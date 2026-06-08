হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ : নতুন ১২ গৰাকী মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ বিতৰণ; কোনে কি দপ্তৰ পালে জানো আহক...
পূৰ্ণতা পালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ৷ বিতৰণ কৰা হ’ল ড৹ শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ ৷ কোন মন্ত্ৰীক কি বিভাগৰ দায়িত্ব দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই?
Published : June 8, 2026 at 3:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল ৷ সোমবাৰে হিমন্ত চৰকাৰৰ নতুন মন্ত্ৰীসকলৰ দপ্তৰ বিতৰণ কৰা হ’ল ৷ নতুনকৈ শপত লোৱা ১২গৰাকী মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে ৪গৰাকী মন্ত্ৰীক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ বিতৰণ কৰিছিল ৷
সেই অনুসৰি ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ হাতত ৰাখিছে গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগ, লোক নিৰ্মাণ বিভাগ (ভৱন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ), লোক নিৰ্মাণ বিভাগ (পথ), শক্তি বিভাগ, তথ্য, জনসংযোগ, মুদ্ৰণ আৰু ষ্টেচনেৰীৰ দায়িত্ব । লগতে বিতৰণ নকৰা অন্যান্য দপ্তৰসমূহো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাততে থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাৰ বিপৰীতে আন মন্ত্ৰীসকলক দিয়া বিভাগসমূহ হ’ল -
With the approval of the Hon’ble Governor of Assam, I am pleased to announce the allocation of portfolios amongst the members of the Council of Ministers of the Government of Assam, as follows:— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 8, 2026
1. Dr. Himanta Biswa Sarma, Chief Minister-
Home & Political
PWD (Buildings &…
- অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰক সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ, ভূমি সংৰক্ষণ, সংখ্যালঘু কল্যাণ আৰু উন্নয়নৰ দপ্তৰ প্ৰদান
- অশোক সিংহলক স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ, চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণাৰ দপ্তৰ প্ৰদান
- বিমল বড়াক সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা উদ্যোগ, এক্ট ইষ্ট পলিচী পৰিক্ৰমাৰ দপ্তৰ প্ৰদান
- বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক হস্ততাঁত, বস্ত্ৰ আৰু ৰেচম উদ্যোগ, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ, দক্ষতা, নিয়োগ আৰু উদ্যোমিতা, খিলঞ্জীয়া আৰু জনজাতীয় বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতিৰ দপ্তৰ প্ৰদান
- জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক বিত্ত, পৰিৱেশ আৰু বন, খনি আৰু খনিজ সম্পদৰ দপ্তৰ প্ৰদান
- কৌশিক ৰায়ক খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা, গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা, সমবায়ৰ দপ্তৰ প্ৰদান
- কেশৱ মহন্তক ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা, বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, সাধাৰণ প্ৰশাসনৰ দপ্তৰ প্ৰদান
- কৃষ্ণেন্দু পালক জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, পাহাৰীয়া এলেকা, বৰাক উপত্যকা উন্নয়নৰ দপ্তৰ প্ৰদান
- নীলিমা দেৱীক পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা, মীন পালন বিভাগৰ দপ্তৰ প্ৰদান
- পীযুষ হাজৰিকাক কৃষি, জলসিঞ্চন, সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান
- ডাঃ ৰণোজ পেগুক বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, জনজাতীয় পৰিক্ৰমা (ভৈয়াম), তথ্য প্ৰযুক্তিৰ দপ্তৰ প্ৰদান
- সুশান্ত বৰগোহাঁইক জল সম্পদ, ন্যায় বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান
আনহাতে, ইয়াৰ পূৰ্বে ১৪ মে’ তাৰিখে ৪গৰাকী মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল ৷ সেই অনুসৰি-
- ৰামেশ্বৰ তেলীক সংস্কাৰ আৰু উন্নয়ন, শ্ৰমিক কল্যাণ, চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তৰৰ দায়িত্ব অৰ্পন
- অতুল বৰাক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ, সীমান্ত সুৰক্ষা, আবকাৰী দপ্তৰৰ দায়িত্ব অৰ্পন
- চৰণ বড়োক পৰিবহণ আৰু বড়োলেণ্ড উন্নয়ন দপ্তৰ দায়িত্ব অৰ্পন
- অজন্তা নেওগক মহিলা আৰু শিশু উন্নয়নৰ লগতে পৰ্যটন দপ্তৰৰ দায়িত্ব অৰ্পন
উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে নতুন মন্ত্ৰীসকলৰ দপ্তৰ প্ৰদানৰ পূৰ্বে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীসকলক অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰে ৷ ১৬ গৰাকী মন্ত্ৰীক দিয়া হ'ল জিলাৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্ব ।