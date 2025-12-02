অপমৃত্যুৰ দিশে শিলঘাটৰ মৰাপাট কল; বকেয়া ধন নাপাই প্ৰাণ ত্যাগৰ চেষ্টা মৰাপাট যোগানকাৰীৰ

অপমৃত্যুৰ দিশে শিলঘাটৰ মৰাপাট কল; বকেয়া ধন নাপাই প্ৰাণ ত্যাগৰ চেষ্টা মৰাপাট যোগানকাৰীৰ
মৰাপাট যোগান দিয়াৰ বাবদ প্ৰাপ্য ধন আদায় নাপাই হতাশ ব্য়ৱসায়ী । ৫০ গৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে লাভ কৰা নাই প্ৰাপ্য ধন ।
কলিয়াবৰ : শিলঘাটৰ অসম সমবায় মৰাপাট কলত অবাঞ্ছিত ঘটনা । একপ্ৰকাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ ধাৱমান হৈ অপমৃত্যুৰ দিশে গতি কৰা নগাঁও জিলাৰ শিলঘাটস্থিত মৰাপাট কলটোত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে চৰম অচলাৱস্থাৰ । এই কলটোলৈ মৰাপাট যোগান ধৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ প্ৰাপ্য ৮ কোটি টকা আদায় দিব পৰা নাই কৰ্তৃপক্ষই । ইয়াৰ মাজতেই নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱা এজন ব্যৱসায়ীয়ে চৰম হতাশাত ভুগি এই কাণ্ড কৰিলে ।
৫০ গৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে লাভ কৰা নাই প্ৰাপ্য ধন :
সমবায় মৰাপাট কলত সোমবাৰে বিয়লি এই অবাঞ্ছিত ঘটনাটো সংঘটিত হয় । উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি পৰিচালনা মণ্ডলীৰ কেতবোৰ ভুল সিদ্ধান্তৰ বাবেই সমবায়ৰ চৰিত্ৰ হেৰুৱাইছে সমবায় ভিত্তিত গঢ়ি উঠা এই মৰাপাট কলটোৱে । এতিয়াও ব্য়ৱসায়ীসকলে লাভ কৰা নাই প্ৰাপ্য় ধন । প্ৰায় ৫০ গৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি মৰাপাট কল কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত তাঁতবাতি কৰিবলগীয়া হৈছে । ইয়াৰ পিচতো কৰ্তৃপক্ষই আওকণীয়া মনোভাৱ দেখুৱাই অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে ।
ভুক্তভোগীক ১৩ লাখ টকা অনাদায় :
কাগজে-কলমে কৰ্তৃপক্ষই লাভৰ মুখ দেখাৰ কথা প্ৰচাৰ কৰি আহিছে যদিও বাস্তৱত ইয়াৰ ছবিখন ওলোটা । কলটোৰ মৰাপাট যোগনীয়াৰক ৮ কোটি টকা আদায় দিবলৈ আছে । মৰাপাট যোগান দিয়াৰ বাবদ প্ৰাপ্য ধন আদায় নাপাই সোমবাৰে মৰাপাট কল চৌহদতে বিহপান কৰি নিজৰ জীৱন শেষ কৰাৰ অপচেষ্টা চলাই এজন ব্যৱসায়ীয়ে । জিলাখনৰ লাওখোৱাৰ এইজন ব্যৱসায়ীয়ে পাবলগীয়া ১৩ লাখ ১৩,২৫৮ টকা বিচাৰি বাৰম্বাৰ মৰাপাট কল কৰ্তৃপক্ষৰ কাষ চাপিছিল যদিও বিফল হোৱাত মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই মৰাপাট কলৰ চৌহদতে বিহপান কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ এটা টোকাটো লিখে য'ত কল কৰ্তৃপক্ষৰ জনৈক শশী পুৰোহিত নামৰ বিষয়া এগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । বিহপান কৰি গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰা ব্যৱসায়ীজনক ততালিকে জখলাবন্ধাস্থিত কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে তেওঁক তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
বৈঠকত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি :
উল্লেখ্য় যে মৰাপাট কলত মৰাপাট যোগান ধৰা ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰতিজনে ১০-১২ লাখ টকাৰ পৰা ৩০-৩৫ লাখ টকা পাবলৈ আছে । বৃহৎ পৰিমানৰ ধন আদায় নোপোৱাত মৰাপাট যোগনীয়াৰ সকল মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে। আনহাতে কালি সন্ধিয়া কল কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ব্যৱসায়ীসকলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা উক্ত বৈঠকত কৰ্তৃপক্ষই দুদিনৰ ভিতৰত ব্যৱসায়ীসকলক ৬০ শতাংশ ধন আদায় দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।