনৰ ১৮-২৩ জানুৱীৰত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত গুৱাহাটীত ফাইনেল মেচসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "খেল মহাৰণৰ সামন্তৰালকৈ এইবাৰৰ পৰা ১২ বছৰৰ তলৰ শিশুসকল লৈ 'শিশু খেল মহাৰণ' অনুষ্ঠিত হ'ব ৷
ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰতিভাৱান শিশু খেলুৱৈক চিনাক্ত কৰা ৷ 'শিশু খেল মহাৰণ' দ্বাৰা ৩০০ প্ৰতিভাৱান শিশু খেলুৱৈকে বাচনি কৰা হ'ব ৷ ৩০০ প্ৰতিভাৱান শিশু খেলুৱৈক বাচনি কৰি এটা বৃত্তি দিয়াৰ লগতে ভাল প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব ৷"
The days of middlemen in Assam is over! We have begun an uncompromising drive to weed out middlemen from Govt offices. pic.twitter.com/7s5UDbiNJ2— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 7, 2026
মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ৰাজ্য়ৰ চৰকাৰী কাৰ্য্য়ালয়বোৰত সক্ৰিয় হৈ থকা দালালৰাজ বা মধ্য়ভোগীৰ দপদপনি শেষ কৰিবলৈও বিশেষ পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা কেবিনেটৰ পাছৰ সংবাদ সম্বোধন উল্লেখ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক:গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ড: চাৰিদিন পূৰ্বে হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই ৰামানুজে হত্যা কৰিছিল ৰিয়াক, মহানগৰ আৰক্ষীৰ ভাষ্য়