বিধায়কে নুবুজে ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ কথা ! মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কণমানি ছাত্ৰীৰ আহ্বান- আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিয়ক হিমন্ত মামা

বিকশিত অসমত বাঁ‌হৰ সাঁ‌কোৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ৷ খোৱাং সমষ্টিত পথবিহীন এখন গাঁ‌ৱৰ ৰাইজৰ দুৰ্দশা ৷ বাঁ‌হৰ সাঁ‌কো আৰু নাৱৰেই বিপদসংকুল যাতায়ত ৰাইজৰ ৷

The dilapidated bamboo bridge poses a problem for commuters in Dibrugarh Khowang
বিকশিত অসমত বাঁ‌হৰ সাঁ‌কোৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 20, 2025 at 11:26 AM IST

ডিব্ৰুগড় : উন্নয়নৰ ৰঙীণ বিজ্ঞাপন দি পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা চৰকাৰৰ দিনত কিছুমান দৃশ্য দেখিলে চকু কঁপালত উঠিব আপোনাৰ ! আজিৰ দিনতো বাঁ‌হৰ সাঁ‌কো যাতায়তৰ একমাত্ৰ মাধ্যম হ'ব বুলি ভবিব নোৱাৰে কোনেও ! কিন্তু এয়াই বাস্তৱ ।

পৰিৱৰ্তনৰ শ্ল'গানেৰে শাসনৰ গাদী দখল কৰা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এতিয়াও বাঁ‌হৰ সাঁ‌কো আৰু নাৱৰেই বিপদসংকুলভাৱে যাতায়ত কৰিব লগা হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এখন গাঁ‌ৱৰ ৰাইজে । খোৱাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দলনিকুৰ বৰবিল ব্লক গাঁ‌ৱৰ ৰাইজে পথবিহীনভাৱেই বছৰ বছৰ ধৰি জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে ।

বাঁ‌হৰ সাঁ‌কো আৰু নাৱৰেই বিপদসংকুল যাতায়ত ৰাইজৰ (ETV Bharat Assam)

গাঁ‌ওখনলৈ যাবলৈ এটা পথ নথকাত বাঁ‌হৰ সাঁ‌কো আৰু টুলুঙা নাৱকেই যাতায়তৰ একমাত্ৰ সম্বল হিচাপে বাচি লৈছে ৰাইজে । বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈক ৰাইজে বহুবাৰ অনুৰোধ কৰি আহিছে যদিও কোনো সঁহাৰি নাই বিধায়কগৰাকীৰ । দুবাৰকৈ সমষ্টিটোত বিধায়ক হৈও ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানত চৰম ভাবে ব্যৰ্থ হ'ল বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ ! প্ৰতি বছৰে বানে গৰকা গাঁ‌ওখনৰ ৰাইজৰ দুৰ্দশা বিধায়কগৰাকীয়ে নুবুজে বুলি অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

ৰাজনীতিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক হেনো নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট বিচাৰি গাঁ‌ওখনলৈ যায় । নিৰ্বাচনৰ পিছত সকলোৱে গাঁ‌ওবাসীক পাহৰি যায় । বাঁ‌হৰ সাঁ‌কোৰে পাৰ হৈ বিদ্যালয়লৈ যাওঁতে কেইবাগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্তও হৈছে । সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কণমানি ছাত্ৰীৰ আহ্বান, “আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিয়ক মামা ৷”

The dilapidated bamboo bridge poses a problem for commuters in Dibrugarh Khowang
বাঁ‌হৰ সাঁ‌কোৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)
  • ’২৬ ৰ নিৰ্বাচনত যদি ভোট বিচাৰিছে তেতিয়া হ'লে আমাৰ ৰাস্তা দলং বনাই দিয়ক :

অঞ্চলটোৰ এগৰাকী মহিলাই কয়, "আমি অতি কষ্টৰে ল'ৰা ছোৱালীক পিঠিত নি পাৰ কৰাব লগা হৈছে । সাঁকোখন ভাগিলে কেতিয়াবা পানীত নামি বিদ্যালয়লৈ ল'ৰা-ছোৱালী নিব লগা হয় । গাঁৱত কাৰোবাৰ গা বেয়া হ'লে ঠেলা আৰু কান্ধত ভাৰ কৰিয়েই নিব লগা হয় । বাৰিষা সময়ত নাও আৰু ভূঁৰত উঠি যাতায়ত কৰিব লাগে । আমি আবেদন কৰি থকাৰ পাছতো পথ আৰু দলংখন নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই । আমি ভোট দি আহিছো, কিন্তু আলি বা দলং একোৱেই হোৱা নাই ৷ এতিয়াও ভোট দি কি কৰিম !"

The dilapidated bamboo bridge poses a problem for commuters in Dibrugarh Khowang
বাঁ‌হৰ সাঁ‌কো আৰু নাৱৰেই বিপদসংকুল যাতায়ত ৰাইজ তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "আমাক যাতায়তৰ বাবে পথ নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে । এইবাৰ ’২৬ ৰ নিৰ্বাচনত যদি ভোট বিচাৰিছে তেতিয়া হ'লে আমাৰ ৰাস্তা বা দলং বনাই দিয়ক । আমি বিদ্যালয়লৈ ল'ৰা-ছোৱালী পিঠিত নিব লগা হয়। কেতিয়াবা সাঁকো পৰা পৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বিদ্যালয় খতি হয় । সেইবাবে আমাৰ পথ আৰু দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছো ।’’

The dilapidated bamboo bridge poses a problem for commuters in Dibrugarh Khowang
বিধায়কে নুবুজে ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ কথা ! (ETV Bharat Assam)
  • আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিয়ক মামা :

অঞ্চলটোৰ এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰীয়ে কয়, "আমাৰ স্কুল যোৱাত বহুত অসুবিধা হৈছে । আমি কেতিয়াবা সাঁকোখনৰ পৰা পৰি চিকিৎসালয়লৈ যাব লগা হয় । হিমন্ত মামাক অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিয়ক মামা ৷”

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

