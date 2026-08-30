গ্ৰাহকক ই-২০ পেট্ৰ'ল ভৰাবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰে চৰকাৰে : ডাঃ ভৱেন চৌধুৰী
ই-২০ৰ বাবে কুঁহিয়াৰ, চাউল আদি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য আকাশলংঘী হৈছে ৷ এই দাবী সচেতন নাগৰিকৰ ৷
Published : August 30, 2026 at 7:44 PM IST
গুৱাহাটী : ই-২০ পেট্ৰ'লৰ সন্দৰ্ভত লতাশিলস্থিত বিষ্ণু-নিৰ্মলা ন্যাস ভৱনত সচেতন নাগৰিক মাজত এক আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয় । দেওবাৰে অনুষ্ঠিত উক্ত সভাত ডাঃ ভৱেন চৌধুৰী, ড৹ জোনমণি খাউণ্ড, শীলভদ্ৰ ডেকাৰজা, বল্লভ পাত্ৰ, আৰজু আমিনকে বহু কেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল ৷
এই সন্দৰ্ভত নাগৰিক সভাৰ আয়োজক ডাঃ ভৱেন চৌধুৰীয়ে কয়, "চৰকাৰে ই-২০ (E-20) পেট্ৰ'ল ভৰাবলৈ গ্ৰাহকক বাধ্য কৰা নচলিব । সাধাৰণ পেট্ৰ'ল সুলভ কৰিব লাগে আৰু ই-২০ পেট্ৰ'ল ভৰাবলৈ ইচ্ছুক গ্ৰাহককহে ই-২০ পেট্ৰ'ল বিক্ৰী কৰিব লাগে । পেট্ৰ'ল পাম্পসমূহত ই-৫, ই-১০, ই-২০ৰ লগতে ১০০% পেট্ৰ'লৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে আৰু গ্ৰাহকক নিজেই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ দিব লাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ই-২০ তেল আৰু ইথানল উৎপাদন কৰা কাৰখানাই প্ৰদূষণ বৃদ্ধি কৰে আৰু সেই কাৰণে এই কাৰখানা বন্ধ কৰিব লাগে ৷ ইথানল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যিহেতু বহুত বৃহৎ পৰিমাণত বিশুদ্ধ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়, সেয়েহে ই পানীৰ নাটনি কৰিব ৷ গতিকে ইথানলৰ কাৰখানা বন্ধ কৰিব লাগে ৷ ইথানল নিৰ্মাণ কৰাত কুঁহিয়াৰ, চাউল, মাকৈ আদি ব্যৱহাৰৰ ফলত এই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য আকাশলংঘী হৈছে ।"
ড৹ জোনমণি খাউণ্ডে কয়, "ই-২০ বাধ্যতামূলক হ'ব নোৱাৰে । ই-২০ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা বাহন বৰ্তমান আমাৰ হাতত নাই । ই-২০ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত গাড়ীবোৰ মাইলেজ কমিছে, ইঞ্জিন বিকল হৈছে । তাৰ ফলত ক্ষতি হৈছে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ । কাৰণ ইয়াৰ ক্ষতিপূৰণ চৰকাৰে নিদিয়ে । সেয়েহে ই-২০ বাধ্যতামূলক হ'ব নালাগে, বিকল্প হ'ব পাৰে । ই-২০ পেট্ৰ'ল কম মূল্যত দিয়ক কিন্তু সেইটো কৰা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাত পেট্ৰ'লৰ দাম কমাৰ পাছতো ভাৰতত পেট্ৰ'লৰ দাম কিয় বৃদ্ধি হৈ আছে । ই-২০ৰ জৰিয়তে বেলেগ মুনাফা আদায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । কাৰণ স্বাৰ্থত ই-২০ বাধ্যতামূলক কৰিছে সেইটো এটা বিচাৰ্যৰ বিষয় । ই-২০ উৎপাদন কৰিবলৈ কুঁহিয়াৰ, চাউলৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত বজাৰত চেনি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । ই-২০ ফেক্টৰী থকাৰ বাবে বৰ্ণিহাত ভাৰতৰ প্ৰদূষিত চহৰ হিচাবে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক : চেনি ৩৫টকা, মচুৰ দালি ৭০ টকাতে পাব; হিমন্ত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত