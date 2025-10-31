ছিংগাপুৰৰ পৰা আহিল জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ চূড়ান্ত ৰিপ'ৰ্ট : ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে

ছিংগাপুৰৰ পৰা আহিল জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ চূড়ান্ত ৰিপ'ৰ্ট : ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে
১৭ ডিচেম্বৰত অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ এছ আই টিয়ে জুবিন গাৰ্গক সম্পূৰ্ণ ন্যায় দিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে ৷
গুৱাহাটী: ‘‘ছিংগাপুৰ চৰকাৰে অসমৰ এছ আই টিৰ দলটোক সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিছিল । আজি ছিংগাপুৰ চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম চৰকাৰলৈ জুবিন গাৰ্গৰ ফাইনেল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপ’ৰ্ট পঠাই দিছে । লগতে টক্সিক’ল’জিৰ ৰিপ'ৰ্ট দিছে’’ - এই কথা সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই তথ্য সদৰী কৰে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘গুৱাহাটীত যেতিয়া দ্বিতীয় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল, তেতিয়ালৈকে শৰীৰ পাঁচ-ছয় দিন পুৰণি হৈ গৈছিল । কিন্তু ছিংগাপুৰত টক্সিক’ল’জিৰ ৰিপ'ৰ্ট মৃত্যুৰ পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰতে তেজৰ নমুনা লৈছিল । গতিকে সেইটো বহুত বেছি অথেণ্টিক হয় । আজি মোক আমাৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে ছিংগাপুৰ চৰকাৰে এম এল এ ডিৰ (মিচ্যুৱেল লিগেল এচিছটেণ্ট টি টি) অধীনত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপ'ৰ্ট, সাগৰৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ নীতি-নিয়মসমূহৰ বিশদ বিৱৰণ আৰু টক্সিক’ল’জিৰ ৰিপ'ৰ্ট পঠাই দিছে । যিটোৱে আমাৰ তদন্তত বহুতখিনি সহায় হ'ব ।’’
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘এছ আই টিয়ে সময়মতে অভিযোগনামা দাখিল কৰিব । এছ আই টিয়ে জুবিন গাৰ্গক সম্পূৰ্ণ ন্যায় দিব । ইয়াতে যিসকলে ন্যায় লাগে বুলি কৈ আছে আৰু কিছুমানে ন্যায় দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে । ইয়াত দুই ধৰণৰ মানুহ আছে । কিছুমানে কৈ আছে ন্যায় লাগে আৰু কিছুমানে ন্যায় দিয়াৰ বাবে বিগত এমাহ ধৰি দিনে-ৰাতিয়ে চেষ্টা কৰি আছে । গতিকে ন্যায় বিচৰাসকলে ন্যায় দিয়াৰ বাবে বিগত এমাহ ধৰি চেষ্টা কৰি থকাসকলৰ সফলতাৰ বাবে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে । সামাজিক মাধ্যমত ন্যায় বিচাৰিলে ন্যায় নাপাব । ন্যায় দিয়াৰ বাবে কোনোবাই দিনে-ৰাতিয়ে পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । এছ আই টিৰ টীমটোৱে সেই পৰিশ্ৰম কৰি আছে । তেওঁলোকে দিনে-ৰাতিয়ে কাম কৰি আছে । নীৰৱে তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ কাম কৰি গৈ আছে । যিসকলে মনত জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নাপাব বুলি অলপো সন্দেহ আছে তেওঁলোকে ডিচেম্বৰৰ ১৫ তাৰিখে নিজেই নিজৰ ষ্টেটমেণ্ট সলনি কৰিব লাগিব । তেওঁলোকে নিজেই ক'বলৈ বাধ্য হ'ব যে অসমৰ এছ আই টিয়ে এটা সুন্দৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । আগতেও মই বহুবাৰ মানুহক ভুল প্ৰমাণ কৰি আহিছো । এইবাৰো অখিল গগৈ ধৰণৰ ৰাজনৈতিক নেতাই ভাবে যে আমি ন্যায় দিবলৈ নোৱাৰিম বুলি । তেওঁলোক আকৌ মিছা প্ৰমাণ হ'ব । সকলো ভুল প্ৰমাণ হ'ব । আমি প্ৰমাণ কৰিম যে আমি কিমান ছিৰিয়াছ ।’’
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, ‘‘জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ ইচ্ছ্যু ডাইভাৰ্ট নহয় । ১৭ ডিচেম্বৰত আমি অভিযোগনামা দিমেই । সেইটো মোৰ কাৰণে ক্ল'জ ইচ্ছ্যু । কাৰণ মই ১৭ তাৰিখে অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দি দিছো । কিন্তু বাংলাদেশী মিঞাটো ডাঙৰ ইচ্ছ্যু । সেইবিলাকৰ লগত জুবিন গাৰ্গৰ তুলনা নহয় । সেইবোৰ জীৱন-মৰণৰ ইচ্ছ্যু । জুবিন গাৰ্গক আমি এশ শতাংশ ন্যায় দিমেই ।’’
বিৰোধীক সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘ডুপ্লিকেট ন্যায় পাৰ্টী, যিসকলে জুবিনক সদায়ে সমালোচনাই কৰি থাকিলে । এদিনো জুবিনৰ ভাল কথা নকলে । ডুপ্লিকেট ন্যায় পাৰ্টীটোৱে কৈ দিয়ক যে নিৰ্বাচন নেখেলো বুলি । কেৱল কৰিব নালাগে । লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে কৈ দিয়ক যে দুখতে এইবাৰ নিৰ্বাচন নেখেলো বুলি । ডুপ্লিকেট ন্যায় পাৰ্টীৰ লক্ষ্যটোৱেই হ'ল নিৰ্বাচন । কিন্তু আমি হৈছো প্ৰকৃত ন্যায় পাৰ্টী । সেইকাৰণে ১৭ ডিচেম্বৰত আমি সম্পূৰ্ণ তথ্য ৰাইজৰ আগতো লৈ আহিম আৰু আদালতৰ আগতো লৈ আহিম । মানুহ মানিবলৈ বাধ্য হ'ব যে আমি কিমান ডাঙৰ কাম সময়ৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিলো । মই নিশ্চিতভাৱে কৈ আছো । বহু নজনা কথা অসমৰ মানুহে জানিব । ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্রী হিচাপে মই যিখিনি গম পাব লাগে সেইখিনি মই গম পাবই লাগিব । ১৭ ডিচেম্বৰ আমি শেষ সময় ধাৰ্য কৰিছো যদিও এছ আই টিয়ে কৈছে তাৰ আগতে হৈ যাব । কেইজনমানে মই 'হত্যা' বুলি কোৱা বাবে মোক জোকাই থাকে, তেওঁলোকৰো মুখত চূণ পৰিব । মুখ্যমন্ত্রীয়ে সকলো কথা ভাবি-চিন্তি কয় । মুখ্যমন্ত্রীয়ে এটা কথাও উপৰুৱাকৈ নকয় ।’’
সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘গৌৰৱ গগৈ এশ শতাংশ পাকিস্তানী এজেণ্ট । তাৰ উপযুক্ত প্ৰমাণ লৈ কথাটো কৈছো । নিৰ্বাচন আছে বাবে কোৱা নাই । মই যি কৰিব লাগে সময়ত কৰিম । মই মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে কৈছো । জুবিনক ন্যায় প্ৰদানৰ পাছতে হাত দিম ।’’
