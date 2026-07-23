দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেটসমূহ মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা
সাৱধান ! গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনৰ জৰুৰীকালীন জাননী ।
Published : July 23, 2026 at 10:48 AM IST
সৰুপথাৰ : উজনি অসমত বানে ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে ৷ উদ্ধাৰকাৰী দলে পাৰ্যমানে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত NEEPCO-ৰ দৈয়াং নদীৰ বান্ধৰ পানীৰ স্তৰ বৃদ্ধি পাইছে । গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু NEEPCO ৰ বিষয়াসকল একেৰাহে যোগাযোগত আছে ।
জানিব পৰা মতে, প্ৰয়োজনীয়তা অনুসাৰে নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেটসমূহ মুকলি কৰা হ'ব পাৰে । দৈয়াং আৰু ধনশিৰি নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আৰু প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । বুধবাৰে সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্ত, সমজিলা চক্ৰ বিষয়াৰ দ্বাৰা পত্ৰযোগে সৰুপথাৰৰ ৰাইজক জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে ।
সমজিলা প্ৰশাসনে সতৰ্কবাণী পত্ৰযোগে জনাইছে -
"সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা সমূহ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনোৱা যায় যে সম্ভাব্য বানপানীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সৰুপথাৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত নৈ-পৰীয়া ৰাইজক বানপানীৰ ফলত হ’ব পৰা সম্ভাব্য বিপদ প্রতিহত কৰিবৰ বাবে সজাগ আৰু সতর্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে তলৰ নিৰ্দেশনাসমূহ পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হ’ল :-
১. বাঢ়নী পানীত গা ধোৱা, কাপোৰ ধোৱা আৰু মাছ ধৰিবলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ।
২. সৰু লৰা-ছোৱালীক নদী, জান-জুৰি, খাল- ডোং আদিৰ ওচৰলৈ যাবলৈ নিদিব ।
৩. নদী, জান-জুৰি, খাল-ডোং আদিৰ পানীত নাও চলোৱা আৰু সাঁতোৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ।
৪. বাঢ়নী পানীত কেতিয়াও খোজ নাকাঢ়িব ।
৫. বাঢ়নী পানীত গাড়ী-মটৰ আদি চলাবলৈ নাযাব ।
৬. ৰাতিৰ সময়ত বাঢ়নী পানীয়েদি নাযাব ।
৭. বৈদ্যুতিক খুঁটা, ট্রেন্সফর্মাৰ, ওলমি থকা বৈদ্যুতিক তাঁৰ আদিৰ পৰা দূৰত অৱস্থান কৰক । পানীৰ সংস্পৰ্শত থকা যিকোনো বৈদ্যুতিক আহিলা পৰীক্ষা নকৰাকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব ।
৮. বৈদ্যুতিক তাঁৰ বা আন যিকোনো বৈদ্যুতিক আহিলা পানীত ডুবি থকা দেখিলে শীঘ্রে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক অৱগত কৰক ।
৯. বানপানীৰ সময়ত ঘৰৰ ভিতৰলৈ সাপ সোমাই আহিব পাৰে । গতিকে সর্পদংশনৰ পৰা সাৱধানে থাকিব ।
১০. বাঢ়নী পানীত উটি অহা কোনো খাদ্যবস্তু নাখাব ।
জৰুৰীকালীন সময়ত উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ বাবে ৰাইজক ০৩৭৭৪-২৪৬৪০৫ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হ'ল ৷"