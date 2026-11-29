লামডিং-বদৰপুৰ ৰে'লপথ পুনৰ মেৰামতিৰ কাম অব্যাহত, কেইবাখনো যাত্ৰীবাহী ৰে'লৰ সময় সালসলনি
বান্দৰখাল আৰু দামছৰা ৰে'ল ষ্টেচনৰ মাজৰ ২০ নম্বৰ সুৰংগৰ ভিতৰত তেলভৰ্তি মালবাহী ৰে'লৰ দবা লাইনচ্যুত যাতায়তত ব্যাঘাত ।
Published : November 29, 2026 at 4:48 PM IST
হাফলং : লামডিং-বদৰপুৰ ৰে'লপথত ৰে'ল চলাচল স্বাভাৱিক কৰিবলৈ দিনে-নিশাই মেৰামতিৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই । যোৱা ২৭ নৱেম্বৰৰ নিশা বান্দৰখাল আৰু দামছৰা ৰে'ল ষ্টেচনৰ মাজৰ ২০ নম্বৰ সুৰংগৰ ভিতৰত তেলভৰ্তি মালবাহী ৰে'লৰ দবা লাইনচ্যুত হোৱাত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰে’লপথত ৰে'ল চলাচল ব্যাহত হয় । লাইনচ্যুত দবাটো ইতিমধ্যে উক্ত স্থানৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে ।
আন দবাসমূহো আঁতৰোৱাৰ পিছত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰে’লপথ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে । ৰে'ল বিভাগৰ সূত্ৰই সদৰী কৰা অনুসৰি, ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰে'লপথ মেৰামতিৰ কাম ২৪ ঘণ্টাই অব্যাহত আছে । উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেৰ মহাপ্ৰবন্ধক বিবেক খাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থাকি মেৰামতিৰ কাম-কাজ তদাৰক কৰি আছে । তেওঁৰ সৈতে অতিৰিক্ত মহাপ্ৰবন্ধককে ধৰি ৰে’লৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আৰু সংমণ্ডলৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়াও আছে । বৰ্তমান প্ৰায় ৬৫০ গৰাকী কৰ্মী মেৰামতিৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছে ।
ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰে'লপথৰ শ্লীপাৰ সলনি কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে এহেজাৰতকৈও অধিক শ্লীপাৰ অনা হৈছে । সেইবোৰ নমোৱা আৰু পৰিবহণৰ কাম চলি আছে । তদুপৰি প্ৰায় দুহেজাৰ কংক্ৰিটৰ শ্লীপাৰ কঢ়িয়াই অনা আন এখন চালান ৰাওনা হৈছে । শীঘ্ৰেই সেইবোৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ৰে'লৱেৰ সূত্ৰ মতে, প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ মেৰামতি কৰাৰ কাম অধিক ক্ষিপ্ৰ হ’ব ।
ইপিনে, মেৰামতিৰ কাম চলি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেইবাখনো যাত্ৰীবাহী ৰে'লৰ চলাচল সালসলনি কৰা হৈছে । অহা ২৯ নৱেম্বৰৰ ১৫৬১৬ নম্বৰৰ শিলচৰ-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ আৰু ১১৬৬৬ নম্বৰৰ আগৰতলা-ৰাণী কমলাপতি এক্সপ্ৰেছ সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা হৈছে । একেদিনাই ১৩১৭৪ নম্বৰৰ ছাবৰুম-শিয়ালদহ এক্সপ্ৰেছ লামডিঙৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব । ফলত ছাবৰুমৰ পৰা লামডিং পৰ্যন্ত এই ৰে'লখনৰ চলাচল বাতিল থাকিব ।
আনহাতে, ২৮ নৱেম্বৰৰ ১৩১৭৫ নম্বৰৰ শিয়ালদহ-শিলচৰ এক্সপ্ৰেছৰ যাত্ৰা লামডিঙতে ৰখোৱা হৈছে । লামডিঙৰ পৰা শিলচৰলৈ এই ৰে'লখন চলাচল নকৰে । একেদৰে,২৮ নৱেম্বৰৰ ১৩১২৫ নম্বৰৰ কলকাতা-ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছৰ যাত্ৰাও গুৱাহাটীতে সীমাবদ্ধ কৰা হ’ব । গুৱাহাটীৰ পৰা ছাইৰাঙলৈ এই ৰে’লখনৰ চলাচল বাতিল থাকিব ।
ইফালে, দুৰ্ঘটনাৰ পিছত ইতিমধ্যে ৪০ ঘণ্টাতকৈও অধিক সময় অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো লামডিং-বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে'লপথত ৰে'ল চলাচল স্বাভাৱিক হৈ উঠা নাই । ফলত পাহাৰীয়া অঞ্চলটোৰ ৰে'লযাত্ৰীসকলৰ দুৰ্ভোগ অব্যাহত আছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰে'লপথ মেৰামতি কৰি শীঘ্ৰে ৰে'ল চলাচল স্বাভাৱিক কৰি তোলাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই সকলো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক:মালবাহী ৰে’লৰ দবা লাইনচ্যুত : উত্তৰ পূব সীমান্তৰ ১১খন যাত্ৰীবাহী ৰে’ল বাতিল
ডিগাৰুৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা : মূল ব্ৰেকিং চিষ্টেম কোনে, কেনেকৈ বিকল কৰিছিল ?