কৃষকৰ হুমুনিয়াহ: ডিমৰীয়াৰ খেতিপথাৰত অচিন ৰোগত মৰহিছে ধাননি পথাৰ

৮০ শতাংশ ধানতেই অচিন ৰোগ । ইউৰিয়াৰ পৰিমাণ বেছি নে পোকৰ আক্ৰমণ ? নিশ্চিত নহয় কৃষি বিভাগ ।

ডিমৰীয়াৰ খেতিপথাৰত নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়ক ডঃ তপন দাস (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 9, 2026 at 1:02 PM IST

সোণাপুৰ: ডিমৰীয়াৰ খেতিপথাৰত অচিন ৰোগত মৰহি যাবলৈ ধৰিছে সেউজীয়া খেতিপথাৰ । মালয়বাৰী-ক্ষেত্ৰীৰ হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ বৰো ধানৰ পথাৰত ধানগছ মৰহি যোৱাত কৃষকৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ ।

সোণগুটি চপোৱাৰ আনন্দৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া ডিমৰীয়াৰ কৃষকৰ চকুৰ আগত কেৱল উজাগৰী নিশাৰ হুমুনিয়াহ । ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মালয়বাৰী, ক্ষেত্ৰী, দুৰুং আদি অঞ্চলৰ পথাৰে পথাৰে এতিয়া মাথোঁ অচিন ৰোগৰ বিভীষিকা । চপাবৰ হোৱা বৰো ধানৰ পথাৰত এই ৰোগে মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাত কৃষকসকল দিশহাৰা হৈ পৰিছে ।

৮০ শতাংশ ধান নষ্ট হোৱাৰ আশংকা :

স্থানীয় কৃষকৰ ভাষ্য় অনুসৰি এই অঞ্চলসমূহৰ হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ ধাননি পথাৰত এই অচিন ৰোগে আক্ৰান্ত কৰিছে । পকিবলৈ ধৰা সময়তে ধান গছসমূহ শুকাই যোৱাৰ লগতে উৎপাদিত বীজবোৰ পতানত পৰিণত হৈছে । স্থানীয় কৃষকসকলৰ মতে, ইতিমধ্যে প্ৰায় ৮০ শতাংশ ধান এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ নষ্ট হৈছে । যি সময়ত গেৰ মেলা ধানে কৃষকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব লাগিছিল, সেই সময়ত শুকাই যোৱা পথাৰ দেখি তেওঁলোক এতিয়া তীব্ৰ উদ্বেগ আৰু অনাগত দিনৰ অভাৱ-অনাটনৰ আশংকাত ভুগিছে ।

বিধায়কৰ আশ্বাস:

কৃষকৰ এই বিলাই-বিপত্তিৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে সমষ্টিটোৰ নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়ক ডঃ তপন দাসে শুকুৰবাৰে আক্ৰান্ত পথাৰসমূহত উপস্থিত হয় । নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীয়ে নিজে পথাৰৰ মাজলৈ গৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰে । কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ খতিয়ান নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীৰ আগত দাঙি ধৰে ।

পৰিস্থিতিৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি বিধায়ক দাসে জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁ ইতিমধ্যে কৃষি বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত যোগাযোগ কৰিছে । তেওঁ কয়, "আমি কৃষকৰ এই সংকটৰ সময়ত তেওঁলোকৰ কাষত আছো । অতি শীঘ্ৰেই কৃষি বিভাগৰ পৰা এটা বিশেষজ্ঞৰ দল পঠিয়াই এই ৰোগৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰা হ’ব আৰু যাৱতীয় প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।"

কৃষি বিভাগৰ পদক্ষেপলৈ অপেক্ষা:

বিধায়কৰ আশ্বাসৰ পাছত এতিয়া কৃষকসকলে আশাসুধীয়া দৃষ্টিৰে কৃষি বিভাগৰ ক্ষিপ্ৰ পদক্ষেপলৈ অপেক্ষা কৰিছে। যদিহে সময়মতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সঠিক ঔষধ বা দিহা-পৰামৰ্শ আগবঢ়াব নোৱাৰে, তেন্তে চলিত বৰ্ষত ডিমৰীয়াৰ বৃহৎ সংখ্যক কৃষক পৰিয়ালৰ অৰ্থনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী কৃষকে কয়,"খেতিপথাৰত হোৱা এই ৰোগৰ বিষয়ে জানিব পাৰি বিভাগীয় বিষয়াসকলে আহি নিৰীক্ষণ কৰিছে । ৮০ শতাংশ ধানতেই এই ৰোগবিধ হৈছে । এই বেমাৰটো এতিয়াও বিভাগীয় লোকসকলে ধৰিব পৰা নাই । এতায়া তেওঁলোকে গৱেষণা কৰিব । এইটো পোক নহয় । তেওঁলোকে সন্দেহ কৰা মতে ইউৰিয়াৰ পৰিমাণ বেছি হ'ব পাৰে ।"

