মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত পূজা-অৰ্চনাৰে প্ৰাপ্য দাবীৰ বাবে সাজু এটা সংগঠন

মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰি চলিব পূজা-অৰ্চনা । এটা সংগঠনে লৈছে এই অভিনৱ কাৰ্যসূচী । কিন্তু কিয় ?

মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত পূজা-অৰ্চনাৰে প্ৰাপ্য দাবীৰ বাবে সাজু এটা সংগঠন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 21, 2025 at 3:24 PM IST

লখিমপুৰ: এইবাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিমূৰ্তি । চলিব পূজা-অৰ্চনা । গুৱাহাটীৰ চচলত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব প্ৰতিমূৰ্তি । কোনো দেৱ-দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তি নহয় । অহা ২৪ নৱেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ চচলত হ'ব মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত পূজা-অৰ্চনা ।

মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত এনেদৰে পূজা-অৰ্চনা কৰিব সদৌ অসম কৰ্মৰত বেতন বঞ্চিত নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থাই । সন্থাই তেওঁলোকৰ আহ্বানক চৰকাৰে সঁহাৰি নিদিয়াৰ বাবে এই অভিনৱ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্রহণ কৰিব সংগঠনটোৱে । শুকুৰবাৰে নৰ্থ লখিমপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদ মেলত এই কথা সদৰী কৰে ।

মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত পূজা-অৰ্চনাৰে প্ৰাপ্য দাবীৰ বাবে সাজু এটা সংগঠন (ETV Bharat Assam)

সংবাদমেলখনত তেওঁলোকে কয়, "১৯৯১ চনৰ পৰা ২০০১ চনৰ ভিতৰত চৰকাৰীভাৱে নিযুক্তিপ্রাপ্ত বেতন বঞ্চিত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীসকলৰ ভিতৰত ২০২১ চনৰ ৩০ জানুৱাৰী তাৰিখে কিছু শিক্ষকক নিযুক্তি দিলে । কিন্তু চৰকাৰী বিষয়াৰ ভুলৰ বাবে একে শ্ৰেণীৰ সকলো নথি-পত্র দাখিল কৰাৰ পাছতো বহু শিক্ষক বাদ পৰি ৰ'ল । সেই সন্দৰ্ভত সেই সময়ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রীক নিযুক্তি দিয়াৰ পূৰ্বে ২৯-০১-২০২১ তাৰিখে আমি এক আলোচনাত মিলিত হৈছিলো ।"

সন্থাৰ এজন বিষয়ববীয়াই কয়, "সকলো কথা তেখেতে অৱগত হোৱাৰ পাছত আমাক প্রতিশ্রুতি প্রদান কৰিছিল মাত্র এমাহ বা ৪৫ দিনৰ ভিতৰত বিষয়াৰ ভুলৰ বাবে ৰৈ যোৱা শিক্ষকসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰিব আৰু ৩০-০১-২০২১ তাৰিখে ৰাজহুৱা সভাত খানাপাৰা খেল পথাৰত আমাক প্রতিশ্রুতি প্রদান কৰিছিল । কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় যে, এক মাহৰ ঠাইত আজি পাঁচ বছৰে আমাক লৈ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰিলে ।"

আক্ষেপেৰে তেওঁ কয়, "বিভিন্ন সময়ত আমি তেখেতক বিভিন্ন ঠাইত লগ কৰোতে আমাক দিম বুলি কয়, কিন্তু কোনোদিনে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ সন্থাৰ লগত আলোচনা নকৰিলে আৰু পদ নিয়মীয়াকৰণৰ কোনো ব্যৱস্থাও গ্রহণ নকৰিলে । সেয়েহে তেওঁ প্রতিশ্রুতি ৰক্ষা নকৰাৰ বাবদ আমি কেইবাবাৰো আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলো, কিন্তু কোনো ফল নধৰিলে । যাৰ বাবে তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে তেওঁৰ প্রতিশ্রুতি ৰক্ষা নকৰাৰ বাবে অহা ২৪ নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ সন্থাই চচলত তেওঁ ৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্রতিষ্ঠা কৰি ধূপ-ধূনা নৈবদ্যৰে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাৰে ভগৱান ৰূপে আমাৰ পৰিয়ালৰ পোহ-পালন দিবলৈ জীৱনৰ বিয়লি বেলাত এক শেষ কাৰ্যসূচী হিচাপে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছো ।"

উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান সমগ্র অসমতে এনেদৰে তালিকাভুক্ত শিক্ষকৰ সংখ্যা প্ৰায় তিনি হেজাৰ আছিল যদিও তাৰ ভিতৰৰ বহুতে বিনা বেতনে অৱসৰো গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কিছু মানৰ ইতিমধ্যে মৃত্যুও হৈছে । সেয়ে বৰ্তমান দুহেজাৰৰো তলত আছে তালিকাভুক্ত শিক্ষকৰ সংখ্যা । এইসকল শিক্ষকৰ চৰকাৰৰ স্বীকৃতি এতিয়া বৰ প্ৰয়োজন ।

বিভিন্ন সময়ত দিয়া চৰকাৰী প্ৰতিশ্ৰুতি পুৰণ নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে এতিয়া এনেদৰে মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত পূজা-অৰ্চনাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতি অনুকম্পা অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । সংবাদমেলখনত সন্থাৰ উপদেষ্টা ৰমেন শইকীয়া, কাৰ্যকৰী সভাপতি পুতুল লাগাচু, সাংগঠনিক সম্পাদক অচ্যুত দাসসহ বহু শিক্ষকে অংশগ্রহণ কৰে ।

