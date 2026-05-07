ETV Bharat / state

মাজুলীৰ বুকুত প্ৰথমখন চাহ বাগিচা: দুশ বছৰে অসম্ভৱ বুলি থকা এটা ধাৰণাক সেউজীয়া ৰূপ দিলে দুই ভাতৃয়ে

অসমৰ চাহৰ গৌৰৱোজ্জ্বল দুশ বছৰীয়া যাত্ৰাকালতেই দুই ভাতৃয়ে আনিলে সুখৰ বতৰা ৷ মাজুলীৰ বুকুত স্থাপন কৰিলে প্ৰথমখন চাহ বাগিচা ‘চেনিমাই চাহ বাগান’ ৷

first ever tea garden of majuli
মাজুলীৰ বুকুত প্ৰথমখন চাহ বাগিচা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 7, 2026 at 4:40 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

প্ৰশান্ত হাজৰিকা

মাজুলী: প্ৰকৃতিয়ে যেন নিজ হাতেৰে গঢ় দিয়া এক অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ খনি হৈছে মাজুলী ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বক্ষত অৱস্থিত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নদী দ্বীপ হিচাপে পৰিগণিত মাজুলীৰ ৰূপৰ তুলনা নাই ৷ সাধাৰণতে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ বাবে মাজুলী বিখ্যাত ৷ মাজুলীৰ সত্ৰ, মুখা, ৰাস-ভাওনা, মিচিং জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰা আদিবোৰ বিষয়ে সতকাই আলোচনা হয় ৷ বাৰিষাৰ বানৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় ৷ এইবোৰৰ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চৰ্চা দেখা যায় ৷ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত চহকী মাজুলীলৈ ৰাজ্যৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকৰো সোঁত বয় ৷

এতিয়া এক নতুন পৰিচয় লাভ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে মাজুলী ৷ এই মাজুলীতেই এটি নতুন সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰিলে দুই ভাতৃয়ে ৷ সেয়া হৈছে চাহ উৎপাদন ৷ চাহৰ বাবে বিখ্যাত অসমভূমি ৷ অসমৰ উজনিৰ মাটি চাহপাত উৎপাদনৰ বাবে উপযোগী ৷ মধ্য অসম আৰু নামনি অসমৰো বিভিন্ন স্থানত চাহ উৎপাদন হয় ৷ কিন্তু মাজুলীত কেতিয়াও কোনেও চাহ উৎপাদন হ’ব বুলি কল্পনাও কৰা নাছিল ৷ কাৰণ চাহপাতৰ বাবে ৰঙা আলতীয়া মাটি (Alluvium soil) আৰু লেটেৰাইট মাটি (Laterite soil) ৰ প্ৰয়োজন ৷

মাজুলীৰ বুকুত প্ৰথমখন চাহ বাগিচা (ETV Bharat Assam)

অসমত সাধাৰণতে ৰঙা আলতীয়া মাটিত চাহ উৎপাদন হয় ৷ কিন্তু মাজুলীত প্ৰতিবছৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে পলস পেলায় ৷ সেয়ে নদী দ্বীপটোৰ অধিকাংশ মাটিয়েই পলসুৱা বালিচহীয়া ৷ সেয়ে বহুতেই হয়তো ভাবিছিল যে মাজুলীৰ মাটি চাহ উৎপাদনৰ বাবে অনুপযোগী ৷ কিন্তু এই বালিমাটিতেই চাহ উৎপাদন কৰি দেখুৱালে মাজুলীৰ দুই ভাতৃয়ে ৷

