ETV Bharat / state

কোনে পাব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনিৰ ধন: নিৰ্দেশনা জাৰি শিক্ষা বিভাগৰ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনিৰ ধন কোনে কোনে লাভ কৰিব ? কিদৰে কৰিব পাৰিব আবেদন, কিদৰে পাব আঁচনিৰ ধন ? সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত ।

The education department has issued guidelines on who will get the Chief Minister’s Nijut Babu Scheme
কোনে পাব ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ ধন: নিৰ্দেশনা জাৰি শিক্ষা বিভাগৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 6, 2026 at 5:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা কৰিছিল ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ কথা । যিখন আঁচনিৰ যোগেদি স্নাতকৰ ছাত্ৰই বছৰি লাভ কৰিব ১০ হাজাৰকৈ টকা আৰু স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰই লাভ কৰিব বছৰি ২০ হাজাৰকৈ টকা । ছাত্রীসকলৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ছাত্রসকলৰ বাবে বিশেষ আঁচনি নাছিল । যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ছাত্রসকলৰ বাবেও আঁচনি দিয়াৰ কথা সদৰী কৰিছিল ।

সেই সূত্রে মুখ্যমন্ত্রীয়ে পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনা ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ কথা ঘোষণা কৰে । মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘোষণাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ বাবে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা । নিৰ্দেশনা অনুসৰি যোগ্য ছাত্রসকলে ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ বাবে সমৰ্থ প’ৰ্টেলযোগে আবেদন কৰিব লাগিব ।

The education department has issued guidelines on who will get the Chief Minister’s Nijut Babu Scheme
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি ৰ নিয়ম-নীতি (ETV Bharat Assam)

এই কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে জানিবলৈ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে । শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাত ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ বাবে যোগ্যতাৰ মাপকাঠি বান্ধি দিয়া হৈছে । আঁচনিখনৰ বাবে কোন যোগ্য আৰু কোন অযোগ্য তাৰ বিষয়ে নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে । এক কথাত ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ বাবে চৰকাৰী চৰ্ত বান্ধি দিছে ।

The education department has issued guidelines on who will get the Chief Minister’s Nijut Babu Scheme
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি ৰ নিয়ম-নীতি (ETV Bharat Assam)

কোনে পাব ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ সুবিধা:

‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ সুবিধা লাভ কৰিবলগীয়া স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ ছাত্রৰ পৰিয়াল অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ’ব লাগিব । লগতে পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় ৪ লাখতকৈ অধিক হ’ব নোৱাৰিব । ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ বাবে আৱেদনকাৰী স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নিয়মীয়া ছাত্ৰ হ’ব লাগিব ।

The education department has issued guidelines on who will get the Chief Minister's Nijut Babu Scheme
কোনে পাব ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ সুবিধা (ETV Bharat Assam GFX)

কেৱল নিয়মীয়া ছাত্ৰইহে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব । আঁচনিৰ অধীনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে অনুশাসন আৰু নিজ নিজ প্ৰতিষ্ঠানৰ সকলো নিয়ম আৰু বিধি মানি চলিব লাগিব । য'ত অন্তৰ্ভুক্ত নিয়মীয়া উপস্থিতি, শৈক্ষিক আচৰণ আৰু অধ্যাপক, কৰ্মচাৰী আৰু সহযোগীৰ প্ৰতি সন্মানজনক আচৰণ ।

কোনে নাপাব ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ সুবিধা:

স্নাতক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বিবাহিত হ’লে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰিব । ‘বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা’ৰ অধীনত স্কুটাৰ লাভ কৰা স্নাতক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ নকৰিব ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ সুবিধা । স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ নকৰিব এই আঁচনিৰ সুবিধা । আনহাতে অসৎ আচৰণ, অনুশাসনহীনতা, প্ৰতাৰণা, ৰেগিং বা অন্য কোনো অগ্ৰহণযোগ্য আচৰণ কৰিলে এই আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব ।

The education department has issued guidelines on who will get the Chief Minister's Nijut Babu Scheme
কোনে নাপাব ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ সুবিধা (ETV Bharat Assam GFX)

আঁচনিখনৰ পটভূমি আৰু উদ্দেশ্য:

অসম চৰকাৰে শৈক্ষিক ক্ষেত্রখনৰ বিশেষকৈ শিক্ষ‍াৰ্থীসকলৰ কল্যাণৰ বাবে কেইবাখনো আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে । ছাত্রীসকলৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা নিযুত মইনা আঁচনিৰ দৰে ছাত্রসকলৰ বাবে নিযুত বাবু আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছে । শিক্ষাৰ্থীসকলক কিছু সকাহ দিয়াৰ লগতে আধাতে শিক্ষানুষ্ঠান ত্যাগ কৰাৰ হাৰ কমোৱাৰ বাবে আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ।

The education department has issued guidelines on who will get the Chief Minister's Nijut Babu Scheme
আঁচনিখনৰ পটভূমি আৰু উদ্দেশ্য (ETV Bharat Assam GFX)

তদুপৰি বাল্য বিবাহ ৰোধৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এনে আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । আনহাতে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ ছাত্ৰক উচ্চ শিক্ষাত সকাহ প্ৰদান কৰাৰ বাবে এই বাবু আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । সেইদৰে বিশেষকৈ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ড্ৰ'পআউটৰ হাৰ হ্ৰাস কৰা এই আঁচনিৰ অন্যতম উদ্দেশ্য ।

The education department has issued guidelines on who will get the Chief Minister’s Nijut Babu Scheme
‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ আবেদন পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

কিদৰে পাব আঁচনিৰ ধন:

স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিজন যোগ্য ছাত্ৰই মাহে এহাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব । বছৰত দহ মাহৰ বাবে অৰ্থাৎ বছৰত ১০ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব । সেইদৰে স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিজন যোগ্য ছাত্ৰই প্ৰতিমাহে ২ হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব । প্ৰতি শিক্ষাবৰ্ষত লাভ কৰিব ২০ হাজাৰ টকা ।

The education department has issued guidelines on who will get the Chief Minister’s Nijut Babu Scheme
‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ আবেদন পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

ছাত্ৰসকলে দিয়া তথ্য সঠিক আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব । লগতে প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বীসকলেও একেই কথা নিশ্চিত কৰিব লাগিব । পঞ্জীয়ক তথা অধ্যক্ষসকলে নিজ নিজ ছাত্ৰৰ তথ্য সংগ্ৰহ আৰু পৰীক্ষা কৰি দাখিল কৰিব লাগিব । এই প্ৰক্ৰিয়াটো সমৰ্থ প'ৰ্টেলৰ যোগেদি কৰা হ'ব । প্ৰতিজন যোগ্য ছাত্ৰই বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই ধন লাভ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: টিকটক লৈ বিজেপিৰ মাজতে আছে কাজিয়া, মুখ্যমন্ত্ৰীক নিজৰ ঘৰত চকু দিবলৈ পৰামৰ্শ গৌৰৱ গগৈৰ

চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে ৫০০০ টকা এককালীন সাহায্যৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ

TAGGED:

EDUCATION DEPARTMENT
GUIDELINES OF NIJUT BABU SCHEME
CM HIMANTA BISWA SARMA
ইটিভি ভাৰত অসম
CMS NIJUT BABU SCHEME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.