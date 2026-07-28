সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে এজনক
একেলগে সুৰাপান কৰি থকা সময়তে দুয়োৰে মাজত কথাৰ তৰ্কাতৰ্কি হয় ৷ সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল বিপুল গোহাঁয়ে নৰেন নায়কক এডাল বাঁহেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে ।
Published : July 28, 2026 at 3:58 PM IST
গোলাঘাট: সুৰাই মানুহক কি পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰে এবাৰ ভাবক ! একেলগে সুৰাপান কৰাই কাল হ'ল নৰেন নায়কৰ বাবে । নিশা সুৰাসক্ত অৱস্থাত বিপুল গোহাঁই নামৰ এজন লোকে বাঁহেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিলে নৰেন নায়কক । গোলাঘাট জিলাৰ বকীয়াল শামুকজানত সংঘটিত হয় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ।
বকীয়াল শামুকজানত সোমবাৰে নিশা নৰেন নায়ক আৰু বিপুল গোহাঁয়ে একেলগে সুৰাপান কৰি থকা সময়তে দুয়োৰে মাজত কথাৰ তৰ্কাতৰ্কি হয় ৷ সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল বিপুল গোহাঁয়ে নৰেন নায়কক এডাল বাঁহেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে ।
নিশা সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ আজি পুৱাৰ ভাগত পোহৰলৈ আহে । পুৱাৰ ভাগত স্থানীয় ৰাইজে পথৰ ওপৰত নৰেন নায়কৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি বগীজান আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়ে ৷ লগে লগে ঘটনাস্থলীত বগীজান আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।
ইফালে আৰক্ষীয়ে বিপুল গোহাঁইক আটক কৰি সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে ।
নৰেন নায়কৰ পত্নীয়ে কয়, "মই বাগিচাত কাম কৰো আৰু মাজে মাজে ইয়ালৈ আহো । মোৰ স্বামী ইয়াত অকলেই থাকে ৷ কেনেকৈ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মই নাজানো । এইটো হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই হয় যিহেতু মই আজি এই ঘটনাৰ খবৰ পাই আহিছোঁ ।
আনহাতে বগীজান আৰক্ষী থানাৰ এজন বিষয়াই কয়, "দুজন ব্যক্তিৰ মাজত নিশা কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু বিপুল গোহাঁই নামৰ ব্যক্তিজনে মৃত নৰেন নায়কক আঘাত কৰিছে বুলি জানিব পৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান আমাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ৷ সকলো কথা তদন্তৰ পাছত পোহৰলৈ আহিব । হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা বাঁহডাল আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতত জমা দিয়া হ'ব ।