অসমৰ চাহে অতিক্ৰম কৰিলে গৌৰৱময় দুশ বছৰ ৷ দেশে-বিদেশে অসমৰ চাহৰ অপাৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু চাহিদা আছে ৷ অসমত উৎপাদিত চাহৰ সোৱাদ বিশ্বই লাভ কৰে ৷ এই গৌৰৱোজ্জ্বল দুশ বছৰীয়া যাত্ৰাকালতেই মাজুলীৰ পৰা এক সুখৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিলে মাজুলীৰ দুই ভাতৃ দুলাল শইকীয়া আৰু তিলক শইকীয়াই ৷ তেওঁলোকে স্থাপন কৰিলে মাজুলীৰ বুকুত প্ৰথমখন চাহ বাগিচা ‘চেনিমাই চাহ বাগান’ ৷ দুশ বছৰে অসম্ভৱ বুলি ভাবি থকা এটা কাম সম্ভৱ কৰি তুলিলে মাজুলীৰ এই দুই ভাতৃয়ে ৷

সেয়া ২০২১ চনৰ কথা ৷ সেই বৰ্ষৰ ২৭ ছেপ্টেম্বৰত অৰ্থাৎ বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ দিনটোতেই মাজুলীৰ বুকুত প্ৰথমটো চাহপুলি ৰোপণ কৰিছিল শইকীয়া ভাতৃদ্বয়ে ৷ সেয়া যেন এটা চাহপুলি নহয়, এটা সপোনৰ পুলিহে আছিল ৷ সময় বাগৰাৰ লগে লগে সেই সপোনে পোখা মেলি ঠন ধৰি উঠিল আৰু গঢ় ল’লে চেনিমাই চাহ বাগান ৷ এগৰাকী আত্মীয়ৰ অনুপ্ৰেৰণাত দুই ভাতৃ দুলাল শইকীয়া আৰু তিলক শইকীয়াৰ এয়া আছিল এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস ।

যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত মাটি পৰীক্ষা কৰোৱাৰ পিছত তেওঁলোক নিশ্চিত হৈছিল যে মাজুলীৰ বাম মাটি চাহ খেতিৰ বাবে সম্পূৰ্ণ উপযোগী । সেয়ে ধেমাজিৰ হাবুঙৰ পৰা চাহপুলি আনি তেওঁলোকে ৰোপণ কৰে ৷ বৰ্তমান প্ৰায় এবিঘা মাটিত তেওঁলোকে এই চাহ বাগান কৰিছে যদিও ইয়াৰ পৰিসৰ প্ৰায় ৩ বিঘা ভূমিলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে দুই ভাতৃয়ে ৷

প্ৰথমাৱস্থাত চাহখেতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মূখীন হৈছিল দুয়ো ৷ কিয়নো তেতিয়ালৈকে যিহেতু মাজুলীত কোনো চাহ বাগিচা নাছিল, গতিকে চাহ খেতিৰ বিষয়ে সম্যক ধাৰণা থকা শ্ৰমিক পোৱাটোও সহজ নাছিল ৷ তাৰোপৰি কোনো ফেক্টৰী বা প্ৰশিক্ষণ দিব পৰা লোকৰো অভাৱ আছিল ৷ শইকীয়া ভাতৃয়ে ধেমাজিত থকা তেওঁলোকৰ এজন আত্মীয়ৰ দিহা মতেই সকলোবোৰ কৰি গৈছিল ৷ অৱশেষত সপোনে ফল দিলে ৷ এতিয়া তেওঁলোকে নিয়মিত চাহপাত ছিঙি ফেক্টৰীত যোগান ধৰিব পৰা হ’ল ৷

মাজুলীৰ বুকুত চাহখেতিৰ বাটকটীয়াত পৰিণত হোৱা তিলক শইকীয়াই কয়, ‘‘মাজুলীৰ কৃষকসকলে ভাবিছিল যে মাজুলীৰ মাটিত চাহ উৎপন্ন কৰিব নোৱাৰি, যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচহীয়া মাটি । কিন্তু আমি পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি এই চাহগছ ৰোপণ কৰিলোঁ । মাজুলীৰ প্ৰথমখন চাহ বাগিচা হিচাপে টি ব'ৰ্ড অৱ ইণ্ডিয়াত ২০২৫ চনত পঞ্জীয়নো কৰা হৈছে ৷ ইয়াকে লৈ আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ । বৰ্তমান প্ৰায় ১ বিঘা মাটিত 'চেনিমাই চাহ বাগান'ৰ চাহপাত উৎপাদন পূৰ্ণগতিত চলি আছে । এই বাগানখন ৩ বিঘাতকৈ অধিক মাটিলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ আমি পুলিও সাজু কৰি ৰাখিছোঁ ।’’

