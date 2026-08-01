১২ দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সাহাৰ্য পুঁজিলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৩৭৯.৩৫ কোটি মুকলি

১২ দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সাহাৰ্য পুঁজিলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৩৭৯.৩৫ কোটি মুকলি
অৱশেষত বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলাৰ বাবে এছডিআৰএফৰ অধীনত ৩৭৯.৩৫ কোটি ৰাজ্য চৰকাৰলৈ মুকলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৷
Published : August 1, 2026 at 10:07 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলাৰ বাবে শনিবাৰে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সাহাৰ্য পুঁজি চমুকৈ এছডিআৰএফৰ অধীনত ৩৭৯.৩৫ কোটি ৰাজ্য চৰকাৰলৈ মুকলি কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ শেহতীয়া বানপৰিস্থিতি মোকাবিলাৰ লগতে সাহাৰ্য অভিযান তদাৰক কৰিবলৈ সম্প্ৰতি উজনি অসমত বাহৰ পাতি থকা বিভাগীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই ৷
সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই উল্লেখ কৰে,"ৰাজ্যখনে সন্মুখীন হোৱা দুৰ্যোগৰ সময়ত অসমবাসীৰ কাষত থিয় দিছে ভাৰত চৰকাৰে ৷ আজি এছডিআৰএফ শিতানত ৩৭৯.৩৫ কোটি অসমৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে । এয়া আমাৰ সকলোৰে বাবেই এটা অত্যন্ত ইতিবাচক বাৰ্তা । ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক সবিশেষ অৱগত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লোৱা বিশেষ তৎপৰতাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ধনৰাশি মুকলি কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"অসমবাসীৰ এই বিপদৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই বিশেষ পদক্ষেপে উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট, গোলাঘাট, ধেমাজি জিলাকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ বান-দুৰ্গত লোকসকলক সকাহ প্ৰদানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰে অব্যাহত ৰখা সৰ্বাত্মক প্ৰচেষ্টাত আৰু অধিক শক্তি যোগাব । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এছডিআৰএফ শিতানৰ অধীনত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় অংশৰ এই প্ৰথম কিস্তিৰ ধনৰাশি আগতীয়াকৈ মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ৷"
মন্ত্ৰী মহন্তই কয়,"২৩-২৪ জুনত ধেমাজি, লখিমপুৰ জিলাত আৰু ১৯-২০ জুলাইৰ পৰা চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট জিলাত আকস্মিকভাবে হোৱা অভূতপূৰ্ব বানৰ ফলত উজনি অসমত উদ্ভৱ হোৱা জটিল বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে সবিশেষ অৱগত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই অসমলৈ ক্ষিপ্ৰতাৰে কেন্দ্ৰীয় দল প্ৰেৰণৰ পোষকতা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছিল । ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে দুটাকৈ কেন্দ্ৰীয় আন্তঃমন্ত্ৰালয় বান পৰ্যবেক্ষণকাৰী দল উজনি অসমৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাকেইখনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে।"
লগতে পঢ়ক: ২ আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যত লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা : বানপীড়িত জিলাত সাময়িকভাৱে স্থগিত