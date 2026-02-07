বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ ঢেকীয়াপতীয়াৰ মৃতদেহ

বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ ঢেকীয়াপতীয়াৰ মৃতদেহ
বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ বানেশ্বৰ বন শিবিৰ এলেকাত বাঘৰ যুঁজ ।
Published : February 7, 2026 at 5:29 PM IST
কলিয়াবৰ : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল এলেকাত পুনৰ উদ্ধাৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মৃতদেহ । যোৱা জানুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ পশ্চিম ৰেঞ্জৰ কাঠপৰা বন শিবিৰত টহলদাৰী দলে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত এইবাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ বানেশ্বৰ বন শিবিৰ এলেকা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মৃতদেহটো ।
প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মৃতদেহটো শনিবাৰে পুৱা ৮ বজাত বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ বানেশ্বৰ বন শিবিৰ এলেকাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ যুঁৱলিত উদ্ধাৰ কৰে বনৰক্ষীয়ে । ইয়াৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগৰ বিষয়াসহ পশু চিকিৎসকৰ দল । এই দলটোৱে উপস্থিত হৈ বাঘটোৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে ।
বাঘৰ লগত যুঁজ হোৱা বাবেই বাঘৰ মৃত্য়ু :
বন বিভাগৰ বিষয়াই জনোৱা মতে, বানেশ্বৰ মন্দিৰৰ কাষৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ যুঁৱলিত বাঘটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় । চিকিৎসক আৰু বন বিভাগৰ নিৰীক্ষণৰ অন্তত বাঘটো আন বাঘৰ সৈতে যুঁজত মৃত্যু হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে বন বিভাগে । এই সন্দৰ্ভত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন বিষয়াই কয়, "আজি পুৱা প্ৰায় ৮ বজাত বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ বানেশ্বৰ বন শিবিৰ এলেকাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰি অঞ্চলৰ পানীৰ যুঁৱলিত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হয় । বিভাগীয় নিয়ম মতেই বাঘটোৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হয় । বেলেগ বাঘৰ লগত যুঁজ হোৱা বাবেই বাঘটোৰ মৃত্য়ু হৈছে । দেহত আঘাতৰ চিন আছে, দাঁত এটাও সৰি আছে । বয়স ১০ৰ পৰা ১৫ বছৰ হ'ব ।" উল্লেখ্য় যে বিগত সময়তো এনেদৰে মৃত্য়ু হোৱা বাঘৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল ।
|লগতে পঢ়ক :কাজিৰঙাত উদ্ধাৰ ঢেকীয়াপতীয়াৰ মৃতদেহ