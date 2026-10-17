নগাঁৱৰ পূজা : পশ্চিমবংগৰ পৰা অনা দেৱী প্ৰতিমাই আকৰ্ষিত কৰিছে দৰ্শনাৰ্থীক
নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিয়ে এইবাৰো ব্যতিক্ৰমী ৰূপত আৰম্ভ কৰিছে দুৰ্গোৎসৱ । ৰাজ ৰাজেশ্বৰীৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা পূজা মণ্ডপে আকৰ্ষিত কৰিছে ভক্তক ।
Published : October 17, 2026 at 7:12 PM IST
নগাঁও: ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে নগাঁও জিলাতো এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উছাহৰ ঢল বৈছে । নগাঁও চহৰৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপসমূহ আকৰ্ষণীয় কৰি সজাই তোলা হৈছে । এনে এখন পূজা হৈছে নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতি । এইবাৰ এই পূজাখনে ১৩৩ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে ।
১৩৩ বছৰীয়া বাঙালী সন্মিলনীৰ দুৰ্গা পূজাৰ এইবাৰৰ বিশেষ আকৰ্ষণ পশ্চিমবংগৰ পৰা অনা দেৱী প্ৰতিমা । বিগত বৰ্ষসমূহত নানা চমৎকাৰী আৰ্হিৰে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি ভক্তসকলক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা শতবৰ্ষ গৰকা নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিয়ে এইবাৰো ভক্তপ্ৰাণ লোকক আকৰ্ষণ দিয়াৰ লগতে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।
শুকুৰবাৰে ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে । ঢাকৰ শব্দত পূজা মণ্ডপসমূহ এক প্ৰকাৰ মুখৰিত হৈ পৰিছে । নগাঁৱৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপৰ লগতে শতবৰ্ষ গৰকা বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিয়ে আয়োজন কৰা পূজা মণ্ডপতো একেই পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে ।
ভক্তসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ দুৰ্গোৎসৱত ৰাণীৰ ৰূপত সজাই পশ্চিমবংগৰ পৰা দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি অনা হৈছে । পশ্চিমবংগৰ তাৰকেশ্বৰৰ যুৱশিল্পী চায়ন পাখিৰাৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা সুন্দৰ ৰূপত সজোৱা দেৱীৰ প্ৰতিমাৰে পূজা-অৰ্চনা আৰম্ভ কৰিছে নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিয়ে ।
পশ্চিমবংগৰ পৰা অনা প্ৰতিমাৰে পূজা-অৰ্চনা আৰম্ভ কৰা সন্দৰ্ভত নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিৰ এজন উদ্যোক্তাই কয়, "এইবাৰ সম্পুৰ্ণ থলুৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি আটক ধুনীয়াকৈ পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এইবাৰৰ আমাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ল দেৱী প্ৰতিমা । দেৱী প্ৰতিমা অনা হৈছে পশ্চিমবংগৰ তাৰকেশ্বৰৰ পৰা । যুৱ শিল্পী চায়ন পাখিৰাই এইবাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে ।"
তেওঁ কয়, "কিছু আকৰ্ষণীয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইবাৰৰ প্ৰতিমা । প্ৰতিমাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পূজা মণ্ডপৰ থীম দিয়া হৈছে 'ৰাজ ৰাজেশ্বৰী' । ৰাণীৰ দৰেই এটা ৰূপত জিলিকি উঠিছে দেৱী মা ।" নগাঁৱৰ অন্যান্য পূজা মণ্ডপসমূহৰ লগতে বাঙালী সন্মিলনীৰ পূজা মণ্ডপতো সপ্তমীৰ দিনা পুৱাৰ প্ৰায় দেখা গৈছে ভক্তপ্ৰাণ লোকৰ যথেষ্ট ভিৰ ।
উল্লেখযোগ্য যে, শতবৰ্ষ গৰকা নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিয়ে বিগত বৰ্ষসমূহতো বিভিন্ন ব্যতিক্ৰমী থীমেৰে দৰ্শক, ভক্তপ্ৰাণ লোকসকলক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।