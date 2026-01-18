ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গোমতীলৈ বুলি প্ৰথমটো উকি মাৰিলে অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছে
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰথমখন অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ শুভাৰম্ভ কৰা পাছতেই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল যাত্ৰা ।
Published : January 18, 2026 at 4:03 PM IST
ডিব্ৰুগড়: ৰে'লত যাত্ৰা কৰি ভাল পোৱাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ । সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে অসমতো আৰম্ভ হৈছে অত্যাধুনিক সেৱা আৰু সুবিধা থকা ৰে'ল চলাচল । যাতায়তৰ দ্ৰুত উন্নয়ন কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰে'ল বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে অত্যাধুনিক অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ । দেওবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে'ল সেৱা । কলিয়াবৰৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰে এই ৰে’ল সেৱা ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰা পাছতেই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যাত্ৰা কৰে অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে'লখনে । নতুন ৰে’লখনে ডিব্ৰুগড়–গোমতী নগৰ আৰু মাজত চলাচল কৰিব । এই সেৱাসমূহে অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ যাত্ৰীসকলৰ বাবে দূৰ যাত্ৰাৰ সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ষ্টেচনত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী, মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনসহ ৰে'লৱেৰ বিষয়ববীয়াসকল ।
ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন:
ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ষ্টেচনত অমৃত ভাৰত ৰে’ল মুকলি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনে কয়, "আজি ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন । ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা অমৃত ভাৰত ৰে’ল যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল । এই ৰে'লখনত চি চি কেমেৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো সুবিধা আছে । ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সন্ধিয়া ৯ বজাত আৰাম্ভ কৰিলে পুৱা ৬ বজাত গুৱাহাটী পাব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নৈশবাছত যাত্ৰা কৰাৰ দৰে অনুভৱ কৰিব এই ৰে'ল যাত্ৰা কৰিলে । যাত্ৰীসকলে ট্ৰেইনখন চলাচল কৰা ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সহযোগিতা কৰিব লাগিব । এই ৰে'ল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰা বাবে ৰে'ল বিভাগ আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"
আন ট্ৰেইনৰ দৰেই হয় অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ ভাৰা:
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে’ল সেৱা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা শুভাৰম্ভ কৰাক লৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কয়, "এই অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লক্ষ্ণৌৰ গোমতী নগৰলৈকে চলাচল কৰিব । ২৪ ঘন্টাত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৩০০০ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি গোমতী নগৰ পাব । এই ট্ৰেইনত সকলো শ্লিপাৰ আসন আছে, কিন্তু ভাৰা আন ট্ৰেইনৰ দৰেই হ'ব বুলি ৰে'ল বিভাগে জানিবলৈ দিছে ।"
শংখ বজাই মৰাণহাট ৰে'ল ষ্টেচনত আদৰণি:
ৰে'লৱেৰ ইতিহাসত নতুন সংযোজন হোৱা অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ মৰাণহাট ৰে'ল ষ্টেচনত শংখ বজাই আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনাই ৰে'ল বিভাগে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে’ল সেৱা শুভাৰম্ভ কৰা পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নতুন ৰে'লখন মৰাণহাট ৰে'ল ষ্টেচন পোৱাৰ পাছত আনুষ্ঠানিকভাৱে অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে ৰে'লখন ৰাইজক ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ।