শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্ৰ ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড’ৰৰ নিৰ্মাণকাৰ্য শেষ পৰ্যায়ত : ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত মুকলিৰ সম্ভাৱনা

শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্ৰ ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড’ৰৰ নিৰ্মাণকাৰ্য শেষ পৰ্যায়ত : ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত মুকলিৰ সম্ভাৱনা
পাহাৰীয়া ভূ-প্ৰকৃতি, ভূমিস্খলন আৰু বিভিন্ন জটিলতাৰ বাবে ২৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশটোৰ নিৰ্মাণ দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম্পূৰ্ণ হৈ আছিল ৷
Published : August 27, 2026 at 3:46 PM IST
হাফলং : দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অৱসান ঘটাই পূজাৰ পূৰ্বেই শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্ৰ ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড’ৰৰ জাতিংগা-হাৰাংগাজাও অংশৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়ববীয়াসকল জোৰদাৰ গতিত আগবাঢ়িছে ।
২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ প্ৰায় ২৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশটো পাহাৰীয়া ভূ-প্ৰকৃতি, ভূমিস্খলন আৰু নিৰ্মাণজনিত বিভিন্ন জটিলতাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম্পূৰ্ণ হৈ আছিল । বৰ্তমান এই পথছোৱাৰ নিৰ্মাণকাৰ্য প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ(NHAI)ৰ তথ্য অনুসৰি, বিগত সোমবাৰে জাতিংগা-হাৰাংগাজাও অংশত নৱনিৰ্মিত এলিভেটেড কৰিড’ৰৰ প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ অংশৰ দুটা লেন যান-বাহনৰ চলাচলৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ।
বাকী দুটা লেনো অহা ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যান-বাহনৰ বাবে মুকলি কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত শিলচৰৰ পৰা হাফলং হৈ দেশৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ সৈতে পথ যোগাযোগ অধিক দ্ৰুত আৰু সুৰক্ষিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
জাতিংগাৰ পৰা হাৰাংগাজাওলৈ প্ৰায় ২৫ কিলোমিটাৰ অংশত পাহাৰৰ ঢাল, ভূমিস্খলন প্ৰৱণ অঞ্চল আৰু দুৰ্বল মাটিৰ বাবে পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত পথ নিৰ্মাণৰ পৰিৱৰ্তে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানত এলিভেটেড কৰিড’ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই অংশত মুঠ পাঁচটা এলিভেটেড কৰিড’ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
অধিকাংশ নিৰ্মাণকাৰ্য ইতিমধ্যে শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে । বৰ্তমান সংযোগী পথ, সুৰক্ষা ব্যৱস্থা, নলা-নৰ্দমা, ৰোড ফাৰ্নিচাৰ তথা অন্যান্য আনুষংগিক কাম দ্ৰুতগতিত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাম চলি আছে ।
প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্যত নিয়োজিত দীনেশচন্দ্ৰ আৰ আগৰৱালা ইনফ্ৰাকন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰাও নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশসমূহ মুকলি কৰাৰ লক্ষ্যৰে কাম আগবঢ়াই নিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । NHAI-ৰ প্ৰকাশিত নথিতো জাতিংগা জংচনৰ পৰা হাৰাংগাজাও অংশটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ সৈতে উক্ত সংস্থাটোৰ নাম উল্লেখ আছে ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি জাতিংগা-হাৰাংগাজাও অংশটো ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড’ৰৰ প্ৰধান বাধা হৈ আছিল । এই অংশটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ’লে বৰাক উপত্যকা, ডিমা হাছাও আৰু দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ মাজত পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থাত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে । বিশেষকৈ বাৰিষাৰ সময়ত ভূমিস্খলনৰ ফলত যাতায়াতত সৃষ্টি হোৱা সমস্যাৰ বহুখিনি এলিভেটেড কৰিড’ৰসমূহ মুকলি হোৱাৰ পাছত হ্ৰাস পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই প্ৰকল্পটোৰ অগ্ৰগতিৰ ওপৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো নজৰ ৰাখিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ আৰু নিয়মীয়া তদাৰকীৰ পাছত জাতিংগা-হাৰাংগাজাও অংশৰ নিৰ্মাণকাৰ্যত গতি আহিছে বুলি সংশ্লিষ্ট সূত্ৰই দাবী কৰিছে । চলিত বছৰৰ আৰম্ভণিতো এই ২৫ কিলোমিটাৰ অংশৰ কাম দ্ৰুতগতিত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনিক স্তৰত তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছিল ।
প্ৰায় দুটা দশক ধৰি অসম্পূৰ্ণ হৈ থকা ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড’ৰৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশটো মুকলি হ’লে কেৱল ডিমা হাছাও নহয়, সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাৰ অৰ্থনীতি আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাত ইয়াৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব বুলি সংশ্লিষ্ট মহলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে । পণ্য পৰিবহণৰ সময় হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে শিলচৰ, হাফলং আৰু গুৱাহাটীৰ মাজৰ পথ যোগাযোগো অধিক সুচল হ’ব ।
সকলো কাম পৰিকল্পনা অনুসৰি আগবাঢ়িলে শাৰদীয় উৎসৱৰ পূৰ্বেই জাতিংগা-হাৰাংগাজাও অংশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি সমগ্ৰ পথছোৱা যান-বাহনৰ চলাচলৰ উপযোগী কৰি তোলাই বৰ্তমান NHAI আৰু নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ প্ৰধান লক্ষ্য ।
তথ্য অনুসৰি, ভাৰতমালা পৰিযোজনাৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ জৰিয়তে প্ৰায় ১,৬৭৪ কোটি টকা ব্যয়েৰে নৃৰিমবাংলোৰ পৰা জাতিংগা জংচন-হাৰাংগাজাওলৈ ৪৯.২৩ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে । প্ৰকল্পটোৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে বৰাক উপত্যকাক দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পৰিকাঠামোৰ সৈতে অধিক শক্তিশালীভাৱে সংযুক্ত কৰা আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাজত যোগাযোগ ব্যৱস্থা অধিক উন্নত কৰা ।
এজন লোকে কয়, ‘‘বহুত ভাল হৈছে ৷ অহা-যোৱা কৰাত সুবিধা হৈছে ৷ মুখ্য়মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো যে বাকী থকা কামৰ অংশখিনি দূৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বেই শেষ কৰিলে ৰাইজৰ সুবিধা হয় ৷’’
এজন বাছ চালকে কয়, ‘‘২০-২৫ বছৰ ধৰি বহু কষ্টৰে এই পথত গাড়ী চলাইছিলো ৷ বহুত অসুবিধা হৈছিল ৷ এতিয়া এই পথটো হোৱাৰ বাবে বহুত সুবিধা হৈছে ৷ আগতে গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰ যাবলৈ সময় লাগিছিল ৭ ঘণ্টা ৷ কিন্তু এতিয়া এই পথৰ বাবে প্ৰায় ৩ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি যাত্ৰীক নিৰ্দিষ্ট স্থানত থ’ব পাৰিম ৷’’