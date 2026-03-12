বালাচৰা-হাৰেংগাজাও চাৰিলেন পথৰ জিঅ’ টেকনিকেল সমীক্ষাত একাধিক গুৰুতৰ বিসংগতি
নিম্নমানৰ কামৰ বাবেই নিৰ্মাণৰ তিনি বছৰ নৌহওতেই শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্র ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড’ৰৰ চাৰিলেন পথ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰে ।
Published : March 12, 2026 at 1:51 PM IST
হাফলং : বৰাক উপত্যকাৰ ডিমা হাচাও অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে ভৰা একমাত্ৰ পাহাৰীয়া জিলা ৷ প্ৰাকৃতিক সম্পদত চহকী এই জিলাখন প্ৰায় তিনিদশক ধৰি বহিৰাগত কোম্পানী তথা বণিক গোষ্ঠীৰ লুণ্ঠনৰ বলি হৈ আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ তেনে এক আন লুণ্ঠনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৷ শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্র ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড’ৰৰ নিৰ্মাণৰ নামত হায়দৰাবাদৰ এটা কোম্পানীয়ে জিলাখনত লুণ্ঠন চলোৱাৰ তথ্য জিঅ’ টেকনিকেল সমীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে ৷
অসমক চুবুৰীয়া ৰাজ্য ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ লগত সংযোগ স্থাপনৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্র ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড’ৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা মাজতে ব্যাপক গাফিলতি সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । নিৰ্মাণ সংস্থাৰ গাফিলতি আৰু কামৰ গুণগত মান নিন্মমানৰ হোৱাৰ বাবে ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড’ৰ উদ্বোধন হোৱাৰ পূৰ্বেই এই পথৰ বহু অংশৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিছে ।
ডিমা হাছাও জিলাৰ বালাচৰাৰ পৰা হাৰেংগাজাওলৈ চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ হোৱাৰ তিনি বছৰৰ নৌহওতেই পথটোৰ বিভিন্ন অংশ ভাঙি পৰিছে । ক্ষতিপূৰণ সংক্ৰান্তত জটিলতা, নিৰ্মাণ সংস্থাৰ নিম্নমানৰ কাম আৰু পৰ্যাপ্ত ৰক্ষণাবেক্ষণৰ অভাৱকে ধৰি এই প্ৰকল্পটো এতিয়া বিভিন্ন সমস্যাত জৰ্জৰিত ।
এই পথটোৰ নিৰ্মাণ কামৰ দায়িত্বত আছিল হায়দাৰাবাদৰ সুশ্ৰী ইনফ্ৰা মাইনিং লিমিটেড । নিয়ম অনুসৰি নিৰ্মাণ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিচতে পাঁচ বছৰ পথৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব এই নিৰ্মাণ সংস্থাৰ হাতত থকাৰ কথা । কিন্তু অভিযোগ অনুসৰি পথটোৰ এই শোচনীয় অৱস্থাৰ পিচতেই নিৰ্মাণ সংস্থাটোৱে পথটোৰ মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেনে ধৰণৰ উদ্যোগ লোৱা নাই ।
বালাচৰা হাৰেংগাজাও অংশৰ নিৰ্মাণৰ কাম লৈ জিঅ’-টেকনিকেল সমীক্ষাত একাধিক গুৰুতৰ বিসংগতি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে । ২০২৩ চনত বালাচৰা হাৰেংগাজাও অংশৰ চাৰিলেন পথ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথটোৰ বিভিন্ন অংশত ফাঁট মেলিছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে । নলাসমূহৰ অৱস্থা অতি শোচনীয়, ঠায়ে ঠায়ে নলাসমূহ বন্ধ হৈ আছে ৷ ৱালসমূহতো ফাঁট মেলা দেখা গৈছে ৷
ইফালে এই অভিযোগ পোৱাৰ পিছতে যোৱা ২৭ ফেব্ৰুৱাৰী বালাচৰাৰ পৰা হাৰেংগাজাও অংশত ফটোগ্ৰাফৰ সৈতে কৰা দৃশ্যমান জৰীপত একাধিক ত্ৰুটি আৰু বিসংগতি ধৰা পৰে ।
২৪৪ কিলোমিটাৰৰ পৰা ২৬৯ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত এলেকাত কৰা চৰকাৰী সমীক্ষাত দেখা গৈছে পথটোৰ বহু ঠাইত ফাট মেলিছে, ৰিটেইনিং ৱাল খহি পৰিছে, পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে নলাসমূহ মাটি আৰু জাৱৰৰে ভৰি পৰি বন্ধ হৈ পৰে । প্ৰতিবেদন উল্লেখ কৰা হৈছে শীঘ্ৰেই পথটোৰ এই অংশসমূহ মেৰামতি কৰা নহ’লে এই চাৰিলেন পথৰ অৱস্থা আৰু অধিক শোচনীয় হৈ উঠিব পাৰে ।
সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে অতিৰিক্ত যানবাহন চলাচলৰ চাপ আৰু পৰ্যাপ্ত নিকাশী ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে পথটো দ্ৰুতগতিত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । এই অৱস্থাত জিঅ’-টেকনিকেল সমীক্ষাত এই পথ নিৰ্মাণৰ কাম লৈ ব্যাপক অনিয়মৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।