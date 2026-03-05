ETV Bharat / state

তৃতীয়দিনাও লোকাৰণ্য বৰপেটা সত্ৰ চৌহদ, হোলী গীতৰ জোৱাৰ

বৰপেটা সত্ৰত পালিত দৌল মহোৎসৱৰ আজি তৃতীয় ভৰ দৌল । লোকাৰণ্য বৰপেটা সত্ৰ চৌহদ ৷

The fourth day of the Doul festival held at Barpeta Satra
তৃতীয়দিনাও লোকাৰণ্য বৰপেটা সত্ৰ চৌহদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 5, 2026 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত দৌল মহোৎসৱৰ আজি চতুৰ্থ দিন ৷ আজি সত্ৰত পালন কৰা হৈছে তৃতীয় ভৰ দৌল ৷ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৈকুণ্ঠৰ আৰ্হিত বৰদোৱাত দৌল মহোৎসৱ পাতিছিল ৷

তাৰ পাছত বৰদোৱা সত্ৰৰ দৌল মহোৎসৱৰ আৰ্হিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰৰ আদি সত্ৰাধিকাৰ মথুৰাদাস বুঢ়া আতাই বৰপেটা সত্ৰত শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱৰ পাতনি মেলে ৷ বৰপেটা সত্ৰৰ পালিত পাঁচদিনীয়া দৌল মহোৎসৱৰ বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় ভৰদৌল ৷

তৃতীয়দিনাও লোকাৰণ্য বৰপেটা সত্ৰ চৌহদ (ETV Bharat Assam)

পুৱাৰে পৰা সত্ৰৰ কীৰ্তন ঘৰত নিত্য-নৈমিত্তিক প্ৰসংগ চলাৰ পিছত গোঁসাইৰ সন্মুখত যোগমোহন গৃহত ভকতৰ প্ৰসংগ, গায়ন-বায়নৰ খোল-প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হয় ৷ দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে আজি বৰপেটা সত্ৰৰ চৌহদ লোকাৰণ্য হৈ পৰে ৷

The fourth day of the Doul festival held at Barpeta Satra
লোকাৰণ্য বৰপেটা সত্ৰ চৌহদ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে দুয়ো গোঁসাইক দৌল গৃহৰ পৰা আজি নিশা নমোৱা হ'ব ৷ গোঁসাইক দৌল গৃহৰ পৰা নমাই প্ৰথমে যোগমোহন গৃহত ৰাখিব আৰু পুৱতি নিশা সত্ৰৰ বাৰান্দাত থকা সু-সজ্জিত স্থানত ৰাখিব ৷ শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বৰপেটাবাসীৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ সুৱেৰী ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ পৰা সত্ৰৰ নামঘৰত নিত্য প্ৰসংগ কৰা আৰু যোগমোহন গৃহত নৈমিত্তিক প্ৰসংগ কৰা হয় ৷

The fourth day of the Doul festival held at Barpeta Satra
গায়ন-বায়ন আৰু ঝুমুৰাৰ অভিনেতাসকল (ETV Bharat Assam)
The fourth day of the Doul festival held at Barpeta Satra
ভোজন বেহাৰ ঝুমুৰা পৰিৱেশন (ETV Bharat Assam)

তৃতীয় দিনাৰ ভৰদৌল সম্পৰ্কে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে কয়,"পূৰ্ব পৰম্পৰা অনুসৰি যোৱা কালিৰ দৰে আজিও একে আছে কিন্তু পাৰ্থক্য মাথো এইটোৱে কালি ঘোষা গোৱা হৈছে ৷ আজি ঘোষাৰ লগতে বৰগীত তিনিটা গোৱা হৈছে ৷ নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ পিছত গায়ন বায়নে দৌলৰ চাৰিচি গীত গায় ৷ তাৰ পিছত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ ৰচিত ভোজন বেহাৰ জুমুৰাখন অনুস্থিত কৰা হয় ৷ আজি নিশা ৭:২০ বজাৰ পিছত গোঁসাইক দৌল গৃহৰ পৰা নমোৱা হ'ব ৷ দৌলৰ পৰা গোঁসাইক নমাই যোগমোহন গৃহত ৰখা হ'ব ৷ শুকুৰবাৰে বৰপেটা সত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সুৱেৰী ৷"

লগতে পঢ়ক: ঐনিতমৰ সুৰত গুমৰাগ নাচিলে এখন মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী-শিক্ষক সমাজে

নাৰী দিৱস 2026 : কণ্টকময় পথৰ বাধাকো নেওচি স্বাৱলম্বিতাৰ পথত বাট বুলিছে উচ্চশিক্ষিত বনানীয়ে

TAGGED:

তৃতীয় ভৰ দৌল
শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ
বৰপেটা সত্ৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
বৰপেটাৰ দৌল মহোৎসৱ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.