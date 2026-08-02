ETV Bharat / state

দেশসেৱা আগবঢ়াই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা সেনা জোৱানক জন্ম গাঁৱত উষ্ম আদৰণি

মেঘালয়, ছিকিম, পাঞ্জাব, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, জম্মু-কাশ্মীৰত আগবঢ়াইছিল সেৱা ।

The Army who retired after serving the country was warmly welcomed in his native village in Jonai
দেশ সেৱা আগবঢ়াই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা সেনা জোৱানক জন্ম গাঁৱত উষ্ম আদৰণি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 3:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : সুদীৰ্ঘ ২৮ বছৰ দেশ সেৱা আগবঢ়াই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা এগৰাকী ভাৰতীয় সেনা জোৱান দেওবাৰে নিজৰ জন্ম ঠাইত উপস্থিত হয় । পুৱা ৭.৩০ বজাত ৰে'লেৰে চিলাপথাৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱা সেনা বিষয়াগৰাকীক চিলাপথাৰ-চিচিবৰগাঁও-চিমেন চাপৰি আৰু জোনাই আঞ্চলিক প্রাক্তন সৈনিক সমিতি আৰু পৰিয়ালে উষ্ম আদৰণি জনায় ।

এইগৰাকী সেনা জোৱানজন হৈছে ৰঞ্জিত পাতিৰ । ললাদ গাঁৱত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে জোনাইৰ কুলি তিনিআলিৰ পৰা স্থানীয় ৰাইজে ঢোলে-দগৰে গোমৰা চঃমানেৰে আগবঢ়ায় অনাৰ লগতে সমদলেৰে তেওঁক নিজ বাসগৃহলৈ আদৰি নিয়ে । নিজ গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে পৰম্পৰাগত নীতি-নিয়মৰ লগতে কেক কাটি উষ্ম আদৰণি জনায় ।

দেশ সেৱা আগবঢ়াই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা সেনা জোৱানক জন্ম গাঁৱত উষ্ম আদৰণি (ETV Bharat Assam)

ৰঞ্জিত পাতিৰক পাতিৰ অপৃন কৌবাং, চিলাপথাৰ, চিচিবৰগাঁও, চিমেন চাপৰি আৰু জোনাই আঞ্চলিক প্রাক্তন সৈনিক সমিতি, আত্মীয় তথা পৰিয়াল আৰু স্থানীয় ৰাইজে মিচিং মিবু চোলা, ঐৰকক, ফুলাম গামোচা, পৰম্পৰাগত এখন য়কচা (দা), প্ৰশস্তি পত্ৰৰে আদৰণি জনায় । তেওঁ নিজ গৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়াল তথা ৰাইজৰ মৰম-চেনেহেৰে আদৰ সাদৰ দেখি আবেগিক হৈ এই মৰম সদায় মনত থাকিব বুলি মন্তব্য কয় ।

প্ৰাক্তন সেনা জোৱান ৰঞ্জিত পাতিৰে কয়, "১৯৯৮ চনত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত যোগদান কৰিয়েই দাৰ্জিলিঙলৈ গৈছিলো । তাৰ পিচত কাৰ্গিল যুদ্ধৰ বাবে কাশ্মীৰলৈ গৈছিলো । অৱেশ্য়ে যুদ্ধক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বেই আমি জন্মুৰ পৰাই উভতি আহিবলগীয়া হৈছিল । কাৰণ তেতিয়া যুদ্ধ সমাপ্ত হৈছিল । তাৰ পৰাই পুনৰ দাৰ্জিলিঙলৈ উভতি যাও । পিচত জন্মু-কাশ্মীৰলৈ যাও । তাত কিছুদিন থকাৰ পিচত হায়দৰাবাদলৈ যাও ।"

নিজৰ আপোন গাঁওখনলৈ উভতি আহি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ কয়, "নিজৰ জন্ম গাঁওখনলৈ উভতি আহি খুব ভাল লাগিছে । নৱপ্ৰজন্মই সেনাত যোগদান কৰিব লাগে । পুৱা উঠিয়েই দৌৰাৰ অভ্য়াস কৰিব লাগিব । কষ্ট কৰাৰ লগতে ধৈৰ্য ধৰিবও লাগিব । কষ্ট কৰিলেহে দেশৰ বাবে সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিব । ডাক্তৰ,ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগতে দেশ সেৱাও কৰিব লাগিব ।"

উল্লেখ্য যে সেনা জোৱান ৰঞ্জিত পাতিৰে দেশ মাতৃৰ সুৰক্ষা, সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ মহান উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ৰ ২৫ জুলাইত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত যোগদান কৰি ২৮ বছৰ ধৰি সততা, শৃংখলা, সাহস আৰু নিষ্ঠাৰে দেশৰ সেৱা আগবঢ়াইছে । তদুপৰি মেঘালয়, ছিকিম, পাঞ্জাব, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, জম্মু-কাশ্মীৰ আদিত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক:ভাৰতীয় ৰে’লত ইতিহাসৰ সূচনা, প্ৰথমবাৰৰ বাবে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত মানৱ হৃৎপিণ্ড পৰিবহণ

বানপীড়িত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা

TAGGED:

ভাৰতীয় সেনা জোৱান
ইটিভি ভাৰত অসম
ধেমাজি
INDIAN ARMY
RETIRED ARMY JAWAN WARMLY WELCOMED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.