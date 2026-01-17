ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ ইতিহাসত নৱতম সংযোজন: আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটী-কলকাতাৰ মাজত বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছ

ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ ইতিহাসত নৱতম সংযোজন: আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটী-কলকাতাৰ মাজত বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছ
গুৱাহাটী আৰু কলকাতাৰ মাজত দূৰত্ব ৯৭২ কিলোমিটাৰ । বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছৰ যোগেদি ১৪ ঘণ্টাত এই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পৰা যাব ।
Published : January 17, 2026 at 5:50 PM IST
গুৱাহাটী: ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ ইতিহাসত নতুন সংযোজন ঘটাই আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছ । গুৱাহাটী আৰু কলকাতাৰ মাজত চলিল প্ৰথমখন বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছ । কলকাতাৰ মালদা টাউন ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ পৰা শনিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছৰ ফ্লেগ অ'ফ কৰে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।
আনহাতে গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা জংচনত আয়োজন কৰা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য উপস্থিত থাকে । কলকাতাৰ হাওড়া আৰু গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা জংচনৰ মাজত এই ট্ৰেইনখন চলাচল কৰিব । গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা জংচনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রীৰ বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন মুকলি অনুষ্ঠানটো সকলোৱে উপভোগ কৰে ।
কামাখ্যা জংচনত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"গুৱাহাটী আৰু কলকাতাৰ মাজত দূৰত্ব ৯৭২ কিলোমিটাৰ । বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছৰ যোগেদি ১৪ ঘণ্টাত এই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পৰা যাব । এই সেৱাই সুৰক্ষা প্ৰদানৰ লগতে যাত্রীসকলক বিশ্বমানৰ যাত্রাৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব । অতি আৰামদায়ক ব্যৱস্থা উপলব্ধ । প্ৰধানমন্ত্রীক অসমবাসীৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
তেওঁ আৰু কয়, "দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আৰু দুখন ট্ৰেইন অসমবাসীক দিব । আজি বিয়লি গুৱাহাটীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্রী মোদী আৰু সন্ধিয়া বাগুৰুম্বা নৃত্যৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব । কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্রী কলিয়াবৰলৈ যাব আৰু অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ ডিব্ৰুগড় আৰু লক্ষ্ণৌৰ মাজত আৰু গুৱাহাটী আৰু নতুন দিল্লীৰ মাজত দুখন নতুন ট্ৰেইনৰ শুভাৰম্ভ কৰিব ।"
অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই কয়,"ভাৰতীয় ৰে'লে ইতিহাস ৰচনা কৰিলে । প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । বিগত সময়ত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলে বিভিন্ন দিশত উন্নয়ন সাধন কৰিছে । বিকশিত ভাৰতৰ সপোন বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছ । অসম দেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । এই সেৱাই ৰাজ্যখনৰ বিকাশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । ৰে'লৱে খণ্ডত অসমৰ দ্ৰুত বিকাশ সাধন হৈছে ।"
অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী পৱিত্র মাৰ্ঘেৰিটা, মন্ত্রী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, প্ৰদান বৰুৱা, ভূৱনেশ্বৰ কলিতা, এন এফ ৰে'লৱেৰ মহা প্ৰৱন্ধক চেতন কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱ ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল ।
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী আৰু কলকাতাৰ মাজত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চলাচল আৰম্ভ হোৱা বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছে দীর্ঘদূৰত্বৰ নৈশ ৰে'ল যাত্ৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এই সেৱাই উত্তৰ-পূৰ্ব্বাঞ্চল আৰু পূৰ্ব ভাৰতৰ মাজত ৰে'ল সংযোগ অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব । এই ৰে'লখন মুঠ ৮২৩ জন যাত্রী কঢ়িওৱাৰ ক্ষমতাৰে ১৬ টা দবাৰ ৰেকৰ সৈতে চলাচল কৰিব ।
