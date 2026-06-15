ETV Bharat / state

শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ ৮৩ সংখ্যক স্মৃতি দিৱস

স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সেনানীৰ খবৰ ৰাখিছেনে কোনোবাই ? ব্ৰিটিছৰ মূল লক্ষ্যই আছিল নেকি কুশল কোঁৱৰ ?

The 83rd Memorial Day of Assamese freedom fighter Kushal Konwar
কুশল কোঁৱৰৰ ৮৩ সংখ্যক স্মৃতি দিৱস (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 5:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ : ১৫ জুন, কুশল কোঁৱৰৰ ৮৩ সংখ্যক স্মৃতি দিৱস । সৰুপথাৰ বুলি ক'লেই ’৪২ ৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ কথাই ইতিহাস বহন কৰে । সেই সময় আছিল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ভৰপক ৷ ঔপনিবেশিক ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ দেশজুৰি চলিছিল।

সেই সময়তে ১৯৪২ চনৰ ১০ অক্টোবৰৰ মাজনিশা সৰুপথাৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা উজনিৰ ফালে মাত্ৰ সামান্য কিলোমিটাৰ দূৰত্বত সংঘটিত হয় এক ৰে’ল দুৰ্ঘটনা । বৃটিছ মিলিটেৰী ভৰ্তি এখন ৰে’ল লাইনচ্যুৎ হৈ শুকান নলা নামৰ ঠাইখিনিত বাগৰি পৰিছিল ।

শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ ৮৩ সংখ্যক স্মৃতি দিৱস (ETV Bharat Assam)

অভিযোগ অনুসৰি, উক্ত ৰে’লখন চৰমপন্থাত বিশ্বাসী একাংশ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে বগৰাইছিল । এই অভিযোগতে অভিযুক্ত হ'বলগীয়া হৈছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ ৷ এই দুৰ্ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক বৃটিছে মৃত্যুদণ্ড বিহিছিল।

The 83rd Memorial Day of Assamese freedom fighter Kushal Konwar
’৪২ ৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ (ETV Bharat Assam)

সম্প্ৰতি সৰুপথাৰত আছে কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল । সৰুপথাৰ নগৰত আছে কুশল কোঁৱৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি । ইয়াৰোপৰি ট্ৰেইন বগৰোৱা স্থানত নতুনকৈ কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতি সৌধ নিৰ্মাণ হৈছে ।

The 83rd Memorial Day of Assamese freedom fighter Kushal Konwar
ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ (ETV Bharat Assam)

মডেল ষ্টেচন নিৰ্মাণৰ পাছতেই সৰুপথাৰৰ ৰে’লৱে ষ্টেচনৰ নাম কুশল কোঁৱৰ ষ্টেচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । পৰিয়ালৰ লোকেও সেয়াই আশা কৰিছে । ইয়াৰোপৰি সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত আছে কুশল কোঁৱৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ । অধ্যয়ন কেন্দ্ৰই কুশল কোঁৱৰৰ জীৱন সম্পৰ্কে গৱেষণা কৰিবৰ সমল হিচাপে গ্ৰন্থ উন্মোচনীৰ কাম কৰিছে ।

The 83rd Memorial Day of Assamese freedom fighter Kushal Konwar
’৪২ ৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ (ETV Bharat Assam)

সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ২নং গন্ধকৰৈ গাঁৱত অৱস্থিত বাসগৃহত কেনে আছে কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল । কুশল কোঁৱৰৰ আছিল দুজন পুত্ৰ - খগেন কোঁৱৰ আৰু নগেন কোঁৱৰ । অৱশ্য়ে তেওঁলোকৰ এজনো বৰ্তমান এই পৃথিৱীত নাই ।

The 83rd Memorial Day of Assamese freedom fighter Kushal Konwar
সৰুপথাৰ ৰে’ল ষ্টেচন (ETV Bharat Assam)

