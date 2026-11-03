অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমা বিবাদৰ শীঘ্ৰেই অন্ত পৰিব : অতুল বৰা
দুয়োপক্ষৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামনি দিবাং উপত্যকা জিলা আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাজত হোৱা বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি আলোচনা...
Published : November 3, 2026 at 3:22 PM IST
গুৱাহাটী : অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৮০৪.১ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সীমান্তৰ বিবদমান অঞ্চলৰ সমস্যাৰ অতিশীঘ্ৰেই সমাধান হ'ব । তিনিচুকীয়া জিলা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাৰিখন জিলাক স্পৰ্শ কৰি দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত থকা সীমা বিবাদৰ অন্ত পেলোৱাৰ উদ্দেশ্যে নতুনকৈ সমিতি গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এই কথা সদৰী কৰিছে অসমৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ অধ্যক্ষ তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামনি দিবাং উপত্যকা জিলা আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাজত হোৱা বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা আলোচনাৰ অন্তত সাংবাদিকৰ আগত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াইছে ।
Tinsukia, Assam: Minister Atul Bora says, "There are nine disputed areas along the Assam–Arunachal Pradesh border, involving Tinsukia district of Assam and four districts of Arunachal Pradesh... However, one disputed area remains in Dibang Valley district. Today, we held a meeting at the Deputy Commissioner's Office in Lower Dibang Valley, Arunachal Pradesh... Both sides have expressed their willingness to resolve the remaining issue at the earliest. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has personally taken the initiative to ensure that the border dispute between the neighbouring states is resolved through dialogue and mutual understanding. Following the formation of the new government, regional committees have been constituted to facilitate the process. Accordingly, we initiated discussions today, and substantial deliberations were held..." (02/11)— IANS (@ians_india) November 2, 2026
উভয় পক্ষই বাকী থকা সমস্যাটো যিমান পাৰি সোনকালে সমাধান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়," সীমান্তত মুঠ ৮টা বিবদমান অঞ্চল আছে । আঠটা বিবদমান অঞ্চলৰ ইতিমধ্যে সাতটাতেই বিবাদ সমাধান হৈছে । যোৱাবাৰৰ যি আঞ্চলিক সমিতি আছিল সেইবোৰে স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰি বিভিন্ন দিশ চালি-জাৰি চাই নামচাই ঘোষণাৰ পিচত মীমাংসা কৰিলে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে থকা সীমা বিবাদ আলোচনা আৰু পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰে সমাধান কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ নিজে আগভাগ লোৱা বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী বৰাই পুনৰ কয়,"২০২৬ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পুনৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিচত অসমৰ সৈতে থকা চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ বিবাদ বিশেষকৈ অৰুণাচলৰে হোৱা বিবাদ সন্দৰ্ভত কিছুদিন পূৰ্বে আলোচনাত মিলিত হৈছো । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে নিজেই আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে । নতুন চৰকাৰ হোৱাৰ পিচত আকৌ আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰিছে । অৰুণাচল পক্ষৰ পৰাও নতুন সমিতি গঠন কৰা হৈছে ।"
ৰাজ্য দুখনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমাবিবাদ সমাধানৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে আঞ্চলিক সমিতিৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠানিক পৰ্যায়ৰ এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "যোৱাবাৰৰ যি আঞ্চলিক সমিতি আছিল সেইবোৰে স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰি বিভিন্ন দিশ চালি-জাৰি চাই নামচাই ঘোষণাৰ পিচত মীমাংসা কৰিলে । এটা অঞ্চল মীমাংসা হ'বলৈ থকাত আলোচনাত মিলিত হৈছো । দুয়োপক্ষই সমস্যা সমাধানৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ।"
বাকী থকা সমস্যাটো শীঘ্ৰে সমাধান কৰিবলৈ দুয়োপক্ষই আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী বৰাই কয়, "আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সেইবোৰ সমাধান হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছো । আলোচনাত হোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি দুয়োপক্ষই চৰকাৰী প্ৰতিনিধি আৰু স্থানীয় ৰাইজক লৈ একোখন সমিতি গঠন কৰিব আৰু এই সমিতিয়ে উক্ত স্থানলৈ গৈ আলোচনা কৰি বিষয়টো মীমাংসাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব ।"
লগতে পঢ়ক:অসম-অৰুণাচল সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰয়িঙত বৈঠক
গোলাঘাটৰ এজোপা ২০০ বছৰীয়া বৰগছ আৰু অযুত ভক্তৰ বিশ্বাস; কেনেকৈ যাব এই ঐতিহাসিক স্থানলৈ ?