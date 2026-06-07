বিতৰ্কৰ মাজতে বীৰাংগনা সতী সাধনী কলাক্ষেত্ৰ অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা
গোলাঘাটৰ বীৰাংগনা সতী সাধনী কলাক্ষেত্ৰত দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা অসম সাহিত্য সভাৰ পঞ্চম কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ৷
Published : June 7, 2026 at 4:26 PM IST
গোলাঘাট : দেওবাৰে গোলাঘাটত অনুষ্ঠিত হয় অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ৷ উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিনিধি সভাখন স্থগিত ৰাখৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল আদালতে ৷ যাৰ বাবে দেওবাৰে মাত্ৰ অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ সভাপতি ডাঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাৰ লগতে অন্যান বিষয়ববীয়াই ৷
এই সন্দৰ্ভত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাই কয়,"অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ এই প্ৰতিনিধি সভাত উত্থাপন হোৱা নাই । ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কে গুৱাহাটীত আলোচনা কৰা হৈছে ৷ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ অসমৰ ৰাইজৰ মাজত ভুল বাৰ্তা দিয়া হৈছে । আমি অসম সাহিত্য সভাৰ কেইবাটাও আভ্যন্তৰীণ কথা ৰাইজৰ আগত কোৱাৰ আগতে প্ৰতিনিধি সভাত জনাব বিচাৰিছিলো আৰু যি সমূহ সমস্যাৰ সমাধান তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সাহিত্য কৰ্মীৰ বাহিৰে বেলেগে দিব নোৱাৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই প্ৰতিনিধি সভাখন এটা গোচৰ চলি আছে, যাৰ বাবে আদালতে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰাৰ বাবে আমি বাতিল কৰিছো । এই সম্পৰ্কে আমি পৰবৰ্তী সময়ত আদালতৰ মজিয়াত দাখিল কৰিম আৰু আদালতে অনুমতি দিলে আমাৰ যিখিনি সমস্যাৰ বাবে সভাখন চলাবলৈ অসুবিধা হৈ আহিছে প্ৰতিনিধি সভাৰ জৰিয়তে সামাধান কৰিম ।"
বৰাই লগতে কয়, "বিগত বছৰত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নিৰ্বাচনত বহু বিভ্ৰান্তিৰ হৈছিল গতিকে সভাপতি নিৰ্বাচিতৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সালসলনি কৰিবলৈ আয়োজন কৰা হৈছিল, সেয়ে এই প্ৰতিনিধি সভাৰ আলোচনাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল । সাহিত্য সভাৰ এই বিভ্ৰান্তি সমূহ দূৰ নকৰিলে নতুন প্ৰজন্মই সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহ'ব । প্ৰত্যেক বছৰে অসম সাহিত্য সভাই বিত্তীয় প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগে সেই বিত্তীয় প্ৰতিবেদন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত দাখিল কৰা হ'ল কিন্তু প্ৰতিনিধি সভাত দাখিল কৰা হোৱা নাছিল ৷"
বহু বিতৰ্কৰ মাজত দেওবাৰে গোলাঘাটৰ বীৰাংগনা সতী সাধনী কলাক্ষেত্ৰত দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা অসম সাহিত্য সভাৰ পঞ্চম কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ৷
লগতে পঢ়ক:মেধাৱী পুত্ৰক হেৰুৱাই ভাঙি পৰিছে পিতৃ-মাতৃ, ধুবুৰীৰ আদিল হুছেইনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ সন্দেহ পৰিয়ালৰ