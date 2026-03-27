নাইজেৰিয়াৰ নাগৰিকসহ মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰে জৰিত চাৰিজনক আটক সেনা-আৰক্ষীৰ

নাইজেৰিয়াৰ নাগৰিকসহ মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰে জৰিত চাৰিজনক আটক সেনা-আৰক্ষীৰ
কাছাৰ আৰক্ষী আৰু আসম ৰাইফলছৰ শিলচৰত বৃহৎ অভিযান ৷ আন্তঃৰাজ্যিক মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষাম হৈছে আৰক্ষীয়ে ৷
Published : March 27, 2026 at 3:20 PM IST
তেজপুৰ: অসম-বাংলা সীমান্তৰে অবৈধভাবে বাংলাদেশী নাগৰিক অসমত প্ৰৱেশক কৰাৰ তথ্য ভিন্ন সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰি আহিছে ৷ ইফালে ভাৰত-বাংলা সীমান্তত সেনাবাহিনী সষ্টম হৈ আছে ৷ তাৰ মাজতে কাছাৰ আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছৰ অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে এক ভয়ংকৰ তথ্য ৷
আছাম ৰাইফলছৰ বিশেষ তথ্যৰ ভিত্তিত ২৫ মাৰ্চত কাছাৰ আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছে শিলচৰত এক যৌথ অভিযান চলায় ৷ অভিযানত এটা আন্তঃৰাজ্যিক মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এই অভিযানত এজন নাইজেৰিয়াৰ নাগৰিক আৰু অসমৰ লগতে মিজোৰামৰ তিনিজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় অভিযনকাৰী দলটোৱে ৷
এই সন্দৰ্ভত আছাম ৰাইফলছে জনোৱা তথ্য অনুসৰি, এই চক্ৰটোৱে অবৈধভাৱে বিদেশী নাগৰিকক ভাৰতলৈ প্ৰৱেশ কৰোৱাত জড়িত আছিল ৷ চক্ৰটোৱে বিশেষকৈ ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম সীমান্তৰে বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰৰ পৰা অবৈধভাবে নাগৰিকক ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাইছিল ৷ তদুপৰিও, এই চক্ৰটোৱে ভাৰতৰ পৰা অবৈধভাৱে লোকক পলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে, চক্ৰটোৱে আইনী সমস্যাত জড়িত লোকক, ডিপ’ৰ্টেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত থকা অথবা ভিছা নিয়ম ভংগ কৰা লোকসকলক এই চক্ৰটোৱে সহায় কৰিছিল ৷ বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জীম্মাত থকা চাৰি লোকক অধিক তথ্যাৰ বাবে জেৰা কৰা হৈছে ৷
আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে, এই ধৰণৰ অবৈধ কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰিবলৈ আগন্তুক দিনতো কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ লগতে এই ধৰণৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব ৷ উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান সময়ত উত্তৰপূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যত অবৈধ নাগৰিকৰ প্ৰৱেশৰ বাবে জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলিও ভিন্ন লোকে দাবী কৰে ৷
