ETV Bharat / state

দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেটসমূহ মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা

সাৱধান ! গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনৰ জৰুৰীকালীন জাননী ।

The Doang Hydro Project is likely to release excess water into the Doang River
উজনি অসমত বানৰ ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ (Himanta Biswa Sarma FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 10:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ : উজনি অসমত বানে ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে ৷ উদ্ধাৰকাৰী দলে পাৰ্যমানে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত NEEPCO-ৰ দৈয়াং নদীৰ বান্ধৰ পানীৰ স্তৰ বৃদ্ধি পাইছে । গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু NEEPCO ৰ বিষয়াসকল একেৰাহে যোগাযোগত আছে ।

জানিব পৰা মতে, প্ৰয়োজনীয়তা অনুসাৰে নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেটসমূহ মুকলি কৰা হ'ব পাৰে । দৈয়াং আৰু ধনশিৰি নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আৰু প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । বুধবাৰে সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্ত, সমজিলা চক্ৰ বিষয়াৰ দ্বাৰা পত্ৰযোগে সৰুপথাৰৰ ৰাইজক জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে ।

সমজিলা প্ৰশাসনে সতৰ্কবাণী পত্ৰযোগে জনাইছে -

Assam Flood 2026
দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেটসমূহ মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা (ETV Bharat Assam)

"সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা সমূহ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনোৱা যায় যে সম্ভাব্য বানপানীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সৰুপথাৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত নৈ-পৰীয়া ৰাইজক বানপানীৰ ফলত হ’ব পৰা সম্ভাব্য বিপদ প্রতিহত কৰিবৰ বাবে সজাগ আৰু সতর্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে তলৰ নিৰ্দেশনাসমূহ পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হ’ল :-

১. বাঢ়নী পানীত গা ধোৱা, কাপোৰ ধোৱা আৰু মাছ ধৰিবলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ।

২. সৰু লৰা-ছোৱালীক নদী, জান-জুৰি, খাল- ডোং আদিৰ ওচৰলৈ যাবলৈ নিদিব ।

৩. নদী, জান-জুৰি, খাল-ডোং আদিৰ পানীত নাও চলোৱা আৰু সাঁতোৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ।

৪. বাঢ়নী পানীত কেতিয়াও খোজ নাকাঢ়িব ।

৫. বাঢ়নী পানীত গাড়ী-মটৰ আদি চলাবলৈ নাযাব ।

৬. ৰাতিৰ সময়ত বাঢ়নী পানীয়েদি নাযাব ।

৭. বৈদ্যুতিক খুঁটা, ট্রেন্সফর্মাৰ, ওলমি থকা বৈদ্যুতিক তাঁৰ আদিৰ পৰা দূৰত অৱস্থান কৰক । পানীৰ সংস্পৰ্শত থকা যিকোনো বৈদ্যুতিক আহিলা পৰীক্ষা নকৰাকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব ।

Assam Flood 2026
দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেটসমূহ মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা (ETV Bharat Assam)

৮. বৈদ্যুতিক তাঁৰ বা আন যিকোনো বৈদ্যুতিক আহিলা পানীত ডুবি থকা দেখিলে শীঘ্রে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক অৱগত কৰক ।

৯. বানপানীৰ সময়ত ঘৰৰ ভিতৰলৈ সাপ সোমাই আহিব পাৰে । গতিকে সর্পদংশনৰ পৰা সাৱধানে থাকিব ।

১০. বাঢ়নী পানীত উটি অহা কোনো খাদ্যবস্তু নাখাব ।

জৰুৰীকালীন সময়ত উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ বাবে ৰাইজক ০৩৭৭৪-২৪৬৪০৫ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হ'ল ৷"

লগতে পঢ়ক : তিনি জিলাত হোৱা আকস্মিক বান কেৱল ডাৱৰ বিস্ফোৰণে নহয় অন্য কাৰণো থকাৰ সন্দেহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

লগতে পঢ়ক : বান সাহায্যৰ নামত অসমক প্ৰতাৰণা কেন্দ্ৰৰ ! পাঁচ বছৰত দিলে মাত্ৰ ৩২৩.৩৯ কোটি

TAGGED:

দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প
উজনি অসমত বান
পানীৰ স্তৰ বৃদ্ধি
দৈয়াং আৰু ধনশিৰি নদী
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.