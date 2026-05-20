বিধানসভাত উত্থাপনৰ পূৰ্বে কেবিনেটত অনুমোদন ইউচিচি, বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন

বিধানসভা অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱা পূৰ্বে বুধবাৰে দিছপুৰত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠক ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 20, 2026 at 9:51 PM IST

হায়দৰাবাদ : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বিধানসভাৰ অধিৱেশন বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৷ অসম বিধানসভা অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে বুধবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । বৈঠকৰ অন্তত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৷ কেবিনেটত কি কি সিদ্ধান্ত ল'লে সেই কথা উল্লেখ কৰাৰ পূৰ্বে বিধানসভা অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতে বিধায়কসকলৰ শপগ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছে আৰু বিধানসভা অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচন হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী বৰাই ৷

আনহাতে শুকুৰবাৰে বিধানসভাত ৰাজ্যপালে ভাষণ প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"হিমন্ত চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় অৰ্থাৎ ২২ মে' দিনা ৰাজ্যপালে ভাষণ প্ৰদান কৰিব ৷ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ খচৰা আজিৰ কেবিনেটে অনুমোদন জনোৱা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে প্ৰথমখন কেবিনেটতে ইউচিচি অনুমোদন প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ আৰম্ভণিতে ইউচিচি বিল সদনত উত্থাপন কৰা হ'ব ৷ কোন দিনাখন ইউচিচি বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিব সেয়া বৰ্তমানলৈকে নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই ৷"

মঙলবাৰে কেবিনেটত আন এটা বিষয়ত অনুমোদন জনোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়," কেবিনেটত অসম ৰাজ্যিক তথ্য নীতি ২০২৬ৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে ৷ ইয়াৰ অধীনত 'চেণ্টাৰ ফৰ ডাটা মেনেজমেন্ট' নামেৰে এক সমন্বয়কাৰী সংস্থা গঠন কৰা হ'ব, যিয়ে বিশ্লেষণ আৰু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাৰে ৰাজ্যজুৰি এক ঐক্যবদ্ধ তথ্য ভঁৰাল গঢ়ি তুলিব। লগতে এই সন্দর্ভত সকলো বিভাগৰ বাবে নিয়মিত আৰু সুসংগঠিত তথ্য ভাগ-বাটোৱাৰা বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব ৷ এই নীতিয়ে 'ডিজিটেল ব্যক্তিগত তথ্য সুৰক্ষা আইন, ২০২৩'-ৰ সম্পূর্ণ নিশ্চিত কৰাৰ লগতে ৰাজ্যিক তথ্য প্ৰশাসনৰ এক সুস্পষ্ট কাঠামো নির্ধাৰণ কৰিব ৷"

ইফালে এবাৰ বিধানসভাত বিল অনুমোদনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নাথাকে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী বৰাই কয়,"এইবাৰ ১২৬খন আসনৰ ভিতৰত ১০২খন আসন এনডিএই লাভ কৰিছে ৷ তেনে ক্ষেত্ৰত বিধেয়ক গৃহত কৰাত কোনো জটিলতা নাথাকে ৷" উল্লেখ যে, কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন কেবিনেটতে নিৱনুৱা নিযুক্তি, ইউচিচিৰ লগতে কেইবাটাও বিষয়ত কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ ইফালে বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ শেষৰ দিনা অৰ্থাৎ ২৬ মে’ত ইউচিচি বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ৷

