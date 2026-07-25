ETV Bharat / state

গুৱাহাটীৰ ভয়াৱহ কৃত্রিম বানৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ সমাধানসূত্র:কাৰ্যকৰী হোৱা নাই বিশেষজ্ঞই দিয়া বিজ্ঞানসন্মত পৰামৰ্শ

২০০১ চনত সঠিক অধ্যয়নৰ ভিত্তিত ২০০৯ চনত জাৰি কৰা বিজ্ঞানসন্মত মাষ্টাৰ প্লেনৰ অধিসূচনাৰ ২০২৫ চনত ম্যাদ উকলি গৈছে । বৰ্তমান কোনো মাষ্টাৰ প্লেন নাই ।

Guwahati artificial flood
গুৱাহাটীৰ ভয়াৱহ কৃত্রিম বানৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ সমাধানসূত্র (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 9:35 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্রিম বানৰ সমস্যাটো দিনক দিনে ক্ৰমাৎ জটিল হৈ পৰিছে । এজাক বৰষুণ দিলেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰাটো এতিয়া আৰু নতুন কথা নহয় । বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল কৃত্রিম বানৰ কৱলত পৰে আৰু ব্যাহত হৈ পৰে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্রা ।

গুৱাহাটীৰ এই ভয়াৱহ আৰু ক্ৰমাৎ জটিল হৈ পৰা কৃত্রিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে ইতিমধ্যে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যয়ন তথা গৱেষণা কৰা হৈছে । চৰকাৰীভাৱে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠান তথা বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি এই অধ্যয়ন তথা গৱেষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবেদনো দাখিল কৰা হৈছে । কিন্তু গুৱাহাটীৰ বানৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে বিশেষজ্ঞসকলে দিয়া প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই ।

পি কে শৰ্মা (ETV Bharat)
Guwahati artificial flood
গুৱাহাটীৰ ভয়াৱহ কৃত্রিম বানৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিখন প্ৰতিবেদনতে বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰায় একেই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । কিন্তু এই পৰামৰ্শসমূহৰ ওপৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই । এই সমগ্ৰ প্ৰেক্ষাপট সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট অভিযন্তা তথা আছাম ৰিয়েল ইষ্টেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেল'পাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্বন চমুকৈ 'এৰিডা'ৰ সভাপতি পি কে শৰ্মাৰে হোৱা ইটিভি ভাৰতৰ আছুটীয়া সাক্ষাতকাৰৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

বিশেষজ্ঞসকলে দিয়া অধ্যয়নভিত্তিক বিজ্ঞানসন্মত সমাধানসূত্র কাৰ্যকৰী হোৱা নাই

বিশিষ্ট অভিযন্তা পি কে শৰ্মাই কয়, "ইতিমধ্যে চৰকাৰীভাৱে নিয়োজিত কৰা বিজ্ঞানসন্মত বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহে কৰা অধ্যয়নসমূহত গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বানৰ সমস্যাৰ সমাধানসূত্র দিয়া আছে । কিন্তু অধ্যয়নভিত্তিত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বিশেষজ্ঞসকলে দিয়া সমাধানসূত্র কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই । এইক্ষেত্রত ৰাজনৈতিক সদিচ্ছা, চৰকাৰী বিভিন্ন বিভাগৰ সমন্বয়ৰ মাজেৰে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শসমূহ ৰূপায়ণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।"

Guwahati artificial flood
গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে অধ্যয়ন তথা পৰামৰ্শ (ETV Bharat Assam)
Guwahati artificial flood
গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে অধ্যয়ন তথা পৰামৰ্শ (ETV Bharat Assam)

অভিযন্তাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বৰষুণৰ পানী তিনিটা ভাগত বিয়পি পৰে । এটা হৈছে বৰষুণৰ পানী মাটিৰ মাজেৰে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ জলাধাৰাত পুনৰ সোমাই যায় । দ্বিতীয়তে প্ৰাকৃতিক নলাৰ মাজেৰে নদীলৈ নিষ্কাশন হয় আৰু তৃতীয়তে জলাশয়ত জমা হয় । কিন্তু পূৰ্বৰ ত্ৰুটিপূৰ্ণ মাষ্টাৰ প্লেনৰ অধীনত দ্ৰুত নগৰায়নে গুৱাহাটীত এই ভাৰসাম্য ভয়ংকৰভাৱে বিঘ্নিত কৰিছে । জলাশয় আৰু পানী নিষ্কাশন কৰা নলা বেদখল, অত্যধিক পকীকৰণৰ বাবে ভূগৰ্ভস্থলৈ পানী যোৱাত বাধা হোৱা আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় পাহাৰত হোৱা অবাধ খননকাৰ্যই সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে । পানী নিষ্কাশন কৰা নলাত প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা আৰু জাবৰ পেলোৱাৰ ফলত পানী প্ৰৱহনৰ ক্ষমতা ভয়ংকৰভাৱে হ্ৰাস পাইছে । যাৰ ফলত এজাক বৰষুণ দিলেই কৃত্রিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয় ।"