তেওঁ লগতে জনায় যে প্ৰতি সপ্তাহতেই বাগিচাখনৰ পৰা পাত ছিঙা হয় আৰু মাজুলীত যিহেতু কোনো ফেক্টৰী নাই গতিকে উৎপাদিত কেঁচা চাহপাতসমূহ প্ৰেৰণ কৰা হয় ধেমাজিৰ হাবুংস্থিত ফেক্টৰীলৈ । ‘‘বৰ্তমান আমি এবিঘাতেই কৰিছোঁ, পুলি ডাঙৰ হ'লে বিঘাই প্ৰতি ৮০-৯০ কেজিলৈকে ওলায় । আমি প্ৰতি সপ্তাহতেই পাত ছিঙো, এমাহত চাৰিবাৰকৈ পাত ছিঙা হয় । এতিয়ালৈকে আমাৰ এই বাগানত সৰ্বাধিক ৬৬ কেজিলৈকে পাত ছিঙিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । যোৱা বছৰ আমি মাছখোৱা ফেক্টৰীত দিছিলোঁ, এইবাৰ আমি হাবুং ফেক্টৰীত চাহপাত দি আছোঁ ।’’ শইকীয়াই লগতে কয় ৷

চৰকাৰী চাকৰিৰ পাছত ঘূৰি নুফুৰি দুই ভাতৃয়ে নিজৰ মাটিতেই এনেদৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ বাছি লৈছে । উদ্দেশ্য যেতিয়া মহৎ হয়, লক্ষ্য যেতিয়া স্থিৰ হয়, তেতিয়া অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে মানুহে ৷ অৰ্থনীতি বিষয়ৰ স্নাতক তিলক শইকীয়াই কয় যে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি মাজুলীত চাহখেতিয়ে বহু নিবনুৱাৰ বাবে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব ৷ বাহিৰলৈ গৈ নিজৰ জীৱন উছৰ্গা কৰাতকৈ নিজৰ দেউতাকৰ সম্পত্তিত এনেদৰে চাহ বাগিচা বা অন্য কৃষি পদ্ধতিৰে নিশ্চিতভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব ।

স্বাভাৱিকতেই কেৰালা, চেন্নাই, হায়দৰাবাদ আদি বহিঃৰাজ্যলৈ যোৱা যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে 'চেনিমাই চাহ বাগান'ৰ এই প্ৰয়াস এক সুন্দৰ নিদৰ্শন হ’ব পাৰে । মাজুলীৰ বালিচহীয়া মাটিতো যে এক সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা হ'ব পাৰে, সেয়া দুলাল শইকীয়া আৰু তিলক শইকীয়াই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে । আগন্তুক দিনত মাজুলীৰ পৰ্যটন আৰু অৰ্থনীতিত চেনিমাই চাহ বাগানে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশাবাদী দুই ভাতৃ ৷

লগতে পঢ়ক:

৩০০ বিঘা মাটিত ৰঙালাও খেতি, সাফল্যৰ হাঁহি এদল কৃষকৰ মুখত

মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত থকা সত্ৰ: ইছলামধৰ্মীৰ ৰক্ষণাবেক্ষণত সুৰক্ষিত প্ৰায় ৫০০ বছৰ পুৰণি এখন সত্ৰ

TAGGED:

মাজুলী
চাহখেতি
চেনিমাই চাহ বাগান
ইটিভি ভাৰত
FIRST EVER TEA GARDEN OF MAJULI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.