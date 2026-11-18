গ্রন্থোৎসৱৰ বতৰ : ২৪ ডিচেম্বৰ পৰা খানাপাৰাত হ’ব অসম গ্রন্থমেলা
২৪ ডিচেম্বৰ পৰা ১৪ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ’ব অসম গ্রন্থমেলা ৷ যুৱ লেখক সন্মানৰ বাবে আবেদন আহ্বান আয়োজকৰ ৷
Published : November 18, 2026 at 5:59 PM IST
গুৱাহাটী : অসমত আৰম্ভ হৈছে গ্রন্থোৎসৱৰ বতৰ । লেখক-পাঠক-প্রকাশকৰ বিপুল সঁহাৰিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবছৰৰ গুৱাহাটীৰ অসম গ্রন্থমেলা ১৪ দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰা হৈছে ।
অসম প্রকাশন পৰিষদ আৰু পাব্লিছাৰ্ছ এণ্ড বুক ছেলাৰ্ছ গীল্ড নর্থ-ইষ্টৰ যৌথ উদ্যোগত অহা ২৪ ডিচেম্বৰ, ২০২৬ৰ পৰা ৬ জানুৱাৰী, ২০২৭ লৈকে মহানগৰীৰ খানাপাৰস্থিত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস আদি ভিন্ন বিষয়ৰ এলানি বর্ণিল কাৰ্যসূচীৰে অসম গ্রন্থমেলা, গুৱাহাটী অনুষ্ঠিত হ'ব । এই কথা বামুণীমৈদামস্থিত কার্যালয়ত বুধবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সচিব প্রমোদ কলিতাই এই বিষয়ে সদৰী কৰে ।
প্রমোদ কলিতাই কয়, ‘‘গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত থকা প্রকাশন গোষ্ঠী আৰু বিক্রেতাসকলে গুৱাহাটীৰ অসম গ্রন্থমেলাত যোগদান কৰাৰ লগতে কলকতা, নতুন দিল্লী, হায়দৰাবাদ আদিৰ দেশৰ আগশাৰীৰ প্ৰকাশন গোষ্ঠী তথা বিদেশৰো কেবাটিও প্রকাশন প্রতিষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।’’
সচিব কলিতাই লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বিগত ২০২৫ বর্ষটোক 'গ্রন্থ-বর্ষ' হিচাপে কৰা ঘোষণাৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম প্রকাশন পৰিষদে হাতত লোৱা ফেল’শ্বিপ প্রকল্পৰ বাছনিত উঠা লেখকসকলক এই গ্রন্থমেলাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ফেল'শ্বিপ প্রদান কৰা হ'ব । এই গ্রন্থমেলাতেই ঐতিহ্যমণ্ডিত 'অসম প্রকাশন পৰিষদ সাহিত্য বঁটা' প্রদান কৰা হ'ব ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘প্রতিখন অসম গ্রন্থমেলাতে সাহিত্য-সংস্কৃতি ইতিহাস আদি ভিন্ন বিষয়ক সামৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা সত্র আয়োজিত হৈ আহিছে । গুৱাহাটীৰ অসম গ্রন্থমেলাত বিভিন্ন আলোচনা সত্ৰৰ উপৰিও লেখক-পাঠক সমাৰোহ, যুৱ লেখক সমাৰোহ, কবি সন্মিলন আদি অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । তদুপৰি এটা দিন গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত 'শিশুৰ দিন' হিচাপে উদযাপন কৰা হ'ব । 'শিশুৰ দিন'ত শিশুসকলৰ মাজত চিত্রাংকণ, কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আৰু আকর্ষণীয় মুকলি কুইজৰ আয়োজন কৰা হ'ব ।’’
উক্ত সংবাদমেলতে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সচিব প্রমোদ কলিতাই লগতে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুমোদন মর্মে বিগত বছৰৰ দৰে এই বছৰো ৪০ (চল্লিশ) বছৰৰ তলৰ যুৱ লেখক-লেখিকাৰ বাবে এক আর্থিক সাহায্য আঁচনি 'যুব লেখক সন্মান'ৰ বাবে আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে । এই আঁচনি অনুসৰি 'যুৱ লেখক সন্মান'ৰ বাবে কেৱল অসমৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘অসমীয়া, বাংলা, বড়ো, হিন্দী ভাষাৰ লগতে মিচিং, কাৰ্বি, নেপালী তথা অসমৰ আন জনগোষ্ঠীয় ভাষাত সাহিত্য চর্চা কৰা যুৱ লেখক-লেখিকাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব । যিসকল যুৱ লেখক-লেখিকাই ইতিমধ্যে গ্রন্থ ৰচনা কৰিছে অথবা যিসকল লেখক-লেখিকাৰ অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত আলোচনী-কাকতত নিয়মীয়াকৈ সাহিত্য তথা অন্যান্য বিষয়ৰ লিখনি প্রকাশ হৈ আছে, তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ।’’
যুৱ লেখকৰ আবেদন সন্দৰ্ভত তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আবেদনকাৰীৰ বয়স যোৱা ১ জানুৱাৰী, ২০২৬ ত ৪০ (চল্লিশ) বছৰৰ বেছি হ'ব নালাগিব । এই 'যুৱ লেখক সম্মান' আঁচনিৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত লেখকৰ প্ৰতিজনকে ২৫ হাজাৰকৈ টকা প্রদান কৰা হ'ব । বিগত বৰ্ষত এই 'যুৱ লেখক সম্মান' লাভ কৰাসকলে এইবছৰ আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ।’’
অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সচিব প্রমোদ কলিতাই কয়, ‘‘যুৱ লেখক সম্মানৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচৰাসকলে অসম প্রকাশন পৰিষদৰ ৱেবচাইট www.publicationboardassam.com উপলব্ধ 'Yuba Lekhok Sanman Application Form' পূৰণ কৰি Submit কৰিব লাগিব । আবেদনকাৰীৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ই-মেইল ঠিকনালৈ Google Forms-ৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা ই-মেইলটো খুলি ফর্মখন ডাউনলোড কৰি প্রিণ্ট উলিয়াব পাৰিব । পূৰণ কৰা আবেদন পত্ৰখনৰ এটা কপি সংশ্লিষ্ট নথিপত্ৰৰ সৈতে (নিজৰ প্ৰকাশিত গ্রন্থ, যিসকলৰ নিজৰ গ্ৰন্থ প্রকাশ পোৱা নাই অথচ প্রতিষ্ঠিত আলোচনী-কাকতত তেওঁলোকৰ লিখনি প্রকাশ হৈছে; তেনে লিখনিৰ ফটোকপি, ভোটাৰ আই ডিৰ ফটোকপি, বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ ফটোকপি) নিম্নোক্ত ঠিকনা- 'যুৱ লেখক সন্মান, অসম প্রকাশন পৰিষদ, বামুণীমৈদাম, গুৱাহাটী-২১' লৈ ৫ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত পোৱাকৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব ।’’
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে আয়োজিত এই সংবাদমেলত পাব্লিছাৰ্ছ এণ্ড বুক ছেলাৰ্ছ গীল্ড নর্থ-ইষ্টৰ সভাপতি ভাস্কৰ দত্তবৰুৱা, উপ-সভাপতি বাহাৰুল ইছলাম চৌধুৰী, সম্পাদক ধীৰাজ গোস্বামীৰ উপৰিও গীল্ডৰ বিষয়ববীয়াসকলো উপস্থিত থাকে ।