ETV Bharat / state

ৰাজ্য়ত চাহিদা হ্ৰাস পোৱা নাই খাদী পতাকাৰ, বহিঃৰাজ্য়লৈও প্ৰেৰণ

অসম ৰাজ্যিক খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ ব'ৰ্ডে প্ৰস্তুত কৰিছে ১৫ লাখ টকাৰ বিভিন্ন আকাৰৰ পতাকা ।

The Assam Khadi and Village Industries Board has prepared a 15 lakh rupee flag
ৰাজ্য়ত চাহিদা হ্ৰাস পোৱা নাই খাদী পতাকাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2026 at 4:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : দেশৰ লগতে ৰাজ্যবাসীয়ে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভৰি পৰিছে ত্ৰিৰংগ পতাকা । পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ প্লাষ্টিকৰ পতাকাৰে ভৰি পৰিছে মহানগৰী । এই প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো এনে সময়তে এইবেলি ১৫ লাখ টকাৰ বিভিন্ন আকাৰৰ খাদী পতাকা প্ৰস্তুত কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চানমাৰিৰ অসম ৰাজ্যিক খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ ব'ৰ্ডে ।

ইতিমধ্যে খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ ব'ৰ্ডে বুধবাৰলৈকে ঢেকিয়াজুলি, তেজপুৰ, ডিব্ৰুগড়, মৰিগাঁও, ডিফু, মৰাণ , দিছপুৰ, যোৰহাট, চানমাৰি, হাফলং, ছয়গাঁও, বঙাইগাঁও, বৰপেটা,শিৱসাগৰ, ৰহা, নগাঁও, কলকাতা, নাৰায়ণপুৰকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৯ লাখ টকাৰ খাদী পতাকা ৰপ্তানি কৰিছে ।

ৰাজ্য়ত চাহিদা হ্ৰাস পোৱা নাই খাদী পতাকাৰ (ETV Bharat Assam)

১৫ লাখ টকাৰ পতাকা প্ৰস্তুত :

এই সন্দৰ্ভত এই সন্দৰ্ভত খাদী ব'ৰ্ডৰ বিপণন শাখাৰ বিষয়া প্ৰকাশ মহন্তই কয়, "আমি মে', জুন মাহৰ পৰা পতাকা প্ৰস্তুত কৰি আহিছো । যোৱা বছৰ অসমত ১২ লাখ টকাৰ পতাকা বিক্ৰী কৰিছো । ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন আকাৰৰ ১৫ লাখ টকাৰ পতাকা এতিয়ালৈ প্ৰস্তুত কৰিছো । আমাৰ হাতত এতিয়াও তিনি দিন আছে । গতিকে চাহিদা অনুযায়ী ডেৰ-দুই লাখ টকাৰ পতাকা প্ৰস্তুত কৰিম । বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো আমাৰ কৰ্মচাৰীৰ লগতে আঠগৰাকী চিলাই কৰ্মীয়ে পতাকা প্ৰস্তুত কৰি আছে ।"

এইবাৰ কেনে আকাৰৰ পতাকা প্ৰস্তুত কৰিছে সেই সন্দৰ্ভতো বিষয়াগৰাকীয়ে সদৰী কৰে । বিপণন শাখাৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়," আমি প্ৰস্তুত কৰা পতাকাৰ সৰ্ববৃহৎ আকাৰ হৈছে ৯×১২ আৰু ইয়াৰ মূল্য ৪৭০০ টকা আৰু সৰ্বনিম্ন কাৰ ফ্লেগৰ মূল্য ১০০ টকা । এতিয়ালৈ আমাৰ হাতত সৰ্ববৃহৎ পতাকা ছয়-সাতখন মজুত আছে । পৰৱৰ্তী সময়ত চাহিদা অনুযায়ী আৰু পতাকা প্ৰস্তুত কৰিম । মুঠ সাতটা আকাৰত পতাকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।"

The Assam Khadi and Village Industries Board has prepared a 15 lakh rupee flag
ৰাজ্য়ত চাহিদা হ্ৰাস পোৱা নাই খাদী পতাকাৰ (ETV Bharat Assam,ANI)

খাদী পতাকাৰ চাহিদা হ্ৰাস পোৱা নাই :

বজাৰত সম্প্ৰতি প্লাষ্টিকৰ পতাকাৰ পয়োভৰ ঘটিছে । ইতিমধ্য়ে মহানগৰীৰ বিভিন্ন বিক্ৰী কেন্দ্ৰত এনে পতাকা বিক্ৰী কৰি আছে । সেয়েহে এতিয়া খাদী পতাকাৰ চাহিদা পূৰ্বৰে দৰে আছে নে বুলি প্ৰশ্ন কৰোতে বিষয়াগৰাকীয়ে কয়," খাদী পতাকাৰ চাহিদা হ্ৰাস পোৱা নাই । আমাৰ বিভিন্ন জিলাত থকা বিপনীসমূহলৈ এই পতাকা সমূহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু গ্ৰাহক সকলে আমাৰ বিপনী সমূহৰ পৰা খাদী পতাকাসমূহ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।"এইবেলি পতাকাৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোৱা বর্ষতকৈ পৰিমাণ কিছু বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় । যোৱা জুনৰ পৰা ৮ গৰাকী মহিলা আৰু ২ জন পুৰুষ কৰ্মচাৰীয়ে এই পতাকা সমূহৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম কৰি আছে ।

খাদী পতাকা আৰু মূল্য় :

৯ × ১২ ফুট = ৪৭০০ টকা

৬ × ৯ ফুট = ৩২০০ টকা

৬ × ৪ ফুট = ৭৭০ টকা

৩ × ৪.৫ ফুট = ৫৬০ টকা

২ × ৩ ফুট = ৩০০ টকা

১.৫ × ২.৫ ফুট = ২২০ টকা

১ × ১.৫ ফুট = ১৩০ টকা

কাৰ ফ্লেগ = ১০০ টকা

বহিঃৰাজ্য়লৈ প্ৰেৰণ :

ব'ৰ্ডৰ বিপণন শাখাৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে ১৪ আগষ্টৰ পূৰ্বে পুনৰ ৬ লাখ টকাৰ পতাকা প্ৰস্তুতৰ বাবে দিনে-নিশাই কাম কৰি আছে বিভাগীয় কৰ্মচাৰীসকলে । অসমৰ উপৰি কেইবাখনো বহিঃ ৰাজ্যলৈও খাদী পতাকা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । অসম খাদী আৰু গ্ৰামদ্যোগ ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ ডাঃ কমলা কলিতা, উপাধ্যক্ষ হৰেণ দেউৰী আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তহিদুৰ ৰহমানৰ বিশেষ সহযোগত এই পতাকা প্ৰস্তুতৰ কাম আৰম্ভ কৰা বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:ঢকুৱাখনাত সংৰক্ষিত হৈ আছে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এখন বিশেষ পতাকা

ৰাষ্ট্ৰীয় পুথিভঁৰাল দিৱস: ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ স্মৃতিত সমৰ্পিত এটা অধ্য়য়ন কেন্দ্ৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
খাদী পতাকা
স্বাধীনতা দিৱস
80TH INDEPENDENCE DAY
NATIONAL FLAG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.