নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে ডিমৰীয়াত এক বর্ণাঢ্য সংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা

নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে ডিমৰীয়াত এক বর্ণাঢ্য সংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা
চৌদিশে 'জয় আই অসম' ধ্বনি আৰু সাংস্কৃতিক গীত-মাতৰ প্ৰতিধ্বনিয়ে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৷
Published : March 30, 2026 at 6:30 PM IST
সোণাপুৰ: বর্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে সোমবাৰে ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ 'মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ'ৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় ৷ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু বৰ্ণিল কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰে পৰিপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰীস্থিত ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয় (স্বায়ত্তশাসিত)ত সোমবাৰৰ পৰা উলাহ-মালহেৰে আৰম্ভ হৈছে 'মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ' ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত থকা সুপ্ত প্ৰতিভা বিকাশৰ লক্ষ্যৰে আয়োজিত এই সপ্তাহটোৰ সোমবাৰে আছিল প্ৰথমটো দিন ৷
পুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, মহাবিদ্যালয়ৰ পতাকা উত্তোলনেৰে 'মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ'ৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি কৰা হয় ৷ মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি শ্ৰদ্ধা স্মৰণ কৰে শ্বহীদসকলক ৷ ইয়াৰ পাছতে ভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় ৷
বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতিৰ লগতে আধুনিকতাৰ সমিলমিলেৰে উলিওৱা এই শোভাযাত্ৰাত কেইবাশতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পৰম্পৰাগত সাজ-পাৰ পৰিধান কৰি অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ঢোলে-দগৰে মুখৰিত হৈ পৰা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই ৰাইজৰ বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ৷ চৌদিশে 'জয় আই অসম' ধ্বনি আৰু সাংস্কৃতিক গীত-মাতৰ প্ৰতিধ্বনিয়ে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৷
আনহাতে, আগন্তুক মহাবিদ্যালয় কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত আছে ক্ৰীড়া, সাহিত্য, তৰ্ক, আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতা ৷ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়া মতে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বৌদ্ধিক আৰু মানসিক বিকাশৰ বাবে এনে কাৰ্যসূচীয়ে এক সৱল মঞ্চ প্ৰদান কৰিব । লগতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত মহাবিদ্যালয়খনৰ অসমীয়া বিভাগৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সাজ-পোচাক পৰিধান কৰি অসমীয়াৰ চহকী সংস্কৃতিৰ পৰিচয় দিছে বুলি উল্লেখ কৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷
উল্লেখ্য যে, অধ্যয়ন তথা প্ৰতিযোগীতাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীৰ শাৰীৰিক, মানসিক বিকাশৰ বাবে খেলা-ধূলা, নাচ-গানৰো প্ৰয়োজন ৷ সেয়ে কিছু কিতাপৰ পৰা আঁতৰি এসপ্তাহ ধৰি খেলা-ধূলা, নাচ- গানত ব্যস্ত থাকিব মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৷
