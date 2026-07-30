পানী লাহে-লাহে শুকাইছে, চকুলোহে শুকুৱা নাই...
বানে ধ্বংস কৰা আপোন ঘৰখনক সাবটি হুকহুকাই কান্দিছে বানাক্ৰান্তই ৷ জাঁজীৰ বলিয়া বানে উটুৱাই নিলে টীয়কবাসীৰ সপোন ৷
Published : July 30, 2026 at 2:40 PM IST|
Updated : July 30, 2026 at 2:46 PM IST
যোৰহাট: নাই মানে, একোৱেই নাই ৷ সকলো পলকতে উটুৱাই নিলে জাঁজীৰ বলিয়া বানে ৷ কিছুদিন আগলৈকে টীয়ক সমষ্টিৰ আৰু এতিয়া নৱগঠিত মৰিয়নী সমষ্টিৰ বনাইৰ ধনতুলা, ঔগুৰি, কাৱৈমাৰী, গোসাঁই গাঁৱকে আদি কৰি বিভিন্ন অঞ্চল জাঁজী নদীৰ পানীত ডুব গৈ আছিল ৷ দূৰৰ পৰাৰ কেইটামান ঘৰৰ মূধচ দেখা গৈছেল ৷
বৰ্তমান পানী শুকাইছে যদিও বানাক্ৰান্তৰ দুখ-দুৰ্দশা আৰু চকুলোহে শুকুৱা নাই ৷ বলিয়া বানে শেষ কৰি যোৱা ছবিখন দেখি বানাক্ৰান্তই মাথোঁ উচুপিছে । কাৰণ এই অঞ্চলসমূহ বানৰ আগতে নদন-বদন অৱস্থাত আছিল ৷ পুখুৰীৰ মাছ, বাৰীৰ তামোল-পাণ, ফল-মূল, গোহালিত গৰু- কি যে নাছিল ৷ কিন্তু এতিয়া সকলো এটা ডাঙৰ শূন্যলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ল ৷
বলিয়া বানে উটুৱাই নিলে সকলো, ভাঙি থানবান কৰি গ’ল ঘৰখন আৰু বোকাৰে পুতি গ’ল আপোন গাঁওখন ৷ চাৰিওফালে বৰ্ণনা কৰিব নোৱৰা এক পৰিস্থিতি ! শিবিৰৰ পৰা বানাক্ৰান্তই গৈ নিজৰ ঘৰখনলৈ চাই কেৱল চকুলো টুকিছে, তাৰ বাহিৰে যেন কাৰো হাতত একোৱে নাই ৷ টীয়ক কাৱৈমাৰীৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত পানীৰ পৰিমাণ কমিছে যদিও এতিয়া চোতালসমূহ পানীৰ তলত ।
এগৰাকী বন্যাৰ্ত মহিলাই কয়, ‘‘সেইদিনা জাঁজী নদীয়ে নিশা দুই মান বজাত টীয়কৰ বনাই ধনতোলা মাথাউৰিটো ছিঙি লৈ গৈছিল ৷ আমি কোলাত দুই কণমাণিক লৈ যেনেতেনে ওলাই আহিছিলো ৷ ঘৰখনত এতিয়া একোৱে নাই ৷ ঘৰ বাৰান্দাখন পানী ওপচি পৰি ৰৈছে ।’’
আন এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘জাঁজী বলিয়া বানে আমাৰ ঘৰত থকা গেছ, চিলিণ্ডাৰ, চৰু, কেৰাহী আদি কৰি সকলো লৈ গ’ল ৷ এতিয়া গৰু ছাগলী কেইটা বিচাৰি ফুৰিছো, ক’ৰবাত কিজানি বিচাৰি পাওঁ । আমি এতিয়া জাঁজী ভঙা মাথাউৰি দুয়োফালৰ অংশৰ এটা অংশত আছো, আমাক চৰকাৰে সহায় কৰক ৷ ’’
আনহাতে আন এগৰাকী লোকে কয়, ‘‘জাঁজী প্ৰলংকৰী বানে ঔগুৰি অঞ্চলত ৰিং বান্ধ ছিঙি নিয়াৰ ফলত টীয়কৰ মূল সংযোগী পথটো বানে ছিঙি নিয়ে ৷ ফলত যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰে । সেইদৰে শেষ কৰি থৈ গ’ল শিক্ষাৰ্থী শৈক্ষিক জীৱনো ৷ কাৰণ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এতিয়া পলস আৰু বোকাৰে ভৰি পৰিছে ।’’