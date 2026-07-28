ETV Bharat / state

সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে এজনক

একেলগে সুৰাপান কৰি থকা সময়তে দুয়োৰে মাজত কথাৰ তৰ্কাতৰ্কি হয় ৷ সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল বিপুল গোহাঁয়ে নৰেন নায়কক এডাল বাঁহেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে ।

GOLAGHAT MURDAR
সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে এজনক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 28, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: সুৰাই মানুহক কি পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰে এবাৰ ভাবক ! একেলগে সুৰাপান কৰাই কাল হ'ল নৰেন নায়কৰ বাবে । নিশা সুৰাসক্ত অৱস্থাত বিপুল গোহাঁই নামৰ এজন লোকে বাঁহেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিলে নৰেন নায়কক । গোলাঘাট জিলাৰ বকীয়াল শামুকজানত সংঘটিত হয় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ।

বকীয়াল শামুকজানত সোমবাৰে নিশা নৰেন নায়ক আৰু বিপুল গোহাঁয়ে একেলগে সুৰাপান কৰি থকা সময়তে দুয়োৰে মাজত কথাৰ তৰ্কাতৰ্কি হয় ৷ সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল বিপুল গোহাঁয়ে নৰেন নায়কক এডাল বাঁহেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে ।

সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে এজনক (ETV Bharat Assam)

নিশা সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ আজি পুৱাৰ ভাগত পোহৰলৈ আহে । পুৱাৰ ভাগত স্থানীয় ৰাইজে পথৰ ওপৰত নৰেন নায়কৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি বগীজান আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়ে ৷ লগে লগে ঘটনাস্থলীত বগীজান আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।

ইফালে আৰক্ষীয়ে বিপুল গোহাঁইক আটক কৰি সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে ।

GOLAGHAT MURDAR
সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে এজনক (ETV Bharat Assam)

নৰেন নায়কৰ পত্নীয়ে কয়, "মই বাগিচাত কাম কৰো আৰু মাজে মাজে ইয়ালৈ আহো । মোৰ স্বামী ইয়াত অকলেই থাকে ৷ কেনেকৈ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মই নাজানো । এইটো হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই হয় যিহেতু মই আজি এই ঘটনাৰ খবৰ পাই আহিছোঁ ।

GOLAGHAT MURDAR
সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে এজনক (ETV Bharat Assam)

আনহাতে বগীজান আৰক্ষী থানাৰ এজন বিষয়াই কয়, "দুজন ব্যক্তিৰ মাজত নিশা কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু বিপুল গোহাঁই নামৰ ব্যক্তিজনে মৃত নৰেন নায়কক আঘাত কৰিছে বুলি জানিব পৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান আমাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ৷ সকলো কথা তদন্তৰ পাছত পোহৰলৈ আহিব । হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা বাঁহডাল আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতত জমা দিয়া হ'ব ।

লগতে পঢ়ক : হৰেশ্বৰ ডেকাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল, কিন্নৰ নহয় ৰাজা-আনোৱাৰৰ প্ৰহাৰতহে মৃত্যু হৰেশ্বৰৰ

হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত যুৱকক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা ৰঙামাটিত

তিতাবৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, আৰক্ষীৰ জালত হত্যাকাৰী কুশ

TAGGED:

সুৰাপায়ী
গোলাঘাটত হত্যাকাণ্ড
সুৰাৰ নিচাত কৰিলে হত্যা
ইটিভি ভাৰত অসম
GOLAGHAT MURDAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.