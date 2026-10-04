এইচআইভি সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্রত ড্ৰাগছৰ প্ৰভাৱ, ড্ৰাগছৰ বাবে আক্ৰান্তৰ হাৰ ৬০ শতাংশ
ৰাজ্যত ৩৩ হাজাৰৰো অধিক লোক এইচআইভিত আক্ৰান্ত । ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলনে বৃদ্ধি কৰিছে নেকি এইচআইভিৰ সংক্ৰমণ ? জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাণিক কুমাৰ ৰয়ৰ প্ৰতিবেদন ।
Published : October 4, 2026 at 2:52 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যত উদ্বেগজনকভাৱে এইচআইভিত আক্রান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । এটা সময় আছিল যেতিয়া অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা এইচআইভি সংক্ৰমণ বেছিকৈ হৈছিল । কিন্তু এতিয়া ড্ৰাগছৰ প্ৰয়োভৰৰ বাবে এইচআইভিৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে । বিশেষকৈ একেটা চিৰিঞ্জৰেই ড্ৰাগছ সেৱনৰ বাবে বিভিন্নজনে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত এইচআইভিৰ সংক্ৰমণ দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে ।
অতি উদ্বেগৰ বিষয় যে বিগত পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনত এইচআইভি ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় তিনিগুণ বৃদ্ধি পাইছে । কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত বহু উদ্বেগজনক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । তথ্য অনুসৰি শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত নতুনকৈ সংক্ৰমিত হোৱা এইচআইভি ৰোগীৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে বেজীৰে ড্ৰাগছ সেৱন ।
২০২০-২১ চনত অসমত নতুনকৈ চিনাক্ত হোৱা এইচআইভি সংক্ৰমণৰ ৮.৫ শতাংশৰ আঁৰত আছিল ড্ৰাগছ সেৱনত ছিৰিঞ্জৰ ব্যৱহাৰ । সেইদৰে ২০২৩ চনৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ভিতৰত সেই হাৰ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় । ২০২৫-২৬ বৰ্ষত এই হাৰ ৬০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পায় ।
আনহাতে উক্ত সময়ছোৱাতে ৰাজ্যত এইচআইভি ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ১১,৩৬৪ গৰাকীৰ পৰা ৩৩,১৭৪ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে । অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্রণ সমিতিৰ তথ্য মতে ২০২৫ চনলৈ ৰাজ্যখনত থকা মুঠ এইচআইভি ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে ৩৩১৭৪ গৰাকী ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আঠখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমত এইচআইভি ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক । ইয়াৰ পিছতে আছে মিজোৰাম । ৰাজ্যখনত এই সংখ্যা ২৬,৩২১ গৰাকী । আনহাতে নাগালেণ্ডত ২৩,৭৩১ গৰাকী আৰু মণিপুৰত ২৩,৪৬৩ গৰাকী লোক এইচআইভি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে । সেইদৰে ত্ৰিপুৰাত ১০,৭৬৯ গৰাকী, মেঘালয়ত ৯,২৪৪ গৰাকী, অৰুণাচল প্ৰদেশত ২,৬৩০ গৰাকী আৰু ছিকিমত ৫৩৩ গৰাকী লোক এইচআইভিত আক্ৰান্ত হৈ আছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে ছিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলত হোৱা এইচআইভিৰ হাৰ বেছি যদিও অসমত এতিয়াও অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক সামগ্ৰিকভাৱে এইচআইভি সংক্ৰমণৰ অন্যতম এটা মূল কাৰণ । উদ্বেগৰ বিষয় এয়ে যে ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন আৰু ব্যৱহাৰৰ ফলত এইচআইভিৰ সংক্ৰমণ হাৰ অধিক ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে ।
