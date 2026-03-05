তৃতীয়দিনাও লোকাৰণ্য বৰপেটা সত্ৰ চৌহদ, হোলী গীতৰ জোৱাৰ

তৃতীয়দিনাও লোকাৰণ্য বৰপেটা সত্ৰ চৌহদ, হোলী গীতৰ জোৱাৰ
বৰপেটা সত্ৰত পালিত দৌল মহোৎসৱৰ আজি তৃতীয় ভৰ দৌল । লোকাৰণ্য বৰপেটা সত্ৰ চৌহদ ৷
Published : March 5, 2026 at 7:51 PM IST
বৰপেটা: ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত দৌল মহোৎসৱৰ আজি চতুৰ্থ দিন ৷ আজি সত্ৰত পালন কৰা হৈছে তৃতীয় ভৰ দৌল ৷ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৈকুণ্ঠৰ আৰ্হিত বৰদোৱাত দৌল মহোৎসৱ পাতিছিল ৷
তাৰ পাছত বৰদোৱা সত্ৰৰ দৌল মহোৎসৱৰ আৰ্হিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰৰ আদি সত্ৰাধিকাৰ মথুৰাদাস বুঢ়া আতাই বৰপেটা সত্ৰত শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱৰ পাতনি মেলে ৷ বৰপেটা সত্ৰৰ পালিত পাঁচদিনীয়া দৌল মহোৎসৱৰ বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় ভৰদৌল ৷
পুৱাৰে পৰা সত্ৰৰ কীৰ্তন ঘৰত নিত্য-নৈমিত্তিক প্ৰসংগ চলাৰ পিছত গোঁসাইৰ সন্মুখত যোগমোহন গৃহত ভকতৰ প্ৰসংগ, গায়ন-বায়নৰ খোল-প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হয় ৷ দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে আজি বৰপেটা সত্ৰৰ চৌহদ লোকাৰণ্য হৈ পৰে ৷
উল্লেখ্য যে দুয়ো গোঁসাইক দৌল গৃহৰ পৰা আজি নিশা নমোৱা হ'ব ৷ গোঁসাইক দৌল গৃহৰ পৰা নমাই প্ৰথমে যোগমোহন গৃহত ৰাখিব আৰু পুৱতি নিশা সত্ৰৰ বাৰান্দাত থকা সু-সজ্জিত স্থানত ৰাখিব ৷ শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বৰপেটাবাসীৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ সুৱেৰী ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ পৰা সত্ৰৰ নামঘৰত নিত্য প্ৰসংগ কৰা আৰু যোগমোহন গৃহত নৈমিত্তিক প্ৰসংগ কৰা হয় ৷
তৃতীয় দিনাৰ ভৰদৌল সম্পৰ্কে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে কয়,"পূৰ্ব পৰম্পৰা অনুসৰি যোৱা কালিৰ দৰে আজিও একে আছে কিন্তু পাৰ্থক্য মাথো এইটোৱে কালি ঘোষা গোৱা হৈছে ৷ আজি ঘোষাৰ লগতে বৰগীত তিনিটা গোৱা হৈছে ৷ নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ পিছত গায়ন বায়নে দৌলৰ চাৰিচি গীত গায় ৷ তাৰ পিছত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ ৰচিত ভোজন বেহাৰ জুমুৰাখন অনুস্থিত কৰা হয় ৷ আজি নিশা ৭:২০ বজাৰ পিছত গোঁসাইক দৌল গৃহৰ পৰা নমোৱা হ'ব ৷ দৌলৰ পৰা গোঁসাইক নমাই যোগমোহন গৃহত ৰখা হ'ব ৷ শুকুৰবাৰে বৰপেটা সত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সুৱেৰী ৷"