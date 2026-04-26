ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ উক্তি

ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ উক্তি
উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ নতুন শিক্ষা বৰ্ষত বছৰজুৰি কৰা হ'ব প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ চৰ্চা ৷ শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত জুবিন গাৰ্গক ‘থীম’ হিচাপে গ্ৰহণ ৷
Published : April 26, 2026 at 3:31 PM IST
গুৱাহাটী : অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ নতুন শিক্ষাবৰ্ষত বছৰজুৰি কৰা হ'ব প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ চৰ্চা । অসমীয়াৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে স্থান পাব উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্তৰৰ বাবে যুগুত কৰা শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত । ২০২৬-২৭ৰ শৈক্ষিক বৰ্ষৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে (সংমণ্ডল-২) উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত এই বছৰতো প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ‘থীম’ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে জনতাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে কৈছিল, "মোতকৈ বেছি মোৰ কৰ্মখিনিক মানুহে মনত ৰাখিলে মই বেছি ভাল পাম ।" মহান শিল্পীগৰাকীৰ সেই কথাৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে শিল্পীগৰাকীয়ে আশা কৰাৰ দৰে তেওঁৰ কৰ্মৰাজিক স্থান দিলে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত ।
উল্লেখ্য যে শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত প্ৰতিবছৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষকসকলৰ কিছু জ্ঞান আৰু তথ্যৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে এটা বিষয় নির্বাচন কৰি আহিছে বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে ।
পূৰ্ব বছৰসমূহত শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত মহাত্মা গান্ধী, আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ, জি -২০, কিতাপৰ বছৰ আদি বিষয়বস্তু শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত প্ৰতিফলিত কৰা হৈছিল । এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তুৰ লগত আৰম্ভ হোৱা শৈক্ষিক বৰ্ষটো প্রকৃতিক ভাল পোৱা অসমৰ কিংবদন্তি শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ‘থীম’ হিচাপে লৈ তেওঁৰ উক্তিসমূহ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ সকলো মুৰব্বী আৰু সকলো শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত ।
শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত প্রথম পৃষ্ঠাত উল্লেখ কৰা হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ উক্তি ‘ইউকেলিপ্টাছ গছৰ দৰে ওখ হ’ব খোজো মই, চিৰদিন চিৰন্তন ৷ আকাশ চুব খোজো মই ৷ জন্মগত আমৰণ মোৰ সংকল্প অস্তিত্ব অপৰাজিত...’ আদি উল্লেখ আছে ৷ বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি শিল্পীজনৰ অনুৰাগ প্ৰতিফলিত কৰিব পৰা বিভিন্ন উক্তিও যুগুত কৰি দিনপঞ্জীত উল্লেখ কৰিছে ।
বিগত বৰ্ষৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হৈছিল । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত কিংবদন্তি জুবিনৰ সৃষ্টিশীলতা আৰু মানৱতাবাদক জীয়াই ৰাখিবলৈ বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বী আৰু শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে । জুবিন গাৰ্গৰ ১২টা উক্তি শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
জুবিনৰ কেইবাটাও বিশেষ উক্তিক লৈ শিক্ষাবৰ্ষটোৰ প্ৰতিটো মাহত চৰ্চা কৰা হ'ব আৰু সেই বিষয়বোৰো দিনপঞ্জীত উল্লেখ কৰা হৈছে । তদুপৰি এটা পাঠত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়েও সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । প্ৰতি মাহত কোনবোৰ বিষয়ক লৈ বিশেষভাৱে চৰ্চা কৰিব লাগিব সেয়াও দিনপঞ্জীত উল্লেখ কৰা হৈছে । এই বিষয়বোৰ প্ৰয়াত শিল্পীজনৰ উল্লেখযোগ্য কেইটামান উক্তিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে।
সেই অনুসৰি মে'ত আলোচনা কৰিবলগীয়া জুবিনৰ উক্তিটো হ'ল "যিকোনো শোষণ-নিষ্পেষণৰ পৰা প্ৰতিজন মানুহক মুক্তি লাগে। কিন্তু আমাক শান্তি লাগে। ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ সমীকৰণ মই নাজানো। কিন্তু আত্মাৰ নিৰ্দেশ মই অনুভৱ কৰো ।" জুনত চৰ্চা কৰিবলগীয়া উক্তিটো হ'ল "অর্থনীতি যেতিয়া বিদেশীৰ হাতলৈ যায় তেতিয়া কলা নিঃশেষ হয় ।" জুলাইৰ উক্তিটো হ'ল "মানুহক দুখ দি ঈশ্বৰক পূজা কৰি লাভ নাই, দুখীজনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিলেই ঈশ্বৰক সেৱা কৰা হয়।"
দিনপঞ্জীত প্ৰতি মাহৰ বাবে উল্লেখ কৰা আন উক্তিসমূহৰ ভিতৰত আছে "কিতাপ নপঢ়া জাতিক গামোচাই বচাব নোৱাৰে।" কায়িকভাৱে জনতাৰ মাজৰ পৰা প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী আঁতৰি গ'লেও মানুহৰ মাজত তেওঁ আজিও জীয়াই আছে । শিল্পীগৰাকীৰ আদর্শ, লক্ষ্য সন্দৰ্ভত কোনো শিক্ষার্থীয়ে অজ্ঞ হৈ নাথাকে তাৰ বাবে বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে ‘থিম' হিচাপে লৈ তেওঁৰ উক্তিসমূহ শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত সন্নবিষ্ট কৰিছে ।
এনে কেতবোৰ উক্তি হৈছে - "নাম থাকিলে বদনাম থাকেই", "কেতিয়াও নিজক ঢিলাই দিব নালাগে । যোদ্ধা মনোভাৱটো সদায় মনৰ ভিতৰত থাকিব লাগে । সেইটো লৈয়েই মই আগুৱাই গৈ আছো সদায়", "পৃথিৱীখন দুটা বস্তুৱেই চলায়। এটা হৈছে মগজু আৰু আনটো হৈছে হৃদয়", "কিছুমান মানুহ টকাৰ ধনী, মই মনৰ ধনী হ'বলৈ বিচাৰো ৷ "
গ্ৰন্থ অধ্যয়ন, পাঠ্যক্ৰম বহিৰ্ভূত শিক্ষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষার্থী তথা নতুন প্রজন্মক উদ্দেশ্যি শিল্পী জুবিন গাৰ্গে কৰা উক্তি "নতুন প্রজন্মই যদি অকল পাঠ্যপুথিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকে, তেন্তে তেওঁলোকে শিক্ষা ঠিকেই পাব, কিন্তু জ্ঞান নাপাব, চাকৰি পাব, কিন্তু জীৱনৰ সোৱাদ উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব", "ভগৱান আকাশত নাথাকে, ভগৱান সকলোৰে মাজত থাকে, ভগৱান ফুলত থাকে, গছত থাকে ।" এনে উক্তিসমূহক আগত ৰাখি জুবিন গাৰ্গক ‘থীম’ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে ।
লগতে পঢ়ক:মানুহৰ মনৰ ভিতৰখন জ্বলি পুৰি আছে: ৰঙালী উৎসৱৰ মাজতে কিয় ক'লে অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই ?