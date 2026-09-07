ETV Bharat / state

অসম কেবিনেট: দুই লাখ নিযুক্তিৰ বাবে পদোন্নতি ব্য়ৱস্থা, খেল মহাৰণ-শিশু মহাৰণ, দালাল ৰাজৰ পৰিসমাপ্তি ইত্য়াদি আদি

দুই লাখ চাকৰিৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ, ইয়াৰ ক্ৰীড়া খণ্ডৰ বিশেষ উন্নয়ন পদক্ষেপ...

CM HIMANTA BISWA SARMA
দুই লাখ নিযুক্তি বাবে চৰকাৰে ল'লে পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থা (CM HIMANTA BISWA SARMA X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2026 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবদ : সোমবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত কেবিনেত বৈঠকত দুই লাখ চাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷

ৰাজ্য়িক কেবিনেটত আগন্তুক পাঁচ বছৰত দুই লাখ নিযুক্তি দিয়াৰ অংশ হিচাপে ৰাজ্যত শীঘ্ৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "দুই লাখ চাকৰি নিযুক্তিৰ বাবে পদোন্নতি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ যেনেদৰে সচিবালয়ত কণিষ্ঠ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ সমূহৰ পদোন্নতিৰ বাবে ৪ বছৰ চাকৰি কৰিব লাগে ৷ কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ৩ বছৰ কৰিলে পদোন্নতি পাব ৷ যাৰ বাবে ৩০০ পদখালি হ'ব আৰু ৩০০ ল'ৰা-ছোৱালীৰ পদোন্নতি হ'ব ৷ আন আন বিভাগসমূহৰ পদোন্নতিৰ বাবেও এই নিৰ্দেশ দিয়া হ'ব ৷"

সামৰিক বাহিনীত কৰ্মৰত অসমৰ যুৱক-যুৱতীৰ প্ৰসংগত কেবিনেত কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷

এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"৪২ বছৰ বয়সত তেওঁলোকে অৱসৰ ল'ব লাগে ৷ সেয়ে তেওঁলোকৰ বাবে ADREত ২ শতাংশ আসন সংৰক্ষণ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু তেওঁলোকৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত যি সময়সীমা আছিল সেয়া ৪২ বছৰ আছিল ৷ কিন্তু সেই বয়স ৪৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ অৰ্থাৎ এক্স চাৰ্ভিছমেনে ADRE পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ উৰ্ধ্বতম বয়স ৪৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷"

ইয়াৰ লগতে কেবিনেটে ক্ৰীড়া খণ্ডৰ বাবে লোৱা বিশেষ পদক্ষেপৰ কথাও সদৰী কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "সলনা-সলনিকৈ ৰাজ্যত প্ৰতিবছৰে খেল মহাৰণ অথবা সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ৷ এই বৰ্ষত ১ নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব খেল মহাৰণ আৰু ২০২৭ চনৰ ১৮-২৩ জানুৱীৰত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত গুৱাহাটীত ফাইনেল মেচসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "খেল মহাৰণৰ সামন্তৰালকৈ এইবাৰৰ পৰা ১২ বছৰৰ তলৰ শিশুসকল লৈ 'শিশু খেল মহাৰণ' অনুষ্ঠিত হ'ব ৷

ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰতিভাৱান শিশু খেলুৱৈক চিনাক্ত কৰা ৷ 'শিশু খেল মহাৰণ' দ্বাৰা ৩০০ প্ৰতিভাৱান শিশু খেলুৱৈকে বাচনি কৰা হ'ব ৷ ৩০০ প্ৰতিভাৱান শিশু খেলুৱৈক বাচনি কৰি এটা বৃত্তি দিয়াৰ লগতে ভাল প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব ৷"

মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ৰাজ্য়ৰ চৰকাৰী কাৰ্য্য়ালয়বোৰত সক্ৰিয় হৈ থকা দালালৰাজ বা মধ্য়ভোগীৰ দপদপনি শেষ কৰিবলৈও বিশেষ পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা কেবিনেটৰ পাছৰ সংবাদ সম্বোধন উল্লেখ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক:গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ড: চাৰিদিন পূৰ্বে হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই ৰামানুজে হত্যা কৰিছিল ৰিয়াক, মহানগৰ আৰক্ষীৰ ভাষ্য়

TAGGED:

দুই লাখ নিযুক্তি
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ADRE
কৰ্মচাৰীৰ পদোন্নতি
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.