ETV Bharat / state

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীত ব্ৰিকছ সদস্যৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী সংস্থাৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক

ড্ৰাগছ সৰবৰাহ ৰোধ আৰু সদস্য দেশসমূহৰ মাজত কাৰ্যক্ষম সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাই এই বৈঠকৰ মূল লক্ষ্য।

BRICS high level meeting
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 5, 2026 at 9:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৬ আৰু ৭ জুলাইত ব্ৰিকছ(BRICS) সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী সংস্থাসমূহৰ মুৰব্বীসকলৰ এক উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব । ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ নাৰ্ক’টিক্স কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰো(NCB) ৰ উদ্যোগত এই সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।

ড্ৰাগছ সৰবৰাহ ৰোধ আৰু সদস্য দেশসমূহৰ মাজত কাৰ্যক্ষম সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাই এই বৈঠকৰ মূল লক্ষ্য ।

এই বৈঠকত কৃত্ৰিম ড্ৰাগছ (Synthetic Drugs) প্ৰস্তুত আৰু কেঁচামালৰ চোৰাং ব্যৱসায় প্ৰতিৰোধ কৰা, চোৰাংচোৱা তথ্য আদান-প্ৰদান আৰু যুটীয়া অভিযান অধিক শক্তিশালী কৰা, প্ৰতিষ্ঠানিক সহযোগিতা আৰু দক্ষতা বিকাশৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা ।

দুদিনীয়া বৈঠকত সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে নিজ নিজ দেশৰ ড্ৰাগছ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’ব আৰু গুৰুতৰ গোলকীয় প্ৰত্যাহ্বানৰ ওপৰত আধাৰিত ছয়টা বিষয় ক্ৰমে - সময় মতে ড্ৰাগছ ধৰা পেলোৱাৰ বাবে ডিজিটেল প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ, ডাৰ্কনেটৰ(Darknet) জৰিয়তে হোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ প্ৰতিহত কৰা, নতুন চাইক’এক্টিভ পদাৰ্থৰ(NPS) প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা কৰা, ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ অবৈধ সৰবৰাহ আৰু ফাদিল হোৱাৰ বিৰুদ্ধে গোলকীয় যোগান শৃংখল শক্তিশালী কৰা, ড্ৰাগছৰ চাহিদা হ্ৰাস কৰা আৰু আনুষংগিক ব্যৱস্থাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ, প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থাসমূহ শক্তিশালী কৰা ।

এই বৈঠকৰ জৰিয়তে ভাৰতে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ পদক্ষেপসমূহ বিশ্বৰ আগত দাঙি ধৰিব ।

চৰকাৰে অলপতে মুকলি কৰা ‘ভিজন ডকুমেন্ট অন নাৰ্ক’টিক্স কণ্ট্ৰ’ল(২০২৬-২০২৯)’ ৰ জৰিয়তে যুৱ প্ৰজন্মক ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চোৰাং নেটৱৰ্ক ধ্বংস কৰাৰ লগতে সজাগতা আৰু চিকিৎসাৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, ২০২৬ বৰ্ষৰ বাবে ভাৰতৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা ব্ৰিকছৰ মূলমন্ত্ৰ হৈছে - ‘‘স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাৱন, সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতাৰ বাবে নিৰ্মাণ’’ (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) ।

এই বৈঠকৰ সামৰণিত এখন যুটীয়া ঘোষণা পত্ৰও গ্ৰহণ কৰা হ’ব । ব্ৰিকছ গোটত বৰ্তমান ভাৰত, ব্ৰাজিল, চীন, ৰাছিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, মিচৰ, ইথিঅ’পিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, ইৰাণ, চৌদি আৰৱ আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীসহ ১১ খন গুৰুত্বপূৰ্ণ দেশ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক: লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত আৰম্ভ হ’ল অসমীয়া ভাষাত ঘোষণা

TAGGED:

BRICS
নাৰ্ক’টিক্স কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰো
ব্ৰিকছৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক
ইটিভি ভাৰত অসম
BRICS HIGH LEVEL MEETING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.