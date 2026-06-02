সুস্থ হৈছে যদিও সংকটমুক্ত নহয় নলবাৰীকাণ্ডত আহত যুৱতী

সুস্থ হৈছে যদিও সংকটমুক্ত নহয় নলবাৰীকাণ্ডত আহত যুৱতী
"তেওঁ যিখিনি মানসিক আঘাত পাইছে, মানসিকভাৱে সুস্থ হ'বলৈ অলপ সময় লাগিব ।" জনালে অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে ।
Published : June 2, 2026 at 4:30 PM IST|
Updated : June 2, 2026 at 4:45 PM IST
গুৱাহাটী: নলবাৰীকাণ্ড সংঘটিত কৰা অভিযুক্ত ৰ'জ আলী ওৰফে আছিফ খানৰ মৃত্যু ঘটিল যদিও, আজিও গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে আক্ৰমণত আহত কিশোৰীগৰাকী ।
আইচিইউত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজ দি আছে কিশোৰীগৰাকীয়ে । নলবাৰীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা যুৱতীগৰাকী অলপ সুস্থ হৈছে যদিও কিন্তু সংকটমুক্ত নহয় । আবেলিলৈ গম পোৱা যাব যুৱতীগৰাকী সংকটমুক্ত হ'বনে নাই ।
যুৱতীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে কয়,"যুৱতীগৰাকীৰ ইনফেকচন কমিছে । আজি এমআৰআই কৰিছোঁ । স্নায়ু, শল্য, মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ, শৈল্য চিকিৎসক আৰু মেডিচিন চিকিৎসাৰ সাতজনীয়া চিকিৎসকৰ দলে চিকিৎসা চলাই আছে । মাত দিব পাৰিছে । যুৱতীগৰাকীয়ে দেউতাকক চিনি পাইছে । ৰাতি অলপ আহাৰ খাব পাৰিছে ।"
চৌধুৰীয়ে কয়, "তেওঁ যি শাৰীৰিক আঘাত পাইছে সেইখিনি আমি চিকিৎসা চলাই আছোঁ । কিন্তু যিখিনি মানসিক আঘাত পাইছে, মানসিকভাৱে সুস্থ হ'বলৈ অলপ সময় লাগিব । অহা সাতদিনমানলৈ চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থাকিব । সুস্থ হ'লে হাস্পতালৰ পৰা ঘৰলৈ যাব পাৰিব । বৰ্তমান আইচিইউতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।"
উল্লেখ্য যে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবে আছিফ খান ওৰফে ৰ’জ নামৰ যুৱকজনে নলবাৰীৰ গংগাপুৰত দেওবাৰে সন্ধিয়া চোকা অস্ত্ৰৰে দুই ভাতৃ-ভগ্নীক নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল । এই নৃশংস আক্ৰমণত ভাতৃ তথা আছু নেতা মাধুৰ্য বৰ্মনৰ মৃত্যু হয় আৰু ভগ্নী বৰ্তমান জিএমচিএইছৰ আইচিইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । কিশোৰীগৰাকীৰ শৰীৰৰ কেইবাটাও অংশত ছুৰীৰে গুৰুতৰভাৱে আঘাত কৰাত সংকটজন অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।