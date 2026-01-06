কোনে পাব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনিৰ ধন: নিৰ্দেশনা জাৰি শিক্ষা বিভাগৰ
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনিৰ ধন কোনে কোনে লাভ কৰিব ? কিদৰে কৰিব পাৰিব আবেদন, কিদৰে পাব আঁচনিৰ ধন ? সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত ।
গুৱাহাটী: পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা কৰিছিল ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ কথা । যিখন আঁচনিৰ যোগেদি স্নাতকৰ ছাত্ৰই বছৰি লাভ কৰিব ১০ হাজাৰকৈ টকা আৰু স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰই লাভ কৰিব বছৰি ২০ হাজাৰকৈ টকা । ছাত্রীসকলৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ছাত্রসকলৰ বাবে বিশেষ আঁচনি নাছিল । যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ছাত্রসকলৰ বাবেও আঁচনি দিয়াৰ কথা সদৰী কৰিছিল ।
সেই সূত্রে মুখ্যমন্ত্রীয়ে পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনা ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ কথা ঘোষণা কৰে । মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘোষণাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ বাবে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা । নিৰ্দেশনা অনুসৰি যোগ্য ছাত্রসকলে ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ বাবে সমৰ্থ প’ৰ্টেলযোগে আবেদন কৰিব লাগিব ।
এই কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে জানিবলৈ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে । শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাত ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ বাবে যোগ্যতাৰ মাপকাঠি বান্ধি দিয়া হৈছে । আঁচনিখনৰ বাবে কোন যোগ্য আৰু কোন অযোগ্য তাৰ বিষয়ে নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে । এক কথাত ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ বাবে চৰকাৰী চৰ্ত বান্ধি দিছে ।
কোনে পাব ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ সুবিধা:
‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ সুবিধা লাভ কৰিবলগীয়া স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ ছাত্রৰ পৰিয়াল অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ’ব লাগিব । লগতে পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় ৪ লাখতকৈ অধিক হ’ব নোৱাৰিব । ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ বাবে আৱেদনকাৰী স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নিয়মীয়া ছাত্ৰ হ’ব লাগিব ।
কেৱল নিয়মীয়া ছাত্ৰইহে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব । আঁচনিৰ অধীনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে অনুশাসন আৰু নিজ নিজ প্ৰতিষ্ঠানৰ সকলো নিয়ম আৰু বিধি মানি চলিব লাগিব । য'ত অন্তৰ্ভুক্ত নিয়মীয়া উপস্থিতি, শৈক্ষিক আচৰণ আৰু অধ্যাপক, কৰ্মচাৰী আৰু সহযোগীৰ প্ৰতি সন্মানজনক আচৰণ ।
কোনে নাপাব ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ সুবিধা:
স্নাতক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বিবাহিত হ’লে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰিব । ‘বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা’ৰ অধীনত স্কুটাৰ লাভ কৰা স্নাতক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ নকৰিব ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত বাবু আঁচনি’ৰ সুবিধা । স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ নকৰিব এই আঁচনিৰ সুবিধা । আনহাতে অসৎ আচৰণ, অনুশাসনহীনতা, প্ৰতাৰণা, ৰেগিং বা অন্য কোনো অগ্ৰহণযোগ্য আচৰণ কৰিলে এই আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব ।
আঁচনিখনৰ পটভূমি আৰু উদ্দেশ্য:
অসম চৰকাৰে শৈক্ষিক ক্ষেত্রখনৰ বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কল্যাণৰ বাবে কেইবাখনো আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে । ছাত্রীসকলৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা নিযুত মইনা আঁচনিৰ দৰে ছাত্রসকলৰ বাবে নিযুত বাবু আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছে । শিক্ষাৰ্থীসকলক কিছু সকাহ দিয়াৰ লগতে আধাতে শিক্ষানুষ্ঠান ত্যাগ কৰাৰ হাৰ কমোৱাৰ বাবে আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ।
তদুপৰি বাল্য বিবাহ ৰোধৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এনে আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । আনহাতে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ ছাত্ৰক উচ্চ শিক্ষাত সকাহ প্ৰদান কৰাৰ বাবে এই বাবু আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । সেইদৰে বিশেষকৈ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ড্ৰ'পআউটৰ হাৰ হ্ৰাস কৰা এই আঁচনিৰ অন্যতম উদ্দেশ্য ।
কিদৰে পাব আঁচনিৰ ধন:
স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিজন যোগ্য ছাত্ৰই মাহে এহাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব । বছৰত দহ মাহৰ বাবে অৰ্থাৎ বছৰত ১০ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব । সেইদৰে স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিজন যোগ্য ছাত্ৰই প্ৰতিমাহে ২ হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব । প্ৰতি শিক্ষাবৰ্ষত লাভ কৰিব ২০ হাজাৰ টকা ।
ছাত্ৰসকলে দিয়া তথ্য সঠিক আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব । লগতে প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বীসকলেও একেই কথা নিশ্চিত কৰিব লাগিব । পঞ্জীয়ক তথা অধ্যক্ষসকলে নিজ নিজ ছাত্ৰৰ তথ্য সংগ্ৰহ আৰু পৰীক্ষা কৰি দাখিল কৰিব লাগিব । এই প্ৰক্ৰিয়াটো সমৰ্থ প'ৰ্টেলৰ যোগেদি কৰা হ'ব । প্ৰতিজন যোগ্য ছাত্ৰই বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই ধন লাভ কৰিব ।