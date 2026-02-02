মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিদ্বেষমূলক ভাষণৰ বিৰুদ্ধে লতাশিল থানাত এজাহাৰ
সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাই ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৷
Published : February 2, 2026 at 7:04 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লতাশিল আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দ্য অসম চিভিল ছ’চাইটিয়ে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিগত কিছুদিনৰপৰা বংগমূলীয় অসমীয়া মুছলমানসকলৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক বিদ্বেষ আৰু প্ৰৰোচনামূলক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰি থকাৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে অসম চিভিল ছ’চাইটিৰ পক্ষৰ পৰা সভাপতি হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী, কাৰ্যকৰী সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল মান্নান আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য আব্দুৰ ৰহিম শিকদাৰে গুৱাহাটীৰ লতাশিল থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷
লতাশিল থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই জি ডি ই নং ২৫ তাৰিখ ২/২/২৬ যোগে এজাহাৰখন গ্ৰহণ কৰে ৷ বিভিন্ন বাতৰি কাকতৰ অংশসহ ১৮ পৃষ্ঠাৰ এজাহাৰৰ সৈতে ভিডিঅ’ ক্লিপৰ এটা পেনড্ৰাইভ দাখিল কৰা হয় ৷
এজাহাৰখনত অভিযোগ কৰা হয় যে যোৱা ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ আৰু ২৯ জানুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহুল প্ৰচাৰিত ছপা আৰু ইলেক্ট্ৰ’নিক সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মিঞা বুলি উল্লেখ কৰি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় বিৰুদ্ধে শত্ৰুতা আৰু ঘৃণা বিয়পোৱাৰ উদ্দেশ্যে বংগমূলীয় মুছলমানসকলৰ বিৰুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাৱে সাম্প্ৰদায়িক প্ৰৰোচানমূলক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৃণাসূচক বক্তব্যৰ দ্বাৰা প্ৰৰোচিত হৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত জনগোষ্ঠীটোৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ভীতি প্ৰদৰ্শন হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰাৰ বাতৰি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত হৈছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যই ৰাজহুৱা শান্তি, সাম্প্ৰদায়িক সংহতিক বিঘ্নিত কৰিছে আৰু এয়া ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৯২ ১৯৬, ১৯৭, ২৯৯, ৩০২, ৩৫৩ ধাৰাৰ অধীনত শাস্তি যোগ্য অপৰাধ ৷
ৰাজহুৱা শান্তি, আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ঘৃণাসূচক ভাষণৰ বিৰুদ্ধে দিয়া নিৰ্দেশ অনুসৰি উল্লেখিত ধাৰাসমূহৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰৰ পঞ্জীয়ন কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ এজাহাৰকাৰীসকলে লতাশিল থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক অনুৰোধ জনায় ৷
