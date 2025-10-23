ETV Bharat / state

সময় দি অনুপস্থিত : এন এইচ এমৰ সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় কক্ষৰ সন্মুখত ধৰ্ণাত বহিল আশা সন্থাৰ নেতৃত্ব

ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান, অসমৰ সঞ্চালকে বুধবাৰে সদৌ অসম আশা সন্থাৰ নেতৃত্বক সাক্ষাৎকাৰৰ সময় দিছিল আৰু সেই অনুসৰি কাৰ্যালয়টোত উপস্থিত হৈছিল ।সদৌ অসম আশা সন্থাৰ নেতৃত্ব

ASHA Workers protest NHM Office
এন এইচ এমৰ সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় কক্ষৰ সন্মুখত ধৰ্ণাত বহিল আশা সন্থাৰ নেতৃত্ব (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : সাক্ষাতৰ বাবে সময় দি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নথকাৰ প্ৰতিবাদত বুধবাৰে সদৌ অসম আশা সন্থাৰ নেতৃত্বই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান, অসমৰ সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় কক্ষৰ সন্মূখতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান, অসমৰ সঞ্চালকে বুধবাৰে সদৌ অসম আশা সন্থাৰ নেতৃত্বক সাক্ষাৎকাৰৰ সময় দিছিল । সেই অনুসৰি সময়মতে তেওঁলোক সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় । কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান, অসমৰ সঞ্চালকগৰাকী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নথকাত আশা সন্থাৰ নেতৃত্বই বিষয়াগৰাকীৰ কক্ষৰ সন্মূখতে বহি পৰে আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম আশা সন্থাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি সুভাষ সেনে কয়, "আশাসকল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ অন্তৰ্গত আৰু এইসকল কৰ্মীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ বিভিন্ন নীতি আৰু আঁচনিৰ সফলতাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলত স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদান আৰু জনস্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কাম অপৰিহাৰ্য । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা সা-সুবিধা ২০০৬ চনৰ তুলনাত বহু নগণ্য । তেওঁলোকক আজিলৈকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা নহ'ল ।"

এন এইচ এমৰ সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় কক্ষৰ সন্মুখত ধৰ্ণাত বহিল আশা সন্থাৰ নেতৃত্ব (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "আশা কৰ্মী সকলৰ ওপৰত চলা এই বঞ্চনা আৰু প্ৰতাৰণা বন্ধ কৰা আৰু 'আশা'ক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ দাবীত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ সঞ্চালকক সাক্ষাৎ কৰি এখন স্মাৰক পত্র প্ৰদানৰ বাবে সঞ্চালকগৰাকীয়ে নিজে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া অনুসৰি পুৱা ১০ বজাত সদৌ অসম আশা সন্থাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় । কিন্তু কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ নেতৃত্বই জানিব পাৰে যে সঞ্চালকগৰাকী ৰাজ্যৰ বাহিৰত । ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচীৰ বাবে সন্থাৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কাৰ্বি আংলঙকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত হয়হি । সঞ্চালকগৰাকীৰ এনে কাণ্ডজ্ঞানহীন আচৰণত উপস্থিত আশা সকল ক্ষোভত ফাটি পৰে আৰু তেওঁলোকে সঞ্চালকৰ চেম্বাৰৰ সন্মুখত ধৰ্ণা দিয়ে ।"

ASHA Workers protest NHM Office
আশাৰ প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰক স্মাৰক পত্র প্ৰদান আশা কৰ্মীৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে আশা সন্থাৰ নেতৃত্বই সাক্ষাতকাৰৰ সময় দি মিছন সঞ্চালক অনুপস্থিত কিয় জবাব দিয়ক, আশাৰ স্মাৰক পত্র গ্রহণ কৰিবলৈ কিহৰ ভয়, মিছন সঞ্চালক হায় হায়, আশাৰ স্মাৰক পত্র গ্রহণ কৰিবলৈ সময় দিব নোৱৰা মিচন সঞ্চালক মুৰ্দাবাদ আদি শ্ল'গানৰে কাৰ্যালয় কক্ষৰ সন্মুখ উত্তাল কৰি তোলে । প্ৰতিবাদৰ পাছত ততাতৈয়াকৈ 'আশা'ৰ প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰ উপস্থিত হৈ আশাসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈ স্মাৰক পত্র গ্রহণ কৰে । বিষয়াগৰাকীয়ে আশা সকলক মিছন সঞ্চালকৰ লগত সাক্ষাৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছত আশা সন্থাৰ নেতৃত্বই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখে ।