ৰে'লখনত ১১ টা এচি ৩ টায়াৰ দবা, ৪ টা এচি ২ টায়াৰ দবা আৰু ১ টা প্ৰথম এচি দবা অন্তর্ভুক্ত । যিয়ে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ যাত্ৰীৰ বাবে আৰামদায়ক যাত্ৰাৰ বিকল্প প্ৰদান কৰিব । যাত্রীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভংগীৰে ডিজাইন কৰা বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছ ৰে'লখন যাত্ৰীৰ বাবে আৰামদায়ক ডিজাইন কৰা কুশ্বনযুক্ত বার্থ, উন্নত চাচপেনচন চিষ্টেমৰ সৈতে আৰামদায়ক ভ্রমণ, শব্দ হ্রাস প্রযুক্তি, ভেষ্টিবিউলৰ সৈতে স্বয়ংক্রিয় দুৱাৰ আৰু আধুনিক যাত্ৰী তথ্য প্রণালী উপলব্ধ ।
আনহাতে দিব্যাংগ যাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা, সমসাময়িক শৌচাগাৰ আৰু উন্নত জীৱাণুনাশক প্রযুক্তিয়ে স্বাস্থ্যসন্মত আৰুআৰামদায়ক ভ্ৰমণ আৰু অধিক উন্নত কৰি তুলিছে । বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছৰ সুৰক্ষা হৈছে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য । এই ৰে'লখনত স্বয়ংক্রিয় ৰে'ল ক্ৰছেৰে সজ্জিত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা, জৰুৰীকালীন যাত্রী টক-বেক ইউনিট আৰু উন্নত নিয়ন্ত্ৰণৰ সৈতে অত্যাধুনিক ড্ৰাইভাৰ কেবৰ সৈতে সজ্জিত ।
ইয়াৰ সুগম বায়ু চলাচলৰ বহিৰ্ভাগ আৰু শোধিত অভ্যন্তৰীণ অংশই স্বদেশী ৰে'ল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ডিজাইনৰ শেহতীয়া সফলতাকেই প্রদর্শন কৰিছে । এই সেৱাৰ প্ৰৱৰ্তনে অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ মাজত ৰে'ল সংযোগক যথেষ্ট সমৃদ্ধ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা বিশেষভাৱে উপকৃত জিলাসমূহৰ ভিতৰত অসমৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা আৰু বঙাইগাঁও আৰু পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰ, জলপাইগুড়ী, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, হুগলী আৰু হাওড়া অন্তর্ভুক্ত ।
এই সেৱাই আঞ্চলিক গতিশীলতাক সঁহাৰি জনোৱাৰ লগতে বাণিজ্য, পর্যটন আৰু আৰ্থসামাজিক বিকাশক উৎসাহিত কৰিব। এই ৰে'লখন সপ্তাহত ছয় দিন চলাচল কৰিব আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতালৈ যাওতে ১৪ ঘণ্টা সময় লাগিব । ভাড়া হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা হাওৰালৈ গ'লে থাৰ্ড এচিত ২৩০০ টকা, ছেকেণ্ড এচিত ৩০০০ হাজাৰ আৰু ফাষ্ট এচিত প্ৰায় ৩৬০০ টকা । আনহাতে ৰে'লখনত গুৱাহাটীৰ পৰা যাওতে অসমীয়া খাদ্য আৰু কলকাতাৰ পৰা আহোতে বাঙালী খাদ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
বন্দে ভাৰত শ্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছ ৰে’লখনে ঘণ্টাত সৰ্বোচ্চ ১৮০ কিলোমিটাৰ বেগত চলিব পাৰিব । কিন্তু সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি ঘন্টাত ১৩০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্তহে চলিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । ৰে’লখনত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখাৰ বাবে বিশেষ বীজাণুনাশক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । চালকৰ কেবিনত আধুনিক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও আছে । ৰে’লখনৰ বাহিৰৰ অংশও এৰ’ডাইনেমিক । দুৱাৰবোৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে খোল খাই আৰু বন্ধ হৈ যায় ।
ইফালে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী । শনিবাৰে বিয়লি গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্রী মোদী । বিমানবন্দৰত বিশাল ৰে'লীৰে মোদীক আদৰণি জনোৱা হ'ব । ইয়াৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্রী মোদী সৰুসজাইৰ ষ্টেডিয়ামলৈ আহিব । সৰুসজাইৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত সন্ধিয়া ৬ বজাত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ১০ হাজাৰ শিল্পীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিবলগীয়া বাগুৰুম্বা নৃত্য উপভোগ কৰিব ।
প্ৰধানমন্ত্রী নিশা কইনাধৰাৰ এক নং ৰাজ্যিক অতিথিশালাত থাকিব । পিছদিনা পুৱা ৯.৩০ বজাত প্ৰধানমন্ত্রী খানাপাৰাৰ পৰা কলিয়াবৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব । দিনৰ ১১ বজাত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কলিয়াবৰৰ মৌচন্দা পথাৰত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশ ল'ব । এই ৰাজহুৱা সভাতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কলিয়াবৰৰ পৰা বোকাখাটলৈ ৩৪.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিকল্প পথ হিচাপে এখন ফ্লাই অভাৰ তথা এলিভেটেড ক'ৰিডৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।
একেটা অনুষ্ঠানৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রীয়ে অসমৰ পৰা আৰু দুখন ট্ৰেইনৰ ফ্লেগ অ'ফ কৰিব । ইয়াৰে এখন ৰে'ল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লক্ষ্ণৌ লৈ যাব আৰু আনখন নতুন ট্ৰেইন গুৱাহাটীৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈ যাব । কলিয়াবৰৰ অনুষ্ঠান সামৰি দিনৰ ১২.১৫ বজাত প্ৰধানমন্ত্রী কলিয়াবৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰলৈ আহিব । দিনৰ ১ বজাত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব ।