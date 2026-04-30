মাজুলীলৈ আহি স্বচক্ষে খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ জলসম্পদ মন্ত্ৰীক আহ্বান মাজুলীবাসীৰ
ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিঃশেষ হোৱাৰ দিশে নামনি মাজুলীৰ এটা অংশ ৷ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মাজুলীৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে চৰকাৰক শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান ভুক্তভোগীৰ ৷
Published : April 30, 2026 at 3:50 PM IST
ডিব্ৰুগড় : অস্তিত্বৰ সংকটত বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলী ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই এতিয়া প্ৰতিদিনে নিঃশেষ কৰিছে মাজুলীৰ বুকু ৷ নামনি মাজুলীৰ কৰতিপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চামগুৰি আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত এতিয়া কেৱল খহনীয়াৰ ত্ৰাস ৷ ঘৰ-মাটি হেৰুৱাই সৰ্বস্বান্ত হোৱা ৰাইজৰ দুচকুত এতিয়া নিদ্ৰা নাই ৷ চৰকাৰৰ আশ্বাস আৰু আঁচনিয়ে নহয়, মাজুলীবাসীক এতিয়া লাগে মাটিডৰা ৰক্ষাৰ স্থায়ী আৰু বিজ্ঞানসন্মত সমাধান ৷
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া কবলত পৰি এতিয়া প্ৰতিদিনেই যেন সলনি হৈছে মাজুলীৰ মানচিত্ৰ ৷ ১৯৭৩ চনৰ পৰাই মাজুলীত অব্যাহত থকা খহনীয়াই ইতিমধ্যে ইতিহাসৰ পাতত বিলীন কৰিলে আহতগুৰি মৌজাক ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিৰ্মম গ্ৰাসত কমলাবাৰী মৌজা ৷ নামনি মাজুলীৰ কৰতিপাৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বাঘগাঁও, চামগুৰি, মিছামৰা, ধূলি আদিকে ধৰি প্ৰায় ২০-২৫ খন গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি এতিয়া চৰম ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে ৷
খহনীয়াৰ কৱলত পৰি ৪-৫ বাৰকৈ ঘৰ সলনি কৰা লোকৰ এতিয়া মূৰ গুজিবলৈ এখন চালি সাজিবলৈও এটুকুৰা মাটি নোহোৱা হৈছে ৷ চৰকাৰ আহে আৰু যায়, পৰিদৰ্শনৰ নামত ভেকো-ভাওনা হয়, কিন্তু বিজ্ঞানসন্মত প্ৰতিৰোধৰ অভাৱত ৰাইজৰ অৱস্থা এতিয়া শোচনীয় ৷ এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, "১৯৭৩ চনৰ পৰা মাজুলীত খহনীয়াৰ প্ৰকোপ বেছি হৈ ক্ৰমান্বয়ে আহি আহি ইতিমধ্যে আমাৰ আহতগুৰি মৌজাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিহ্ন হৈ গ'ল ৷ এতিয়া কমলাবাৰী মৌজাত আমি সোমাই আছো, এই কমলাবাৰী মৌজাও আধা শেষ হ'ল বুলি আমি ক’ব পাৰো ৷"
তেওঁ চৰকাৰক কয়, "আমি অনুৰোধ জনাইছো, অতি সোনকালে এই গৰাখহনীয়াৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে স্থায়ী পদ্ধতিৰে ৰোধ কৰক যাতে আমাৰ বাছি থকা ভেটি-মাটিকণ ৰক্ষা হয় ৷"
ইফালে এগৰাকী স্থানীয় যুৱকে কয়, "যোৱা বিজেপি চৰকাৰখনে মাজুলীৰ বাবে কিছু কাম কৰিলেও, জীৱন-মৰণৰ সমস্যা এই গৰাখহনীয়া ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে ৷ ঘৰ-মাটিয়েই যদি নাথাকে, তেন্তে ১,০০০ বা ১,২৫০ টকীয়া চৰকাৰী আঁচনিয়ে তেওঁলোকক কি সকাহ দিব ?" জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাক মাজুলীলৈ আহি মাজুলীৰ ৭ কিলোমিটাৰজোৰা এই ভয়াৱহ খহনীয়া স্বচক্ষে পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ মুকলি আহ্বান জনাইছে মাজুলীবাসীয়ে ৷
খহনীয়াৰ কাষতে থকা এগৰাকী মহিলাই কয়, "নিশা হ'লেই এতিয়া আমাৰ বুকু কঁপি উঠে ৷ বাঢ়নী পানী আৰু খহনীয়াৰ ভয়ত ৰাতি টোপনি নাইকিয়া হৈছে গাঁওবাসীৰ ৷" সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীক লৈ উজাগৰী নিশা কটোৱা মাতৃয়ে এতিয়া কান্দি কান্দি চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছে- ঘৰ-দুৱাৰ উটি যোৱাৰ পিছত নহয়, সময় থাকোঁতেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ৷
চামগুৰি গাঁৱৰ এই দৃশ্য কেৱল এখন গাঁৱৰ নহয়, সমগ্ৰ নামনি মাজুলীৰ এক কৰুণ বাস্তৱ ৷ ৰাইজৰ ক্ষোভ, মাতৃৰ ক্ৰন্দন আৰু ইতিহাস বিলীন হোৱাৰ আশংকাই এতিয়া গধুৰ কৰি তুলিছে মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ ৷ এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, খহনীয়াৰ এই কৰুণ আৰ্তনাদ চৰকাৰৰ কাণত পৰিবনে ? নে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত চিৰদিনলৈ হেৰাই যাব মাজুলীৰ আৰু বহু ইতিহাস ?
