ETV Bharat / state

মেঘালয়ত আবিষ্কৃত সুগন্ধি ফুলক জুবিনৰ নামেৰে নামকৰণ

ড৹ দিলীপ ৰয়ৰ দলে আবিষ্কাৰ কৰা ফুলৰ প্ৰজাতিৰ বৈজ্ঞানিক নাম দিলে 'হেদাইচিয়াম জুবিনগার্গিয়ানাম' ।

The fragrant flower discovered in Meghalaya has been named 'Hedychium Zubeenagargianum'
মেঘালয়ত আবিষ্কৃত সুগন্ধি ফুলক জুবিনৰ নামেৰে নামকৰণ (ETV Bharta Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 11:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : 'ফুল ফুলক ৰ'দৰে ফুল...'- কেৱল গানৰ মাজেৰেই নহয়, বাস্তৱতো প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি অফুৰন্ত ভালপোৱাৰে হৃদয়-সমাজ সদায় সেউজ কৰি ৰখা অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক এদল বিজ্ঞানী, গৱেষকে প্ৰকৃতিৰ মাজতে চিৰদিন চিৰসেউজ কৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।

তাৰ বাবেই যেন প্ৰকৃতিৰ ধুনীয়া সৃষ্টি সুগন্ধিময় ফুল, সৌন্দৰ্যৰ ৰাণী পখিলাৰ বৈজ্ঞানিক নাম জুবিন গাৰ্গৰ নামতেই অর্পণ কৰি মহান শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে প্ৰকৃতিৰ মাজতে সজীৱ কৰি ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে । শেহতীয়াকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ শ্বিলঙত আবিষ্কাৰ হোৱা 'জিঞ্জাৰ লিলি' নামৰ আদাজাতীয় এবিধ উদ্ভিদৰ তথা ফুলৰ বৈজ্ঞানিক নাম গৱেষকৰ দলে জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে নামকৰণ কৰিছে ।

মেঘালয়ত আবিষ্কৃত সুগন্ধি ফুলক জুবিনৰ নামেৰে নামকৰণ (ETV Bharta Assam)

বঙাইগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বঙাইগাঁৱৰ বীৰঝৰা মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ড৹ দিলীপ ৰয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি শ্বিলঙৰ 'ব'টানিকেল ছার্ভে অব ইণ্ডিয়া'ৰ ৰিকাৰ্টি লাইটান আৰু নৃপেমো অডাইউৰ সহযোগত ২০১৮ চনত তেওঁলোকে শ্বিলঙৰ ব'টানিকেল ছার্ভে অব ইণ্ডিয়াৰ বাগিচাত অধ্যয়ন কৰোতে 'জিঞ্জাৰ লিলি'ৰ এবিধ নতুন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ প্রত্যক্ষ কৰে ।

পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে গৱেষণা কৰি উক্ত প্রজাতিবিধ নতুনকৈ আবিষ্কাৰ কৰাটো নিশ্চিত কৰে । উত্তৰ-পূব ভাৰতত আবিষ্কৃত দেখিবলৈ অতি ধুনীয়া উক্ত ফুলবিধকে তেওঁলোকে অসমৰ সাংস্কৃতিক মহীৰূহ জুবিন গাৰ্গৰ সন্মানার্থে বিজ্ঞান আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ মিলন ঘটাই জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে বৈজ্ঞানিক নামকৰণ কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত Association for Plant Taxonomy ৰ গৱেষণা আলোচনী TAXONOMY PHYTOTAXONOMYৰ (ISSN: 2584-0835) জুন সংখ্যাত গৱেষণা পত্রও প্রকাশ পাইছে ।

সংগীত আৰু চিনেমা জগতলৈ শিল্পীগৰাকীৰ দশকজোৰা অনন্য অৱদানৰ লগতে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ প্ৰতি শিল্পীগৰাকীৰ আপোচহীন আৰু সৰৱ কণ্ঠৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই উত্তৰ-পূব ভাৰতত নতুনকৈ আবিষ্কৃত উদ্ভিদ প্রজাতিবিধৰ নাম 'হেদাইচিয়াম জুবিনগার্গিয়ানাম'(Hedychium Zubeengargianum) ৰখা হৈছে বুলি ড৹ ৰয়ে কয় ।

তেওঁ কয়, "যিদৰে জুবিন গাৰ্গৰ কলা সাধাৰণ ৰাইজৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত, ঠিক তেনেদৰেই হেদাইচিয়াম জুবিনগার্গিয়ানাম নামৰ এই উদ্ভিদবিধো জনসাধাৰণৰ মাজত থকাৰ বাবে সম্পূর্ণ উপযোগী । ইয়াৰ মসৃণ সেউজীয়া পাত, উচ্চতা আৰু অত্যন্ত আকর্ষণীয় ফুলৰ থোপাৰ পৰা মন্ত্রমুগ্ধকাৰী সুবাস ওলাই থাকে ।"

উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে মহান শিল্পীগৰাকীৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পিচতে অৰুণাচল প্রদেশত আবিষ্কৃত এবিধ দুষ্প্রাপ্য প্রজাতি পখিলাৰ নাম গৱেষকসকলে জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে নামকৰণ, ইউথেলিয়া জুবিনগার্গি কৰিছিল ।

সেইদৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকৰ এটা দলে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আবিষ্কাৰ কৰা এবিধ উদ্ভিদৰ প্ৰজাতিৰ নাম জুবিন গাৰ্গৰ নামৰে নামকৰণ, অছবেকিয়া জুবিনগার্গিয়ানা কৰিছে । ইয়াৰ পিচতে জুবিন গাৰ্গৰ নামত পুনৰ সংযোজিত হ'ল উত্তৰ-পূব ভাৰতত আবিষ্কৃত আন এবিধ ধুনীয়া, সুগন্ধিময় ফুলৰ বৈজ্ঞানিক নাম ।

মন কৰিবলগীয়া যে মহান বিজ্ঞানীৰ লগতে বিখ্যাত ব্যক্তি, শিল্পী আদিৰ নামেৰে উদ্ভিদৰ বৈজ্ঞানিক নামকৰণৰ ধাৰা বহুবছৰৰ পৰা চলি আহিছে । ৰাণী ভিক্টোৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক ওবামা, সংগীতশিল্পী লেডী গাগা, মহান বিজ্ঞানী ষ্টিফেন হকিঙৰ নামতো ইতিমধ্যে উদ্ভিদৰ বৈজ্ঞানিক নামকৰণ হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাবে 'সংগীত সুধাকৰ' অভিধা প্রদান কৰিব অসম সাহিত্য সভাই

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে নামকৰণ নতুনকৈ আৱিষ্কৃত ফুলৰ প্ৰজাতিৰ

TAGGED:

হেদাইচিয়াম জুবিনগার্গিয়ানাম
জুবিন গাৰ্গ
বীৰঝৰা মহাবিদ্যালয়
ইটিভি ভাৰত অসম
HEDYCHIUM ZUBEENGARGIANUM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.