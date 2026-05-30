প্ৰশান্তি বিলোৱা গুৱাহাটীৰ উদ্যানবোৰ কেনে আছে ?
গুৱাহাটীৰ মানচিত্ৰত শেহতীয়া বছৰবোৰত কেইবাখনো অত্যাধুনিক উদ্যান সংযোজন হৈছে । এই উদ্যানবোৰক লৈ কিমান সুখী দৰ্শনাৰ্থী ?
Published : May 30, 2026 at 6:53 AM IST
গুৱাহাটী : মহানগৰবাসীৰ অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে অসম চৰকাৰে নতুনকৈ কেইবাখনো উদ্যান ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিছে । কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত ভিৰৰ মাজত এই উদ্যানসমূহে ৰাইজক প্ৰদান কৰিছে এক শান্ত, সেউজীয়া আৰু প্ৰশান্ত পৰিৱেশ ।
দৈনন্দিন জীৱনৰ ব্যস্ততা, যানজঁট আৰু প্ৰদূষণৰ মাজতো এই উদ্যানবোৰ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱক-যুৱতী, বৃদ্ধসকলক বিশ্ৰাম, বিনোদন আৰু শৰীৰচৰ্চাৰ এক অনন্য স্থান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
উজানবজাৰৰ সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যান, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পাৰ, ব'টানিকেল উদ্যান, অটল উদ্যান, অমৃত উদ্যান, নেহৰু উদ্যান, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন আদি মহানগৰীৰ উল্লেখযোগ্য উদ্যান । দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে পহিলা ডিচেম্বৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন উদ্যানৰে প্ৰৱেশ বিনামূলীয়া কৰিছে চৰকাৰে ।
কিন্তু উদ্যানবোৰৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা কি হৈ আছে ? সেয়া জানিবলৈ ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক একাধিক উদ্যানত উপস্থিত হৈছিল।
সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যান
বিগত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰত ৩২৭ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা ১.২ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যান ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল । মুকলিৰ পিছৰে পৰা উদ্যানখনলৈ দৰ্শনাৰ্থীৰ সোঁত বৈছে । গুৱাহাটীৰ অন্যতম পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে উদ্যানখন । প্ৰতিদিনে ৬-৭ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থী উদ্যানখনলৈ আহে । তদুপৰি দেওবাৰে ১০ হাজাৰতকৈ অধিক দৰ্শনাৰ্থীৰ উদ্যানখনলৈ সমাগম হয় ।
দৰ্শনাৰ্থীসকলে উদ্যানখনলৈ আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে শিশুসকলক তাত থকা বিভিন্ন খেলৰ সামগ্ৰীয়ে আকৰ্ষণ কৰে । উদ্যানখনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে খোজকঢ়া, চাইকেল ট্রেক, মুকলি জিম, শিশুৰ বাবে খেলাৰ ব্যৱস্থা, মিউজিকেল উদ্যান, পার্কিং, চিচিটিভি কেমেৰা, শৌচালয়-প্ৰস্ৰাৱগাৰ আদিৰ দৰে সুব্যৱস্থা আছে ।
উদ্যানখনলৈ অহা দৰ্শনাৰ্থীসকলে কয়, "উদ্যানলৈ আহি ভাল লাগে । আমি কেইবাবাৰো আহিছোঁ । ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে সুব্যৱস্থা আছে ।" আনহাতে উজানবজাৰৰ এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, "উদ্যানখন হোৱাৰ পৰা খুব ভাল হৈছে । অকল মহানগৰবাসীৰ বাবে নহয় অসমবাসীৰ বাবেও ভাল হৈছে । ইয়ালৈ আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰে ।
কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ বাবে এটা অসুবিধা হৈছে সেইটো হ'ল পূজা বা বিভিন্ন সকামৰ বাবে নদীৰ ঘাট নোহোৱা হৈছে । বাকী উদ্যানখনৰ সকলো ব্যৱস্থা সুন্দৰ হৈছে ।"
ইফালে উদ্যানখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা ৰমণী দাসে কয়, "উদ্যানখনলৈ দৈনিক প্ৰায় ৬ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম হয় । পুৱা ৫.৩০ পৰা নিশা ৮.৩০ খোলা ৰখা হয় ।প্ৰতি দেওবাৰে ১০ হাজাৰতকৈ অধিক দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম হয় । উদ্যানখনত দিনে দিনে দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে । তদুপৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থীসকল অহাৰ উপৰিও বহিঃৰাজ্যৰ পৰাও অহা পৰ্যটকসকলেও এই উদ্যানলৈ আহে ।" তেওঁ লগতে কয়, "উদ্যানখন জিএমডিএ পৰিচালনা কৰি আছে ।
শিশুসকলৰ খেলৰ সামগ্ৰীবোৰ মেৰামতি কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হ'লে আমি জনাই দিও আৰু কোম্পানীৰ পৰা মানুহ আহি ঠিক কৰি দিয়ে । কিছুদিন পূৰ্বে শৰীৰ চৰ্চাৰ বাবে থকা কিছু সামগ্ৰীৰ মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । লগে লগে মেৰামতি কৰি দিয়া হয় । দৰ্শনাৰ্থীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে উদ্যানখনত সুৰক্ষাকৰ্মী থকাৰ উপৰিও উদ্যানখনৰ চাৰিওফালে চিচিটিভি কেমেৰাও স্থাপন কৰা হৈছে ।"
ব'টানিকেল গাৰ্ডেন
২০২৩ চনত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰা ফাঁচীবজাৰৰ ব'টানিকেল গাৰ্ডেনখনত প্ৰায় ২৩০ প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন গছ আছে । এই উদ্যানখনলৈ প্ৰতিদিনে প্ৰায় ২০০ দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম হয় যদিও দেওবাৰে অধিক হয় । উদ্যানখনত দৰ্শনাৰ্থীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সুৰক্ষা কৰ্মীৰ লগতে চাৰিওফালে চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপন কৰা আছে । তদুপৰি খোৱাপানীৰ লগতে প্ৰস্ৰাৱগাৰ আৰু শৌচালয়ৰো সুব্যৱস্থা আছে ।
উদ্যানখনৰ সুৰক্ষাকৰ্মী মহম্মদ মেফাইজ আলীয়ে জনোৱা মতে তেওঁলোকৰ ১৫ গৰাকী কৰ্মচাৰী আছে । উদ্যানখনত শিশুৰ খেল-ধেমালিৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা আছে । আগতে অধিক খেলৰ সামগ্ৰী আছিল যদিও পাৰ্কিঙৰ বাবে কিছু সামগ্ৰী উঠাই দিয়া হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । ইফালে উদ্যানখনৰ ফুল আৰু গছ-গছনিবোৰ প্ৰতিদিনে চোৱাচিতাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কৰ্মচাৰী আছে ।
ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পাৰ
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰাৰ লগতে অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে গুৱাহাটীৰ অন্যতম গন্তব্য স্থান হৈছে পাণবজাৰত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পাৰ উদ্যান । য'ত প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হয় । দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বিভিন্ন সুব্যৱস্থাৰ লগতে এই উদ্যানত শিশুসকলৰ খেলৰ সামগ্ৰীও আছে ।
আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈও ইয়াত এখন সুকীয়া ফুড ক'ৰ্ট আছে । অত্যাধুনিক এই উদ্যানখন বিগত দিনত দৰ্শনাৰ্থীৰ পচন্দৰ স্থান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
নেহৰু উদ্যান
গুৱাহাটীৰ আন এক জনপ্ৰিয় স্থান হৈছে নেহৰু উদ্যান । এসময়ত এই উদ্যানখনে আছিল গুৱাহাটীবাসীৰ অৱসৰ বিনোদনৰ একমাত্ৰ স্থান । অৱশ্যে সময়ৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত এইধৰণৰ উদ্যান নিৰ্মাণ কৰা হ'ল । এই পুৰণি উদ্যানখনো এতিয়া মেৰামতি কৰি অতি আকৰ্ষণীয় কৰি তোলা হৈছে । যাৰ বাবে পূৰ্বৰ তুলনাত ইয়ালৈ অহা দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।
অৱশ্যে বাকী নতুন নতুন উদ্যানৰ তুলনাত দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা ইয়াত কিছু কম হোৱা দেখা গৈছে । দৈনিক ২০০-৩০০ দৰ্শনাৰ্থী এই উদ্যানলৈ আহে বুলি কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে । অৱশ্যে বৰ্তমান উদ্যানখনৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত অৱহেলাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
উদ্যানখনলৈ অহা এগৰাকী দৰ্শনাৰ্থীয়ে কয়, "মহানগৰীত বহু উদ্যান হৈছে যদিও নেহৰু উদ্যানৰ কথা কিছু সুকীয়া । প্ৰাকৃতিকভাৱে থকা উদ্যানখনত সেউজীয়া ঘাঁহনিত খোজকঢ়াৰ লগতে মোৰ সন্তানক খেলিবলৈ মই প্ৰায়ে উদ্যানখনলৈ যাও । কিন্তু এতিয়া যাবলৈ এৰিছোঁ । কিয়নো উদ্যানখনৰ খেলৰ সামগ্ৰীবোৰ জহি-খহি গৈছে । লগতে বৈদ্যুতিক তাঁৰবোৰো য'ত ত'ত পৰি থাকে । তদুপৰি খোৱাপানীৰ বাবে স্মাৰ্ট চিটিৰ ৱাটাৰ এটিএম আছে যদিও সেয়া এতিয়া সক্ৰিয় নহয় ।"
কিন্তু এই উদ্যানবোৰ কেনেদৰে পৰিচালনা কৰে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে (জিএমডিএ) ? এই সন্দৰ্ভত জিএমডিএৰ এগৰাকী বিষয়াই কয় যে গুৱাহাটীত বহুত সৰু-বৰ উদ্যান আছে । তাৰ ভিতৰত ৭ খন ডাঙৰ উদ্যান আছে । আদাবাৰীৰ অমৃত উদ্যানৰ পৰা হেঙেৰাবাৰীলৈ ।
গুৱাহাটীৰ এই উদ্যানবোৰৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে জিএমডিএ । বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে উদ্যানবোৰৰ বৰ্তমান অৱস্থা ঠিকে আছে । তেওঁ কয়, "প্ৰতিখন উদ্যানতে একোজন দায়িত্বশীল বিষয়া থাকে । যেতিয়াই উদ্যানৰ কোনো সামগ্ৰীৰ মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই তেওঁলোকে মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰে ।"
গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো উদ্যানত ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈ এক ইতিবাচক ছবি দেখা পালে । প্ৰায় প্ৰতিখন উদ্যানলৈ অহা দৰ্শনাৰ্থীয়ে এই উদ্যানবোৰক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা দেখা গ'ল । এগৰাকী দৰ্শনাৰ্থীয়ে বিচৰা সকলো ব্যৱস্থাই আছে উদ্যানবোৰত । শিশুসকলৰ বাবেও এই উদ্যানবোৰৰ পৰিৱেশ অতি লক্ষণীয় ।
ইফালে প্ৰতিখন উদ্যানতে সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাও উন্নত । অৱশ্যে দুই এখন উদ্যানৰ কিছু মেৰামতি বা উন্নয়নৰ প্ৰয়োজন আছে । বিশেষকৈ খোৱাপানী, শৌচালয় আদিৰ ক্ষেত্ৰত কৰণীয় যথেষ্ট আছে । চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'লে নিশ্চিতভাৱে সেই সমস্যাবোৰো সমাধান হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি ।
