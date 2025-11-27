বহুত হ'ল, এতিয়াৰে পৰা আৰু অসমত বহুবিবাহ নচলিব: বিধানসভাই মোহৰ মাৰিলে বিধেয়কত

বহুত হ'ল, এতিয়াৰে পৰা আৰু অসমত বহুবিবাহ নচলিব: বিধানসভাই মোহৰ মাৰিলে বিধেয়কত
দীৰ্ঘসময় ধৰি চলা বিতৰ্কৰ অন্তত বিধানসভাত গৃহীত বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক ।
Published : November 27, 2025 at 7:06 PM IST
গুৱাহাটী : অৱশেষত অসম বিধানসভাত বৃহস্পতিবাৰে গৃহীত হ'ল বহুচৰ্চিত বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক ২০২৫ । বিধানসভাত পাৰিত হোৱা এই বিধেয়কখন আইনৰূপে গৃহীত কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ বৃহস্পতিবাৰে তৃতীয় দিনা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদনত বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ পিছতে ইয়াৰ ওপৰত দীঘলীয়া সময় বিতৰ্ক হয় ।
বিৰোধী বিধায়কসকলে বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতাৰ লগতে সংশোধনীৰ দাবী জনাই যদিও অৱশেষত বিধেয়কখন সদনত পাৰিত কৰা হয় । বিধেয়কখনক লৈ হোৱা বিতৰ্কৰ পাছত উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কক লৈ ৰাজনীতি কৰা বুলি বিৰোধীয়ে কৈছে । হয়, আমি ৰাজ্যৰ নিপীড়িত-নিষ্পেষিত মহিলা সমাজৰ অধিকাৰৰ বাবে ৰাজনীতি কৰিছো । এই বিধানসভাত মুছলমান সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পুৰুষ বিধায়ক আহিছে । কিন্তু মহিলা বিধায়িকা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বাল্যবিবাহৰ যোগেদি মহিলাসকলৰ জীয়াই থকাৰ ন্যূনতম অধিকাৰখিনি কাঢ়ি লোৱা হৈছিল । ১২ বছৰীয়া ছোৱালীক মাতৃত্বৰ বোজা দিয়া হৈছিল । ৬০ বছৰীয়া মাতব্বৰে ১৮-২০ বছৰীয়া যুৱতীক বিয়া কৰাই ট্ৰফী হিচাপে লৈ আহিছিল । সেইখন সমাজৰ নিপীড়িত-নিষ্পেষিত মহিলাক আইনৰ দৃষ্টিৰে অধিকাৰ দিয়াৰ বাবে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা । নাৰী সৱলীকৰণৰ বাবে বাল্যবিবাহ, নিযুত মইনা, অৰুণোদয়ৰ পিছতে বহুবিবাহ বন্ধ কৰাটো চৰকাৰৰ পদক্ষেপ ৷"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আমি মুছলমানক টাৰ্গেট কৰা নাই । হিন্দু সমাজতো বিক্ষিপ্ত ৰূপত বহুবিবাহ চলি আছে । বিধেয়কখনত হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান সকলোৰে কথা কোৱা হৈছে । বি টি আৰ, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ আৰু ডিমা হাচাও স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদত ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো আইন জাপি দিব নোৱাৰে । তেওঁলোকৰ নিজৰ আইন প্ৰণয়নৰ অধিকাৰ সংবিধানে দিছে । আমাক দেখি তেওঁলোকে নিজে আইন আনিব পাৰিব । আমি জনজাতি লোকসকলৰ আৱেগ-অনুভূতিক সন্মান জনাব লাগিব ।"
আনহাতে শ্বৰীয়তৰ আইনৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বহুবিবাহ বন্ধ কৰাৰ পদক্ষেপৰ বাবে ২০২৩ চনৰ ১২ মে'ত এখন কমিটী গঠন কৰি দিয়া হৈছিল । কমিটীখনে জনসাধাৰণৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিছিল । বহুবিবাহৰ সমৰ্থনত মাত্র দুখন আবেদন পৰিছিল আৰু বাকী সকলোৱে বিৰোধিতা কৰিছিল । অসমৰ মাটিৰ বিশেষ ভূমিকা আছে । এই মাটিৰ উৰ্বৰা শক্তিয়ে ইছলাম বিশ্বাস কৰা সকলকো ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে । পশ্চিমবংগত কৰিব নোৱৰা কাম অসমত কৰিব পাৰি । হজৰত মহম্মদ কেতিয়াও বহুবিবাহৰ পক্ষত নাছিল । সেই সময়ত ৫০-১০০ লৈকে কৰা বিবাহৰ সংখ্যা চাৰিলৈ কমাই আনিছিল । ইছলাম বিশ্বাস কৰিলে সময়ৰ পৰিৱেশৰ লগত পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব ।"
তেওঁ আৰু কয়, "আল্লাক ফাঁকি নিদিয়াকৈ কোনোবাই দ্বিতীয় বিবাহ কৰে নেকি । এইখন আইনে প্ৰকৃত মুছলমান হ'বলৈ শিকাব । পত্নী কোনো বজাৰৰ পাচলি নহয় যে ভাল-বেয়া বিচাৰ কৰিম । বেমাৰ হ'লে আমিয়ে আৰু বেছি মৰম-শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিব । সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰিলে কি বাৰে বাৰে বিয়া কৰাব নেকি । সন্তান জন্ম দিব নোৱৰাৰ ক্ষেত্রত সমস্যা কেৱল মহিলাৰে নহয় পুৰুষৰো থাকিব পাৰে । এইবোৰ কথাই আমাক সভ্যতাৰ পৰা দূৰলৈ লৈ যায় ।"
বিৰোধীক প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বহুবিবাহ বিৰোধী বিধেয়কৰ জৰিয়তে নিষ্পেষিত মুছলমান মহিলাই জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ পাব ।
বিধেয়কখনৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এই বিধেয়কখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে ৰাজ্যপালৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন লাগিব । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন সাপেক্ষে বিধেয়কখন আইনত পৰিণত হ'ব । এই আইনখন অনাৰ বাবে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতো আলোচনা কৰিম । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদনৰ বাবে বিধেয়কখন ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকিব । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন নহ'লে কাৰ্যকৰী নহ'ব । বিধেয়কখন ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । ইয়াৰ পাছত আৰু এখন আইন অনা হ'ব । সেইখন হৈছে 'ল' এগেইনষ্ট ডিচেক্টিভ মেৰিজ' । ফেব্ৰুৱাৰী মাহত শেষৰখন অধিৱেশনত এইখন অনা হ'ব ।" লক্ষণীয় বিষয় যে বিৰোধীৰ বিভিন্ন সমালোচনা আৰু বিতৰ্কৰ মাজতে বিধেয়কখন বিধানসভাত আজি গৃহীত কৰা হয় ।
পুনৰ মুখ্যমন্ত্রী হ'লে ইউ চি চি আনিম : মুখ্যমন্ত্রী
বিধানসভাৰ অধিৱেশনত বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী আইন পাৰিত কৰাক লৈ হোৱা বিতৰ্কত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিৰোধীক টাৰ্গেট কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অহাবাৰ মুখ্যমন্ত্রী হ'ব পাৰিলে মই ইউ চি চি আনিম । বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনতে ইউ চি চি আহিব । পাৰিলে মোক ৰখাওক । অখিল গগৈৰ দায়িত্ব বাঢ়িল মোক ৰখোৱাৰ । মই কথা দিছো যে অহাবাৰ মই ইউ চি চি আনিম ।"
বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অহাবাৰ আহিব নোৱাৰে বুলি কোৱাত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আমি আমাৰ জীৱনৰে দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰো অহাবাৰৰ দায়িত্ব কি লম । কাইলৈ কি হ'ব আমি নাজানো । অহাবাৰৰ সিদ্ধান্ত অসমৰ ৰাইজে ল'ব । কথা হ'ল ভুলতে আহিলেও ইউ চি চি আনিম ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজৰ টাৰ্গেটৰ প্ৰসংগত কয়, "মই পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ’লে মহিলাৰ ন্যূনতম বিবাহৰ বয়স ২১ লৈ বৃদ্ধি কৰিম । অহাবাৰ মোক ভগৱান, আল্লাই শক্তি দিলে মই যুৱতীৰ বিবাহৰ ন্যূনতম বয়স হ'ব ২১ বছৰ কৰিম । লগে লগে বিবাহ বিচ্ছেদ নহ'ব । বিবাহ বিচ্ছেদৰ ক্ষেত্রত সমঅধিকাৰ থাকিব ।"
অখিল গগৈক লক্ষ্য কৰি সদনত হাঁহিৰ খোৰাক মুখ্যমন্ত্রীৰ :
বিধায়ক অখিল গগৈক টাৰ্গেট কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এক জানুৱাৰীত সংবাদমেলত মই যিটো গুলী দিম আপুনি নিৰ্বাচন খেলিব নে নাই সন্দেহ আছে । সকলোৱে চাব । চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে যি বিচাৰে দিম । অখিল গগৈয়ে মোক আইডিয়া দিয়ে । কংগ্ৰেছক হৰুৱাবলৈ আমাক পৰামৰ্শ দিয়ে । অখিল গগৈ য'ত থাকে তাত শত্ৰু আৰু বন্ধু নালাগে ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰসিকতা কৰি অখিল গগৈক কয়, "আপুনি মানুহটো কাৰ ?" বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে পুলিচে পইচা খোৱাটোক 'মাল' বুলি উল্লেখ কৰাৰ প্ৰসংগৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অখিল গগৈ 'মাল'টো কাৰ ?" মুখ্যমন্ত্রীৰ এই বক্তব্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজৰ সাংবিধানিক পদমৰ্যাদা হানি কৰিছে ।"
ইফালে বিৰোধী ঐক্যৰ অলপতে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা বৈঠকত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ বিবাহৰ প্ৰসংগক লৈ হোৱা আলোচনা সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰসিকতা কৰে । মুখ্যমন্ত্রী হাঁহি হাঁহি কয়, "মিটিং কৰিবলৈ গৈ বিৰোধীয়ে বিয়াৰ কথা পাতে । নিৰ্বাচনত হৰা-জিকাৰ কথা নাই, সেই নেতাজনৰ বিয়া খাব লাগে । বিয়াৰ লগত নিৰ্বাচনৰ কি কথা আছে । নিৰ্বাচনত হাৰিলে কি গোটেই জীৱন বিয়া নপতাকৈ থাকিব নেকি ।"