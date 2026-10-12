শিৱ সিংহই স্থাপন কৰা লখিমপুৰৰ এখন ৩০০ বছৰীয়া দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজা

শিৱ সিংহই স্থাপন কৰা লখিমপুৰৰ এখন ৩০০ বছৰীয়া দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজা
স্বৰ্গদেউ শিৱ সিংহৰ পত্নী ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীয়ে শাক্ত ধৰ্মক ৰাষ্ট্ৰ ধৰ্ম হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল । জীৱন গোস্বামীৰ প্ৰতিবেদন...
Published : October 12, 2026 at 6:03 PM IST
লখিমপুৰ : আহোম ৰাজত্বকালৰ অনেক ঐতিহাসিক সমলেৰে অসমখন ভৰপুৰ হৈ আছে । তাৰ ভিতৰত ধৰ্মীয় স্থানো অন্যতম । ৰাজ্যৰ আন ঠাইৰ লগতে লখিমপুৰতো আছে পীঠস্থান বৈঠাৱতী দেৱালয় । স্বৰ্গদেউ শিৱ সিংহৰ দিনত স্থাপন কৰা এই দেৱালয়খন এতিয়াও পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে চলি আছে ।
ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শ্ৰীশ্ৰী বৈঠাৱতী দেৱালয়
শিৱ সিংহৰ পৃষ্ঠপোষকতাত দেৱালয়খন ১৭২৫ চনত স্থাপন হৈছিল । লখিমপুৰ নগৰৰ পৰা প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ নিলগৰ গড়েহগা তিনিকুৰীয়া গাঁৱত ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শ্ৰীশ্ৰী বৈঠাৱতী দেৱালয়খন আছে । শক্তিপীঠৰূপে পৰিচিত এই দেৱালয়খনৰ বহু অতীত গৰিমা আছে ।
দেৱালয়খনৰ ইতিহাস
ভাৰতবৰ্ষৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বিভিন্ন স্থানত শক্তিৰ উপাসনাস্থলী মঠ-মন্দিৰ, দৌল-দেৱালয় আদিয়ে ভৰি আছে । দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো বিভিন্ন স্থানত এনে বহুত মঠ-মন্দিৰ আছে যিসমূহে ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীৰ লগতে পৰ্যটককো আকৰ্ষিত কৰি আহিছে । লখিমপুৰ জিলাৰ এনে ঐতিহাসিক থানসমূহৰ ভিতৰত শ্ৰীশ্ৰী বৈঠাৱতী দেৱালয়খন অন্যতম ।
আজিৰ পৰা তিনিশ বছৰ পূৰ্বে ১৭২৫ খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ শিৱ সিংহৰ ৰাজত্বকালত স্থাপিত বৈঠাৱতী দেৱালয় এখন বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ শক্তিপীঠ । স্বৰ্গদেউ শিৱ সিংহৰ পত্নী ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীয়ে শাক্ত ধৰ্মক ৰাষ্ট্ৰ ধৰ্ম হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল । সেই উদ্দেশ্যে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মাটি-ভেটি দি দৌল-দেৱালয়, মঠ-মন্দিৰ স্থাপন কৰিছিল । তিনিকুৰীয়া গাঁৱত অৱস্থিত বৈঠাৱতী দেৱালয়ো এইজনা স্বৰ্গদেউৱে মাটি ভেটি দি স্থাপন কৰিছিল ।
আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰাই এই দেৱালয়ত শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা-অৰ্চনা কৰি অহা হৈছে । এই দেৱালয়ত শিলৰ ওপৰত দেৱী মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠিত । পূজা-অৰ্চনাৰ বাবে অগণন ভক্ত দেৱালয়খনলৈ আহে । পূৰ্বতে এই দেৱালয়ত বলি দিয়া প্ৰথা প্ৰচলন আছিল যদিও ৭০ বছৰমানৰ আগৰে পৰা এই প্ৰথা উঠাই দিয়া হৈছে । বলি বিধানৰ সলনি দেৱালয়খনৰ আছে আন এক পৰম্পৰা ।
দেৱালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পৰমা ফুকনে এই সন্দৰ্ভত কয়,"পূৰ্বে বলি বিধান চলা দেৱালয়খনৰ ভক্তসকলে এতিয়াও বলি আগবঢ়ায় । পিছে যিহেতু দেৱালয়খনত বলি বিধানৰ পৰম্পৰা বন্ধ কৰা হ'ল সেয়ে দেৱালয়লৈ ভক্তসকলে আগবঢ়োৱা ছাগলী, হাঁহ, পাৰ আদি উছৰ্গা কৰি এৰি দিয়া হয় । পূজাৰ দশমীৰ দিনা নৱ-পত্ৰিকা বিসৰ্জন দিবলৈ যাওতে দেৱালয়খনৰ পূৰ্বৰ বলি কটা দাৰে বাটত দুই এজোপা কলগছ কাটে । এয়া দেৱালয়খনৰ আন এক পৰম্পৰা । কেৱল দুৰ্গা পূজাতে নহয় বাৰ মাহেই চলি থাকে পূজা অৰ্চনা ।"
পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু কয়, "ঐতিহাসিক বৈঠাৱতী দেৱালয়ত আছে দেবীৰ পুৰণি স্থায়ী বিগ্ৰহ । সেয়ে পূজা অৰ্চনা চলি থাকে । দুৰ্গা পূজাত নৱ পত্ৰিকা স্থাপন কৰি পূজাৰ অন্তত বিসৰ্জন দিয়া হয় । লোকাৰণ্য পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় পূজাৰ সময়ত । পৰ্যটকৰো আকৰ্ষণৰ কেন্দ্রবিন্দু দেৱালয়খন ।
দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা পৰ্যটকসকল আহে দেৱালয়খন পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ । তদুপৰি আহে গৱেষকসকল । ইণ্টাৰ্নশ্বিপৰ বাবে আহে ছাত্র- ছাত্রীসকল । সকলোৱে দেৱালয়খনৰ অজানা ইতিহাস খুচৰি চায় । দেৱালয়খনৰ বুকুত লুকাই থকা নিস্তব্ধ ইতিহাসৰ সন্ধান কৰে । তেওঁলোকে দেৱালয়খনৰ অতীত মাধুৰীৰ ৰসাস্বাদন কৰে ।"
সাংস্কৃতিক দিশতো বৰঙণি যোগাইছে
ধৰ্মীয় স্থান হ'লেও বৈঠাৱতী দেৱালয়খন কেৱল পূজা পাতালতে আবদ্ধ হৈ থকা নাই । সাহিত্য সংস্কৃতিৰ দিশতো বৰঙণি যোগাইছে। বিভিন্ন সময়ত সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কাৰ্য্য ক্ৰম অনুষ্ঠিত হয় । পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পৰমা ফুকনে এই সন্দৰ্ভত কয়, "বিভিন্ন সময়ত সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কাৰ্যসূচী গ্রহণ কৰা হয় । বিশেষকৈ পূজাৰ সময়ত সপ্তমীৰ দিনা কবিতাৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কবিসকলে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । নৱমী পূজাৰ দিনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ শিল্পীসকলে অংশগ্রহণ কৰে । ভোগালী উৎসৱো অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।"
নিস্পিখেৰাজ ভূমি আছে দেৱালয়ৰ
আহোম ৰাজত্বৰ কালত স্থাপিত এই দেৱালয়খনৰ আছে ৩৩ বিঘা নিস্পিখেৰাজ ভূমি । এই ভূমি ভোগ দখল কৰি থকা পৰিয়ালে দেৱালয়খন পৰিচালনা কৰি আহিছে । দেৱালয়খনৰ কিছু নিলগৰ চমুৱা গাঁৱতো আছে দেৱালয়খনৰ নিস্পিখেৰাজ ভূমি । পূৰ্বৰ বলি কটা লোকসকলে সেই ভূমি ভোগ দখল কৰি আছে । যদিও দেৱালয়খনত বলি বিধানৰ প্ৰথা বন্ধ হ'ল, তথাপি পূৰ্বৰ বলি কটা লোকসকলে দেৱালয়খনৰ সকলো কামকাজত পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰি আহিছে ।
ভবিষ্যৎ উন্নয়নৰ লক্ষ্য
পৰিচালনা সমিতিখনে দেৱালয়খনক আৰু অধিক সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ইতিমধ্যে ২০১৭-১৮ চনত মুখ্যমন্ত্রীৰ অনিৰ্ধাৰিত পুঁজিৰ এক কোটি টকা দেৱালয়খনে লাভ কৰিছে । সেই টকাৰে দেৱালয়খনৰ পূজা গৃহ, জিৰণি চ'ৰা, চাকিঘৰ, বাটচ'ৰা, চৌহদৰ দেৱাল আদিৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় । সাংস্কৃতিক ঘৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যও কৰা হয় যদিও কিছু কাম বাকী থাকে ৷
ভৱিষ্যতে দেৱালয়ৰ চৌহদতে পুথিভঁৰাল, বিবাহ ভৱন আদি নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা লৈছে পৰিচালনা সমিতিয়ে । মুঠতে আধ্যাত্মিকতাৰ পৰা সাহিত্য, সংস্কৃতি আদি সকলো দিশতে শ্ৰীশ্ৰী বৈঠাৱতী দেৱালয়ক সৰ্বাংগসুন্দৰ কৰি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । সেয়া হৈ উঠিলে কেৱল ৰাজ্যৰ ভিতৰতে নহয় দেশৰ ভিতৰতে দেৱালয়খন এক উল্লেখযোগ্য পৰ্যটন স্থান হিচাপে পৰিগণিত হৈ পৰিব । ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই দেৱালয়খনক লৈ এতিয়া স্থানীয় লোকৰ এনে প্ৰত্যাশা ।
লগতে পঢ়ক:ৰজাদিনীয়া ঐতিহ্য সাবটি ১৩৭ বছৰত ভৰি দিলে মহানগৰীৰ এইখন বিশেষ পূজাই
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ, শক্তিৰ পৰা ভক্তিলৈ, এক বিশ্লেষণ
কোনো সামগ্ৰীয়েই পেলনীয়া নহয়'- এই বাৰ্তাৰে মাৰ্কাৰ কলমেৰে নিৰ্মাণ কৰিলে দেৱীৰ প্ৰতিমা
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : গুৱাহাটীত তেলেংগানাৰ 'স্বৰ্ণগিৰি' মন্দিৰ