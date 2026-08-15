৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: ত্ৰিৰংগা উৰুওৱাৰ আঁৰৰ সাহসী মানুহজন
পতাকাখন আকাশত মেল খাই উঠা সেই কেইটামান ছেকেণ্ডৰ আঁৰত থাকে বহু সময়ৰ প্ৰস্তুতি, অনুশীলন আৰু যথেষ্ট শাৰীৰিক বিপদৰ আশংকা ।
Published : August 15, 2026 at 3:19 PM IST
তেজপুৰ: সমগ্ৰ দেশে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ কৰিছে । চৰকাৰী কাৰ্যালয়, আৰক্ষী চকী আৰু বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানত গৌৰৱেৰে ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন হ'ল । কিন্তু আকাশত ত্ৰিৰংগা জিলিকি উঠাৰ সেই গৌৰৱময় মুহূৰ্তটোৰ আঁৰত বহু লোকৰ নীৰৱ পৰিশ্ৰম আৰু বিপদসংকুল দায়িত্ব থাকে ।
তেজপুৰৰ অসম আৰক্ষীৰ লেন্স নায়ক অজিত দত্ত এনে এজন কৰ্মী, যিয়ে ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে পতাকাখন সঠিকভাৱে বান্ধি প্ৰস্তুত কৰাৰ বিশেষ দায়িত্ব পালন কৰে । দত্তৰ বাবে ত্ৰিৰংগ পতাকাখন আকাশত মেল খাই উঠা সেই কেইটামান ছেকেণ্ডৰ আঁৰত থাকে বহু সময়ৰ প্ৰস্তুতি, অনুশীলন আৰু যথেষ্ট শাৰীৰিক বিপদৰ আশংকা ।
দত্তই কয়,"পতাকা বান্ধি দিয়াটো সহজ কাম নহয় । বিশেষকৈ ওপৰত উঠি কাম কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে সদায়েই এটা বিপদৰ আশংকা থাকে । ৰছী, গাঁঠি, দিশ আৰু পতাকাখন কেনেদৰে সুৰক্ষিতভাৱে বান্ধিব লাগে, সেই সকলো কথাতে অতি সাৱধান হ’ব লাগে ।"
তেওঁৰ মতে, এই কামৰ বাবে সঠিক কৌশল আৰু বহু অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন । নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসৰি ৰছী সুৰক্ষিতভাৱে বান্ধিব লাগে আৰু পতাকাখন এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে যাতে নিৰ্ধাৰিত সময়ত ত্ৰিৰংগাখন সঠিকভাৱে মেল খাই উঠে ।
পতাকাৰ আকাৰৰ ওপৰতো এই ব্যৱস্থাটো নিৰ্ভৰ কৰে । পতাকাৰ আকাৰ আৰু যি স্থানত পতাকা উত্তোলন কৰা হ’ব, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বান্ধনি আৰু প্ৰস্তুতিৰ পদ্ধতিত কিছু পাৰ্থক্য থাকে । দত্তই কয় যে এই কামত সুৰক্ষা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । ৰছী বা গাঁঠি বান্ধোতে সামান্য ভুলেও বিশেষকৈ উচ্চতাত কাম কৰাৰ সময়ত গুৰুতৰ বিপদ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
তেওঁ কয়,"এই কামৰ বাবে বহুত অনুশীলন লাগে । সকলোৱে এই কাম কৰিব নোৱাৰে । প্ৰশিক্ষণ আৰু অভিজ্ঞতা থকা লোককহে এই দায়িত্ব দিয়া হয় ।"
লেন্স নায়ক অজিত দত্তৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠান কেৱল ত্ৰিৰংগা উৰি উঠাৰ কেইটামান মুহূৰ্ত নহয় । সেই গৌৰৱময় মুহূৰ্তটোৰ আঁৰত থাকে ঘণ্টাজোৰা প্ৰস্তুতি, কাৰিকৰী দক্ষতা, শৃংখলা, অনুশীলন আৰু সাহস ।
১৫ আগষ্টত কোটি কোটি ভাৰতীয়ই যেতিয়া গৌৰৱেৰে ত্ৰিৰংগালৈ চাব, তেতিয়া সেই পতাকাখন উৰি উঠাৰ আঁৰত থকা এনে নীৰৱ সৈনিকসকলৰ কথাও মনত পৰিব । ত্ৰিৰংগ পতাকা যেতিয়া আকাশত উৰে, তেতিয়া উৰে এখন দেশৰ গৌৰৱ আৰু সেই গৌৰৱক সঠিকভাৱে আকাশলৈ লৈ যোৱা মানুহজনৰ নিষ্ঠা, শৃংখলা আৰু সাহস ।