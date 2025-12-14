পুঁজিপতিৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ যাব শক্তিখণ্ড, বাঢ়িব বিদ্যুৎ মাচুল !
দেশৰ শক্তিখণ্ডক লৈ চৰকাৰৰ ৰচনা কৰা ষড়যন্ত্ৰ উদঙালে সদৌ অসম বিদ্যুৎ উপভোক্তা সন্থাই ।
গুৱাহাটী : "ৰাজ্যৰ শক্তিখণ্ডক পুঁজিপতিক গটোৱাৰ চক্ৰান্ত কৰিছে চৰকাৰে ! কেৱল ৰাজ্যৰে নহয় দেশৰ শক্তিখণ্ডক পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত বেচৰকাৰীকৰণ কৰিব খুজিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । ৰাইজৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদকো আওকাণ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাৰে বাৰে সদনত বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ৰ কিছু সংশোধনী কৰিব বিচাৰিছে । যদিহে এই আইনখন সংশোধন হয় তেনেহ'লে পুঁজিপতিৰ নিয়ন্ত্রণলৈ যাব শক্তিখণ্ড আৰু অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাব বিদ্যুৎ মাচুল ।"
এই কথা আমি কোৱা নাই । এই আশংকা ব্যক্ত কৰিছে সদৌ অসম বিদ্যুৎ উপভোক্তা সন্থাই (All Assam Electricity Consumers Association) । এই সন্দৰ্ভত সন্থাৰ আহ্বায়ক অজয় আচাৰ্য আৰু হিল্লোল ভট্টাচার্যই কয়, "বিদ্যুৎ এতিয়া পৰিসেৱাৰ সলনি লাহে লাহে এটা লাভজনক পণ্য হৈ পৰিছে । চৰকাৰে একমাত্ৰ ব্যক্তিগত কোম্পানীবোৰৰ স্বাৰ্থত যোৱা ১৪ অক্টোবৰত বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল-২০২৫ খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই খচৰাৰ ওপৰত বিভিন্ন কৰ্প'ৰেট আৰু ব্যৱসায়ী সংগঠনৰ পৰা মতামত বিচাৰিছে । কিন্তু আচৰিত কথা যে দেশৰ কোটি কোটি সাধাৰণ উপভোক্তাৰ নাইবা বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীসকলৰ কোনো সংগঠনৰ পৰা মতামত বিচৰা নাই ।
ভট্টাচার্যই কয়,, "২০১৮ চনৰ পৰা কমেও ৫ বাৰ চৰকাৰে এই বিলখন সংসদত গৃহীত কৰোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে । কিন্তু প্ৰতিবাৰেই জনসাধাৰণৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদৰ বাবে চৰকাৰে আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই । এইবাৰ আকৌ নতুনকৈ বিলখন সংসদত উত্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰস্তুতি চলাই আছে ।"
এই বিলখন গৃহীত কৰোৱাৰ বাবে চৰকাৰৰ তৎপৰতা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কয়, "জনসাধাৰণৰ টকাৰে গঢ়ি উঠা দেশৰ বিদ্যুৎ বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত এতিয়া ব্যক্তিগত কোম্পানীবোৰে সোমাব খোজে । তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশৰ পথ মুকলি কৰাৰ বাবেই এই বিল । অর্থাৎ পুঁজিপতিসকলৰ স্বাৰ্থত বিদ্যুৎখণ্ডৰ বেচৰকাৰীকৰণ আৰু বাণিজ্যিকীকৰণৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট হৈছে ।"
তেওঁলোকে কয়, "ইফালে বিদ্যুৎ বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত একেটা অঞ্চলতে একাধিক কোম্পানীক বিতৰণৰ সুযোগ দিয়া হ'ব আৰু চৰকাৰী নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰিয়েই কোম্পানীবোৰে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব বুলি বিলখনত উল্লেখ কৰা হৈছে । এনে হ'লে চৰকাৰী কোম্পানী এ পি ডি চি এলয়ে বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এ পি ডি চি এলৰ নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰি আম্বানী, আদানি, টাটা, টৰেণ্টো ইত্যাদি ব্যক্তিগত কোম্পানীবোৰেও বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পাৰিব ।"
তেওঁলোকে কয়, "একেটা নেটৱৰ্কৰ যোগেদি একাধিক কোম্পানীয়ে যোগান ধৰিলে স্বাভাৱিকতে নেটৱৰ্কৰ আপগ্রেডেশ্যন কৰিব লাগিব । কিন্তু আচৰিত কথা যে আপগ্রেডেশ্যনৰ সমস্ত খৰচ বহন কৰিব চৰকাৰী কোম্পানীয়ে । অর্থাৎ বিনিয়োগ কৰিব চৰকাৰে আৰু মুনাফা ঘটিব ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে ।"
