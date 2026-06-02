সুস্থ হৈছে যদিও সংকটমুক্ত নহয় নলবাৰীকাণ্ডত আহত যুৱতী

"তেওঁ যিখিনি মানসিক আঘাত পাইছে, মানসিকভাৱে সুস্থ হ'বলৈ অলপ সময় লাগিব ।" জনালে অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে ।

The girl injured in the Nalbari incident is recovering but not out of danger
এতিয়াও সংকটমুক্ত নহয় নলবাৰীকাণ্ডত আহত যুৱতী
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 2, 2026 at 4:30 PM IST

Updated : June 2, 2026 at 4:45 PM IST

গুৱাহাটী: নলবাৰীকাণ্ড সংঘটিত কৰা অভিযুক্ত ৰ'জ আলী ওৰফে আছিফ খানৰ মৃত্যু ঘটিল যদিও, আজিও গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে আক্ৰমণত আহত কিশোৰীগৰাকী ।

আইচিইউত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজ দি আছে কিশোৰীগৰাকীয়ে । নলবাৰীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা যুৱতীগৰাকী অলপ সুস্থ হৈছে যদিও কিন্তু সংকটমুক্ত নহয় । আবেলিলৈ গম পোৱা যাব যুৱতীগৰাকী সংকটমুক্ত হ'বনে নাই ।

গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰী (ETV Bharat Assam)

যুৱতীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে কয়,"যুৱতীগৰাকীৰ ইনফেকচন কমিছে । আজি এমআৰআই কৰিছোঁ । স্নায়ু, শল্য, মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ, শৈল্য চিকিৎসক আৰু মেডিচিন চিকিৎসাৰ সাতজনীয়া চিকিৎসকৰ দলে চিকিৎসা চলাই আছে । মাত দিব পাৰিছে । যুৱতীগৰাকীয়ে দেউতাকক চিনি পাইছে । ৰাতি অলপ আহাৰ খাব পাৰিছে ।"

চৌধুৰীয়ে কয়, "তেওঁ যি শাৰীৰিক আঘাত পাইছে সেইখিনি আমি চিকিৎসা চলাই আছোঁ । কিন্তু যিখিনি মানসিক আঘাত পাইছে, মানসিকভাৱে সুস্থ হ'বলৈ অলপ সময় লাগিব । অহা সাতদিনমানলৈ চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থাকিব । সুস্থ হ'লে হাস্পতালৰ পৰা ঘৰলৈ যাব পাৰিব । বৰ্তমান আইচিইউতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।"

উল্লেখ্য যে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবে আছিফ খান ওৰফে ৰ’জ নামৰ যুৱকজনে নলবাৰীৰ গংগাপুৰত দেওবাৰে সন্ধিয়া চোকা অস্ত্ৰৰে দুই ভাতৃ-ভগ্নীক নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল । এই নৃশংস আক্ৰমণত ভাতৃ তথা আছু নেতা মাধুৰ্য বৰ্মনৰ মৃত্যু হয় আৰু ভগ্নী বৰ্তমান জিএমচিএইছৰ আইচিইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । কিশোৰীগৰাকীৰ শৰীৰৰ কেইবাটাও অংশত ছুৰীৰে গুৰুতৰভাৱে আঘাত কৰাত সংকটজন অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

