শিলপুখুৰীৰ 'The Dhaba' সোৱাদৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব খাদ্যৰসিক; অতীত হ'ব নেকি তিনি দশক পুৰণি স্মৃতি?
অতীত হ’ব নেকি গুৱাহাটীৰ অন্যতম পুৰণি ৰেস্তোৰাঁৰ সোৱাদ ! ৩০ বছৰীয়া যাত্ৰাৰ অন্ত পেলাই বন্ধ হৈ পৰিব নেকি শিলপুখুৰীৰ 'দি ধাবা'?
Published : October 6, 2026 at 6:56 PM IST
গুৱাহাটী : খাদ্যৰসিকসকলৰ বাবে দুঃখবৰ । কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় ৰেস্তোৰাঁ 'দি ধাবা' বন্ধ হ'ব ! গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় তিনিটা দশক ধৰি গ্ৰাহকক সুস্বাদু আহাৰ যোগানেৰে সেৱা আগবঢ়াই অহা 'দি ধাবা'ৰ শিলপুখুৰীস্থিত মূল শাখাটো বন্ধ হ'ব ।
দুৰ্গাপূজাৰ পিছতেই জনপ্ৰিয় দি ধাবাৰ মূল শাখাটো বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ এক জনপ্ৰিয় খাদ্য বিপণিৰ এটা যুগৰ অৱসান ঘটিব । সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ’ পোষ্টৰ জৰিয়তে ৰেস্তোৰাঁখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে এইখন বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
তেওঁ কয়, "অতি সাধাৰণভাৱে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা ‘দি ধাবা’ ক্ৰমে গুৱাহাটীৰ অন্যতম পৰিচিত ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ পৰিণত হৈছিল । অতি সাধাৰণভাৱে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । আনকি ফেন কিনিবলৈও আমাৰ হাতত টকা নাছিল । আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত লাহে লাহে আমি গুৱাহাটীৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ পৰিণত হ’লোঁ ।”
'অনিবাৰ্য পৰিস্থিতি’ৰ বাবে শিলপুখুৰী শাখাটো বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে কয় । তেওঁ লগতে কয় যে এইবাৰৰ দুৰ্গাপূজাই হ’ব শিলপুখুৰীৰ ‘দি ধাবা’ৰ অন্তিম দুৰ্গাপূজা ।
দুৰ্গাপূজাৰ সময়ছোৱাত গ্ৰাহকসকলক ৰেস্তোৰাঁখনলৈ আহি নিজৰ প্ৰিয় খাদ্য উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় 'দি ধাবা'ৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে । অৱশ্যে গুৱাহাটীৰ জু-ৰোডস্থিত ‘দি ধাবা’ৰ শাখাটো পূৰ্বৰ দৰেই চলি থাকিব ।
১৯৯৫ চনত জন্মলাভ কৰা ৰেস্তোৰাঁখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত বন্ধৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্যমতো বহুজনেই ৰেস্তোৰাঁখনৰ সৈতে থকা স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিছে ।
এগৰাকী খাদ্যৰসিক তথা দি ধাবাৰ গ্ৰাহক পৰশ দিদৱানীয়াই স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি লিখিছে, "২৫ বছৰ আগতে দেউতাৰ সৈতে বছৰত এবাৰ 'দি ধাবা'লৈ যোৱাটো আমাৰ বাবে এক ডাঙৰ ভোজৰ দৰে আছিল । বেৰত অঁকা সেই ট্ৰাকখন, হালধীয়া কাঠৰ চকীবোৰ আৰু তালৈ যোৱাৰ সেই উছাহ-উদ্দীপনা মোৰ আজিও স্পষ্টকৈ মনত আছে । এইখন যে একেবাৰে বাবে বন্ধ হৈ যাব ধৰিছে, সেয়া বিশ্বাস কৰিবলৈকে টান হৈছে । দেউতা হয়তো এতিয়া আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু মই শেষবাৰৰ বাবে হ’লেও তালৈ আকৌ এবাৰ যাম— আৰু এইবাৰ মোৰ পুত্ৰকো লগত লৈ যাম । সঁচাকৈ, কিছুমান ঠাই কেৱল স্মৃতি হৈ নাথাকে; তাত একোটা প্ৰজন্ম সোমাই থাকে ।"
অৱশ্য়ে গুৱাহাটীৰ গোস্বামী ছাৰ্ভিচৰ সেই ঠাইডোখৰত পাছলৈ নতুন ভৱন নিৰ্মাণ হোৱাৰ পাছত আমি আকৌ তেনে এখন ধাবা দেখিবলৈ পাম নে নাপাম সেয়া সময়ৰ হাতত এৰিবলৈ ৰেষ্টোৰাখনৰ নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে ইটিভিৰ আগত মন্তব্য় কৰে ৷