তেওঁলোক লগতে কয়, "বিধেয়কখনত কোৱা হৈছে একাধিক কোম্পানীয়ে একেটা অঞ্চলত বিদ্যুৎ বিতৰণ কৰিলে তেওঁলোকৰ মাজত প্রতিযোগিতা থাকিব আৰু গ্ৰাহকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী বিতৰক ঠিক কৰিব । এইটো হ'লে স্বাভাৱিকতে ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে সর্বোচ্চ মুনাফাৰ বাবে ঘনবসতি অঞ্চল, অর্থাৎ চহৰবোৰ বাচি ল'ব ।"
তেওঁলোকে কয়, "গ্রাহক বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োজনত প্ৰথমতে কম দামত বিদ্যুৎ দিব আৰু গ্ৰামাঞ্চল থাকিব চৰকাৰী কোম্পানীৰ হাতত । ফলত চৰকাৰী কোম্পানী ৰুগ্ন হ'ব আৰু গ্রামাঞ্চলত বিদ্যুৎ যোগান অৱহেলিত হ'ব । চৰকাৰী কোম্পানীয়ে মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব । আনহাতে একেটা নেটৱৰ্ক একাধিক কোম্পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিলে যোগানৰ গুণগত মানো হ্রাস পাব ।"
সন্থাই লগতে কয়, "সদৌ অসম বিদ্যুৎ উপভোক্তা সন্থাই অসমত প্রিপেইড স্মার্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ সময়তেই তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । স্মার্ট মিটাৰ আচলতে বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ বেচৰকাৰীকৰণৰ বাবে । ব্যক্তিগত কোম্পানীবোৰক সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে স্মার্ট মিটাৰ । স্মার্ট মিটাৰ লগাই দিলে আৰু বেছি কৰ্মচাৰীৰ প্রয়োজন নহ'ব ।"
তেওঁলোকে কয়, "ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ খৰচ কমিব । কিন্তু এই স্মার্ট মিটাৰৰ ফলত যে হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰী ছাটাই হ'ব সেই কথা চৰকাৰে এবাৰো নাভাবিলে । এই বিধেয়কৰ আন এটা উদ্দেশ্য হৈছে বর্তমানে বাহাল থকা ক্ৰছ ছাবছিডিক বিলুপ্ত কৰা । দেশৰ কোটি কোটি ঘৰুৱা, কৃষি আৰু ক্ষুদ্ৰ শিল্পৰ উপভোক্তা, যিসকলে কম দামত বিদ্যুৎ পোৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, তেওঁলোকৰ বাবে ক্ৰছ ছাবছিডি অপৰিহাৰ্য । কিন্তু ক্ৰছ ছাবছিডি উঠাই দিলে সাধাৰণ উপভোক্তাৰ বাবে বিদ্যুতৰ খৰচ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব । সেয়েহে সকলো ফালৰ পৰা এই বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল-২০২৫ জনস্বার্থ বিৰোধী । এই বিল পাছ কৰোৱাৰ বাবে চৰকাৰ উঠি-পৰি লাগিছে একমাত্ৰ কৰ্প'ৰেট গোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত ।"
বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ক্ষেত্রত পিছ পৰি আছে অসম :
বিদ্যুতৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্রত অসম এতিয়াও বহু পিছ পৰি আছে । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বিদ্যুতৰ ক্ষেত্রত ৰাজ্যখন পৰনিৰ্ভৰশীল হৈ আছে । অসমত বর্তমান সময়ত পিক আৱাৰত বিদ্যুতৰ চাহিদা হৈছে ২,৮০৯.২৭০ মেগাৱাট । সেইদৰে অফ পিক আৱাৰত বিদ্যুতৰ চাহিদা হৈছে ২,১১৬.৯৭ মেগাৱাট । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অসমৰ নিজা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হৈছে মাত্র ৪১৯.৮৬ মেগাৱাট ।
ৰাজ্যখনত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে বিদ্যুতৰ চাহিদা । কিন্তু সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পোৱা নাই বিদ্যুতৰ উৎপাদন । ২০১৬-১৭ চনত ৰাজ্যখনত পিক আৱাৰত বিদ্যুতৰ চাহিদা আছিল ১৬৩৩.৯০ মেগাৱাট আৰু অফ পিক আৱাৰত আছিল ১২১৬ মেগাৱাট ।
সেইদৰে বিদ্যুতৰ চাহিদা ২০১৭-১৮ চনত পিক আৱাৰত ১৮২৩.২ মেগাৱাট আৰু অফ পিক আৱাৰত ১২৫৫.২০০ মেগাৱাট, ২০১৮-১৯ চনত পিক আৱাৰত ১৮৯৪.৭০ মেগাৱাট আৰু অফ পিক আৱাৰত ১৩৮৮.১০০ মেগাৱাট, ২০১৯-২০ চনত পিক আৱাৰত ২০৮৫.৩৬০ মেগাৱাট আৰু অফ পিক আৱাৰত ১৪৫৮.৭৬০ মেগাৱাট, ২০২০-২১ চনত পিক আৱাৰত ২০৭৩.৪১০ মেগাৱাট আৰু অফ পিক আৱাৰত ১৪৮৩.৬৫ মেগাৱাট, ২০২১-২২ চনত পিক আৱাৰত ২১৬৪.৯৯০ মেগাৱাট আৰু অফ পিক আৱাৰত ১৫৬২.৬৯ মেগাৱাট । ২০২২-২৩ চনত পিক আৱাৰত ২৪২৬.১৬০ মেগাৱাট আৰু অফ পিক আৱাৰত ১৭৭৯.৭৭ মেগাৱাট আৰু ২০২৩-২৪ চনত পিক আৱাৰত ২৫৭৬.২২০ মেগাৱাট আৰু অফ পিক আৱাৰত ১৯৩৭.০৭ মেগাৱাট আছিল ।
আনহাতে ২০২৪-২৫ চনত বিদ্যুতৰ চাহিদা পিক আৱাৰত ২৮০৯.২৭০ মেগাৱাট আৰু অফ পিক আৱাৰত ২১১৬.৯৭ মেগাৱাটলৈ বৃদ্ধি পায় । তেনেক্ষেত্রত বেচৰকাৰীকৰণ হ'লে অসমৰ দৰে ৰাজ্যৰ গ্ৰাহক বহু বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব ।