লক্ষ্যণীয় বিষয় যে বৰ্তমান সময়ত এইচআইভি টেষ্টৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাত ৰোগীৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । আগতে টেষ্টৰ ব্যৱস্থা বিশেষভাৱে সহজলভ্য নাছিল আৰু সকলোৱে টেষ্টৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা নাছিল ।
নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্রণ সমিতিৰ এগৰাকী সদস্যই জনোৱা মতে ২০১০ চনৰ তুলনাত ৰাজ্যত নতুনকৈ সংক্ৰমণৰ সংখ্যা ৮ ৰ পৰা ২২ শতাংশ বেছি । ইয়াৰ মূলতে হৈছে যে পৰীক্ষা বৃদ্ধিৰ বাবে এতিয়া পূৰ্বতকৈ অধিক লোকে তেওঁলোকৰ সংক্ৰমণৰ বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এইচআইভি সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্রত ড্ৰাগছৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত অসম নেটৱৰ্ক অব পজিটিভ পিপ'লৰ সভানেত্রী জাহ্নৱী গোস্বামীয়ে ইটিভি ভাৰতৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়,"ক'ভিদৰ পাছত ড্ৰাগছৰ বাবে এইচআইভিৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে । আগতে অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্কৰ দ্বাৰাহে এইচআইভি বিয়পে বুলি সকলোৱে জানিছিল । কিন্তু এতিয়া নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱনকাৰীৰ দ্বাৰাহে এইচআইভিৰ হাৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈছে ।"
গোস্বামীয়ে কয়,"ড্ৰাগছ সেৱনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ছিৰিঞ্জ বহুজনে ব্যৱহাৰ কৰে । তাৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ থাকিলে আনলৈ বিয়পি যায় । ড্ৰাগছৰ প্ৰভাৱ যুৱপ্ৰজন্মৰ ওপৰত বেয়াকৈ পৰিছে । এইচআইভিত আক্ৰান্ত হোৱাসকলৰ বয়সৰ সীমা যথেষ্ট দুখজনক । দুখ লাগে যে ৯-১০ বছৰীয়া ল'ৰা-ছোৱালীৱেও ড্ৰাগছ লোৱা আৰম্ভ কৰিছে । তাৰ মাজতে এইচআইভি ধৰা পৰিছে । শিক্ষিত ল'ৰা-ছোৱালীও ড্ৰাগছৰ কৱলত পৰিছে । সকলো জানি-শুনিও আসক্ত হোৱাৰ পাছত জ্ঞান শক্তি হেৰুৱাই পেলাই ।"
তেওঁ লগতে কয়,"ড্ৰাগছে আমাৰ অসমখন ধ্বংস কৰি পেলাইছে । সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালী ড্ৰাগছৰ কৱলত পৰি এইচআইভিত আক্ৰান্ত হৈছে । দেখিলে দুখ লাগে । ড্ৰাগছ এতিয়া ৰাজ্যৰে নগৰে-চহৰে, গাঁৱে-ভূঞে বিয়পি পৰিছে ।"
কাৰাগাৰত কয়দীৰ মাজত এইচআইভিৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"আচলতে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত এইচআইভি বৃদ্ধি পোৱা নাই । সাধাৰণতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাসকলৰ একাংশ কিছু নহয় কিছু অপৰাধৰ লগত জড়িত থাকে । তেওঁলোকৰ মাজত এইচআইভি পজিটিভো থাকে । তেনে ড্ৰাগছ আসক্ত অপৰাধী কাৰাগাৰলৈ গ'লে এইচআইভি টেষ্ট কৰা হয় । টেষ্ট কৰাৰ পাছত তেওঁলোক ধৰা পৰে । কিন্তু সেইটোৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত এইচআইভি বৃদ্ধি হৈছে । বাহিৰৰ পৰা যোৱাসকলৰ মাজত ধৰা পৰে । অৱশ্যে অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্কৰ বাবে হ'ব পাৰে ।"
অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্রণ সমিতিয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি ২০২২-২৩ চনত অসমৰ এইচআইভি পজিটিভৰ মাত্ৰ ৫২ শতাংশইহে নিজৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে অৱগত আছিল । ২০২৫-২৬ চনত সেই হাৰ ৯১ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছিল । ফলত ক্ষিপ্ৰতাৰে আক্ৰান্তক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাৰ মাজলৈ অনাৰ সুবিধা হৈছিল ।
অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিৰ তথ্য মতে অসমত ২০২০-২১ বৰ্ষত মুঠ ১১৩৬৪ গৰাকী লোক এইচআইভি পজিটিভ আছিল । ২০২১-২২ বৰ্ষত সেই সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ ১২৯৬৬ গৰাকী হয় । একেদৰে ২০২২-২৩ বৰ্ষত এই সংখ্যা ১৬০৮৮ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পায় । আনহাতে ২০২৩-২৪ বৰ্ষত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২১৫৯২ গৰাকীলৈ । ২০২৪-২৫ বৰ্ষত এই সংখ্যা ২৬১০৯ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পায় । বৰ্তমান সময়ত এই সংখ্যা ৩৩ হাজাৰৰো অধিক ।
ইফালে ২০২০ চনত ১১৬০ গৰাকী লোক নতুনকৈ এইচআইভিত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ২০২১ চনত ২০৭৮ গৰাকী, ২০২২ চনত ২৮৩২ গৰাকী, ২০২৩ চনত ২০১২ গৰাকী আৰু ২০২৪ চনত ১৭৫৭ গৰাকী লোক নতুনকৈ এইচআইভিত আক্ৰান্ত হয় ।
আনহাতে ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত এইচআইভি পজিটিভ ধৰা পৰাৰ সংখ্যা হৈছে ৮২৪ গৰাকী । সেইদৰে উক্ত সময়চোৱাত নগাঁৱত ৪৬৪ গৰাকী, শোণিতপুৰত ৩৩২ গৰাকী, কাছাৰত ৩১৬ গৰাকী, তিনিচুকীয়াত ২৪৫ গৰাকী, ডিব্ৰুগড়ত ১৮৩ গৰাকী, কাৰ্বি আংলঙত ১৭০ গৰাকী, যোৰহাটত ১৬৭ গৰাকী, বৰপেটা ১৬৪ গৰাকী, কামৰূপত ১৫৫ গৰাকী, লখিমপুৰত ১৩৪ গৰাকী, গোলাঘাটত ১১১ গৰাকী, ধুবুৰীত ১০৯ গৰাকী আৰু শ্ৰীভূমি ১০৬ গৰাকী লোক এইচআইভি ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাটো ধৰা পৰে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে ২০২০-২১ বৰ্ষত এইচআইভি ৰোগত আক্রান্ত লোকসকলৰ ভিতৰত ৭৭.৩ শতাংশই অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক কৰাৰ ফলত এই ৰোগৰ চিকাৰ হৈছিল । কিন্তু সজাগতা সৃষ্টিৰ ফলত ক্ৰমাৎ এই ধৰণে সংক্ৰমণৰ হাৰ হ্ৰাস পাই ২০২৫-২৬ বৰ্ষত ২৭ শতাংশলৈ হ্ৰাস পায় । আনহাতে বেজীৰে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে এইচআইভি ধৰা পৰাৰ হাৰ ২০২০-২১ চনত ৮.৫ শতাংশ আছিল । কিন্তু ২০২৫-২৬ বৰ্ষত এই হাৰ ৬০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পায় ।
ইফালে ৰাজ্যখনত এইচআইভিত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰত্যেক বছৰে বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই । চৰকাৰী তথ্য মতে ৰাজ্যখনত এইচআইভিত ২০২০ চনত ৩৭৯ গৰাকী, ২০২১ চনত ৬৭৭ গৰাকী, ২০২২ চনত ৬০৯ গৰাকী, ২০২৩ চনত ৩৩৭ গৰাকী আৰু ২০২৪ চনত ২৪৩ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই ।
উল্লেখ্য যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে ব্যাপক অভিযান । চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী পৰ্যন্ত অসমত জব্দ হৈছিল ২৯১৯ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ । জুলাই মাহলৈকে সেই সংখ্যা ৩,২৫৩ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পালে ।
কেৱল ২০২৫ চনতে ৰাজ্যত আৰক্ষী আৰু বিভিন্ন তদন্তকাৰী সংস্থাই ৮৭ কিলোগ্ৰাম হেৰ'ইন, ১৩,৮১২ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা, ২৭ লাখ ২৭ হাজাৰ নিচাযুক্ত টেবলেট, ১ লাখ ২৬ হাজাৰ বটল কফি চিৰাপ, ২০৯ কিলোগ্ৰাম আফিং আৰু ৪৮ কিলোগ্ৰাম মৰ্ফিন জব্দ কৰিছিল ।
২০২১ চনৰ পৰা ড্ৰাগছ সম্পৰ্কীয় গোচৰত ২৫,৮৩৫ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । কেৱল ২০২৫ চনত এনডিপিএছ আইনৰ অধীনত ৩০১৩টা গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ লগতে ৪৪৫৩ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । কিন্তু তাৰ পাছতো ৰাজ্যখনত অবাধ হাৰত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন আৰু ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে ।