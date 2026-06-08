ETV Bharat / state

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ : নতুন ১২ গৰাকী মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ বিতৰণ; কোনে কি দপ্তৰ পালে জানো আহক...

পূৰ্ণতা পালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ৷ বিতৰণ কৰা হ’ল ড৹ শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ ৷ কোন মন্ত্ৰীক কি বিভাগৰ দায়িত্ব দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই?

The Assam government officially announced the portfolios of the new ministers
বিতৰণ কৰা হ’ল ড৹ শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল ৷ সোমবাৰে হিমন্ত চৰকাৰৰ নতুন মন্ত্ৰীসকলৰ দপ্তৰ বিতৰণ কৰা হ’ল ৷ নতুনকৈ শপত লোৱা ১২গৰাকী মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে ৪গৰাকী মন্ত্ৰীক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ বিতৰণ কৰিছিল ৷

সেই অনুসৰি ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ হাতত ৰাখিছে গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগ, লোক নিৰ্মাণ বিভাগ (ভৱন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ), লোক নিৰ্মাণ বিভাগ (পথ), শক্তি বিভাগ, তথ্য, জনসংযোগ, মুদ্ৰণ আৰু ষ্টেচনেৰীৰ দায়িত্ব । লগতে বিতৰণ নকৰা অন্যান্য দপ্তৰসমূহো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাততে থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাৰ বিপৰীতে আন মন্ত্ৰীসকলক দিয়া বিভাগসমূহ হ’ল -

  1. অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰক সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ, ভূমি সংৰক্ষণ, সংখ্যালঘু কল্যাণ আৰু উন্নয়নৰ দপ্তৰ প্ৰদান
  2. অশোক সিংহলক স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ, চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণাৰ দপ্তৰ প্ৰদান
  3. বিমল বড়াক সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা উদ্যোগ, এক্ট ইষ্ট পলিচী পৰিক্ৰমাৰ দপ্তৰ প্ৰদান
  4. বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক হস্ততাঁত, বস্ত্ৰ আৰু ৰেচম উদ্যোগ, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ, দক্ষতা, নিয়োগ আৰু উদ্যোমিতা, খিলঞ্জীয়া আৰু জনজাতীয় বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতিৰ দপ্তৰ প্ৰদান
  5. জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক বিত্ত, পৰিৱেশ আৰু বন, খনি আৰু খনিজ সম্পদৰ দপ্তৰ প্ৰদান
  6. কৌশিক ৰায়ক খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা, গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা, সমবায়ৰ দপ্তৰ প্ৰদান
  7. কেশৱ মহন্তক ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা, বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, সাধাৰণ প্ৰশাসনৰ দপ্তৰ প্ৰদান
  8. কৃষ্ণেন্দু পালক জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, পাহাৰীয়া এলেকা, বৰাক উপত্যকা উন্নয়নৰ দপ্তৰ প্ৰদান
  9. নীলিমা দেৱীক পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা, মীন পালন বিভাগৰ দপ্তৰ প্ৰদান
  10. পীযুষ হাজৰিকাক কৃষি, জলসিঞ্চন, সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান
  11. ডাঃ ৰণোজ পেগুক বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, জনজাতীয় পৰিক্ৰমা (ভৈয়াম), তথ্য প্ৰযুক্তিৰ দপ্তৰ প্ৰদান
  12. সুশান্ত বৰগোহাঁইক জল সম্পদ, ন্যায় বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান

আনহাতে, ইয়াৰ পূৰ্বে ১৪ মে’ তাৰিখে ৪গৰাকী মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল ৷ সেই অনুসৰি-

  1. ৰামেশ্বৰ তেলীক সংস্কাৰ আৰু উন্নয়ন, শ্ৰমিক কল্যাণ, চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তৰৰ দায়িত্ব অৰ্পন
  2. অতুল বৰাক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ, সীমান্ত সুৰক্ষা, আবকাৰী দপ্তৰৰ দায়িত্ব অৰ্পন
  3. চৰণ বড়োক পৰিবহণ আৰু বড়োলেণ্ড উন্নয়ন দপ্তৰ দায়িত্ব অৰ্পন
  4. অজন্তা নেওগক মহিলা আৰু শিশু উন্নয়নৰ লগতে পৰ্যটন দপ্তৰৰ দায়িত্ব অৰ্পন

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে নতুন মন্ত্ৰীসকলৰ দপ্তৰ প্ৰদানৰ পূৰ্বে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীসকলক অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰে ৷ ১৬ গৰাকী মন্ত্ৰীক দিয়া হ'ল জিলাৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্ব ।

লগতে পঢ়ক : দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, চাৰি সতীৰ্থসহ পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ

লগতে পঢ়ক : হিমন্ত ব্ৰীগেড ২.O: শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব ১২ জনে, তালিকা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

লগতে পঢ়ক : কোন মন্ত্ৰীক কোন জিলাৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্ব দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে...

লগতে পঢ়ক : পুনৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভৰ পাছত কি ক'লে বিমল বড়াই ?

TAGGED:

নতুন মন্ত্ৰীসকলৰ দপ্তৰ বিতৰণ
হিমন্ত চৰকাৰৰ নতুন মন্ত্ৰী
ই টিভি ভাৰত অসম
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট
NEWLY MINISTERS PORTFOLIOS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.