Guwahati artificial flood
গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে অধ্যয়ন তথা পৰামৰ্শ (ETV Bharat Assam)
Guwahati artificial flood
গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে অধ্যয়ন তথা পৰামৰ্শ (ETV Bharat Assam)

সঠিক মাষ্টাৰ প্লেনৰ অভাৱ

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেনৰ প্ৰসংগত অভিযন্তাগৰাকীয়ে কয়, "আমি বৰ্তমান অতীতৰ অৱহেলাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ । ১৯৬৫ চনত অধিসূচনা কৰা প্ৰথমখন মাষ্টাৰ প্লেন ১৯৭১ চনত ৰাজধানী স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পিছতো সংশোধনী অবিহনেই ১৯৮৬ চনলৈকে চলি থাকিল । যাৰ ফলত নগৰ পৰিকল্পনাৰ সকলো পৰিমাপ ভয়ংকৰভাৱে সলনি হৈ গ’ল, সেই সময়ছোৱাত অপৰিকল্পিত উন্নয়ন ঘটিল । ১৯৮৬ চনত অধিসূচনা জাৰি কৰা ১৯৮৬-২০০১ চনৰ মাষ্টাৰ প্লেনত থকা ভুল 'এৰিডা'ই আঙুলিয়াই দিয়াৰ পাছত ২০০১ চনত এটা সঠিক অধ্যয়ন কৰা হৈছিল আৰু ২০০৯ চনত বিজ্ঞানসন্মত মাষ্টাৰ প্লেনৰ অধিসূচনা কৰা হৈছিল । ২০২৫ চনত ইতিমধ্যে সেই মাষ্টাৰ প্লেনৰ ম্যাদ উকলি গৈছে । কাৰ্যতঃ বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ কোনো মাষ্টাৰ প্লেন নাই । নতুন মাষ্টাৰ প্লেনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যদিও অধিসূচনা জাৰি কৰা হোৱা নাই । ফলত কাৰ্যকৰী হোৱা নাই ।"

Guwahati artificial flood
মহানগৰীৰ ৰাজপথত ৰবৰৰ নাৱেৰে উদ্ধাৰ প্ৰচেষ্টা (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বানক লৈ হোৱা অধ্যয়ন সন্দৰ্ভত অভিযন্তাগৰাকীয়ে কয়, "উৎসাহজনক দিশটো হ’ল যে চৰকাৰে পেছাদাৰীভাৱে নিয়োজিত বিশ্বৰ কিছুমান আগশাৰীৰ বিশেষজ্ঞই ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বানপানীৰ সমস্যাটোৰ বিস্তৃতভাৱে অধ্যয়ন কৰিছে । সেয়ে বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰী বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন তথা জ্ঞানৰ অভাৱত ভোগা নাই, বৰং ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ অভাৱত ভুগিছে ।"

ইজৰাইলৰ গ্ৰুপে নিষ্কাশন মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰিছিল

তেওঁ লগতে কয়, "২০০৮ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন ইজৰাইলৰ টাহাল গ্ৰুপে গুৱাহাটীৰ বাবে এক বিস্তৃত নিষ্কাশন মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰিছিল । অধ্যয়নটোত ভৰলু, বাহিনী আৰু অন্যান্য নিষ্কাশন অৱবাহিকাসমূহ বিশ্লেষণ কৰি প্ৰাকৃতিক নিষ্কাশন চেনেল পুনৰুদ্ধাৰ, জলাশয়সমূহৰ সুৰক্ষা, চাৰিওফালৰ পাহাৰৰ পৰা গধুৰ পলসৰ বোজা গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ নলাসমূহৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু এক সংহত অৱবাহিকাব্যাপী নিষ্কাশন পদ্ধতি গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল । ইয়াৰ উপৰি উল্লেখ কৰা হৈছিল যে পানী নিষ্কাশনৰ প্ৰাকৃতিক নলা আৰু পাহাৰত অবাধ বেদখলে চহৰখনৰ প্ৰাকৃতিক পানী ধৰি ৰখা আৰু ভূগৰ্ভস্থ পানী পুনৰ ভৰোৱাৰ ক্ষমতা যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিছে । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এই পৰামৰ্শসমূহৰ বহুখিনি কাৰ্যকৰী নোহোৱাকৈয়ে আছে ।"

Guwahati artificial flood
মহানগৰীৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী (ETV Bharat Assam)

দীৰ্ঘম্যাদী অভিযান্ত্ৰিক সমাধানৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল

অভিযন্তাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ 'গুৱাহাটীৰ নগৰীয়া বানপানীৰ ওপৰত অধ্যয়নৰ পৰ্যালোচনা : বানপানীৰ জ্ঞানৰ পৰা নগৰীয়া কাৰ্যলৈ' প্ৰতিবেদনত এই বিষয়টোও বিতংভাৱে পৰীক্ষা কৰিছে । আনহাতে, নেদাৰলেণ্ডৰ 'Royal HaskoningDHV'ক ২০২৪ চনত চৰকাৰে আধুনিক জি আই এছ ভিত্তিক বিস্তৃত নিষ্কাশন মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিয়োগ কৰিছিল । এই অধ্যয়নত চহৰখনৰ জলভাগৰ মানচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, জটিল বটলনেক চিনাক্ত কৰা হৈছে, বাহিনী আৰু ভৰলুকে ধৰি প্ৰধান বেচিনসমূহৰ বাবে বিশদ প্ৰকল্পৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু কেৱল পাম্পিং ষ্টেচনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি প্ৰাকৃতিক নিষ্কাশনৰ আৰ্হিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দীৰ্ঘম্যাদী অভিযান্ত্ৰিক সমাধানৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।"

Guwahati artificial flood
গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানত যাতায়াতকাৰীৰ দুৰ্ভোগ (ETV Bharat Assam)

স্বতন্ত্ৰ অধ্যয়নসমূহত আগবঢ়োৱা হৈছিল সমাধানসূত্র

তেওঁ কয়, "ইয়াৰ উপৰি আই আই টি গুৱাহাটী আৰু আই আই টি ৰুঢ়কীয়ে মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ প্ৰবাহ বৈজ্ঞানিকভাৱে পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু এই প্ৰবাহসমূহে চহৰখন প্লাৱিত কৰাৰ আগতে শিলসাঁকো আৰু দীপৰ বিলৰ ফালে ডাইভাৰচনৰ অন্বেষণ কৰিছিল । এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক (এডিবি), অসম নগৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু বিত্ত নিগম লিমিটেড (AUIDFCL), জাৰ্মান উন্নয়ন সংস্থা (জি আই জেড), বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশ কেন্দ্ৰ (চি এছ ই) আৰু আগশাৰীৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নগৰীয়া বানপানী, জলবিজ্ঞানৰ আৰ্হি, বহনক্ষম নিষ্কাশন ব্যৱস্থা, পলস ব্যৱস্থাপনা আৰু জলভাগ ভিত্তিক পৰিকল্পনাৰ ওপৰত মূল্যৱান গৱেষণাত অৰিহণা যোগাইছে । তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে এই স্বতন্ত্ৰ অধ্যয়নসমূহত প্ৰায় একেধৰণৰ সমাধানসূত্র আগবঢ়োৱা হৈছে ।"

Guwahati artificial flood
কৃত্ৰিম বানত গুৱাহাটীত ভয়ানক যান-জঁট (ETV Bharat Assam)

বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন-জ্ঞান আছে; লাগে নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যকৰীকৰণ

অভিযন্তাগৰাকীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয়, "সেয়েহে গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বানৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্রত আন এক অধ্যয়নৰ বাবে দীঘলীয়া বিতৰ্কৰ প্ৰয়োজন নাই । কাৰণ ইতিমধ্যে এইক্ষেত্রত বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন আৰু জ্ঞান আছে । গুৱাহাটীক এতিয়া যি লাগে সেয়া হ'ল নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যকৰীকৰণ । বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্যকৰীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিলে গুৱাহাটী বহু পৰিমাণে কৃত্রিম বানৰ পৰা মুক্ত হ'ব ।"

অভিযন্তাগৰাকীয়ে আৰু কয়, "মেঘালয়ৰ পাহাৰত ক্লাউড ব্লাষ্ট প্ৰায়ে হৈ থাকে । যাৰ বাবে সাংঘাটিকভাৱে বৰষুণ দিলে গুৱাহাটীত কৃত্রিম বানপানী হয় । জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে মানুহক থকাৰ বাবে ঠাই লাগিব । কিন্তু ঠাইৰ অভাৱ হোৱা বাবে অট্টালিকা নিৰ্মাণ হোৱাটো স্বাভাৱিক । ইয়াৰ বিকল্প নাই । কিন্তু কৃত্রিম বানৰে মোকাবিলা কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক :গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান: চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ সমানে জগৰীয়া জনতাৰ নিৰ্লিপ্ততাও
লগতে পঢ়ক :ভয়ংকৰ জলাশয়ত পৰিণত সমগ্ৰ গুৱাহাটী : নলাত পৰি প্ৰাণ গ'ল মহিলাৰ, স্কুল-কলেজ সকলো বন্ধ

TAGGED:

গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বান
গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বান সমস্যা
গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন
এৰিডা
GUWAHATI ARTIFICIAL FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.