১৯০৫ চনত এতিয়াৰ গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্গত ফৰকাটিং বালিজান গাঁৱত কুশল কোঁৱৰৰ জন্ম হৈছিল ৷ তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল সোণাৰাম কোঁৱৰ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল কনকেশ্বৰী কোঁৱৰ ৷ ১৯৪২ চনৰ ৯ অক্টোবৰত সংঘটিত হোৱা সৰুপথাৰৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে অভিযুক্ত কৰি তেওঁক ১৯৪২ চনৰ ৩ নৱেম্বৰত বৃটিছ চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। বৃটিছৰ বিচাৰত এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰি ১৯৪৩ চনৰ ১৫ জুনত মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি বিহা হৈছিল কুশল কোঁৱৰক।

The 83rd Memorial Day of Assamese freedom fighter Kushal Konwar
শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতি সৌধ (ETV Bharat Assam)

সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক সত্যব্ৰত দত্তই কয়, "আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন । এই কাৰণেই গৌৰৱ কৰিব পাৰো যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ওচৰত আমাক চিনাকি কৰি দিয়া এইজনা মহান ছহীদ কুশল কোঁৱৰৰ আজি ৮৩ সংখ্যক মৃত্যু দিৱস । আজিৰ এই দিনটোতেই তেখেতক ব্ৰিটিছৰ ষড়যন্ত্ৰত ফাঁচিকাঠত ওলমাইছিল । কিন্তু ফাঁচিকাঠত ওলমোৱাৰ যি আত্মত্যাগ, সেই আত্মত্যাগৰ ফলতেই আজি দেশ স্বাধীনতাৰ শিখৰত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । কুশল কোঁৱৰ আমাৰ বাবে প্ৰেৰণা, কুশল কোঁৱৰ আমাৰ বাবে স্বাধীনতাৰ যুঁজাৰু, যুঁজৰ সেই সংগ্ৰামী আখৰাৰ এজন সৈনিক । গতিকে আমি প্ৰজন্মক তেখেতৰ হৈ চিনাকি কৰাই দিবলৈ প্ৰত্যেকটো নিয়ত, প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত আমি সাজু আছো আৰু আমি আহ্বান জনাম কুশলৰ যি আত্মত্যাগৰ এই কাহিনী, কুশলে দেশৰ কাৰণে কৰা এই চেষ্টাক আমি অথলে যাবলৈ নিদিওঁ । আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই, প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয়াই তেখেতৰ এই আত্মত্যাগক চিৰদিন চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰাখিম ।"

ব্ৰিটিছৰ মূল লক্ষ্যই আছিল নেকি কুশল ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেখেতে পুনৰ কয়, "ব্ৰিটিছ, সাম্ৰাজ্যবাদী ব্ৰিটিছ, এই সাম্ৰাজ্যবাদী ব্ৰিটিছৰ কথা আপোনালোকে জানেই যে ভাৰতৰ নিৰীহ জনসাধাৰণক তেওঁলোকে কেনেকৈ বেপাৰ কৰাৰ চলেৰে আহি সম্পূৰ্ণ মালিকাধীন হৈ পৰিল । গতিকে তেওঁলোকৰ সেই চৰিত্ৰতেই আছিল, সাধাৰণ এজন কৃষক, কুশলক যি গান্ধীজীৰ অহিংসা নীতিৰ পূজাৰী আছিল ৷ সেই পূজাৰীগৰাকীক কিদৰে ৰে’ল বগৰোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰত, এইটো সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰতি এটা তেওঁলোকৰ সংকেত আছিল যে আমাৰ বিৰুদ্ধে কোনো থিয় নহ'ব আৰু তাৰেই এটা চিকাৰ হৈছিল ছহীদ কুশল কোঁৱৰ । কিন্তু সত্য আৰু ন্যায্যৰ ওচৰত কোনো হাৰি যাব নোৱাৰে । মোহনদাস কৰমচান্দ গান্ধীৰ এজন একান্ত অনুগত, যি প্ৰায় ১০ বছৰ নিমখ নোখোৱাকৈ আছিল মৃত্যুৰ আগলৈকে, যি আত্মত্যাগ কৰিছিল, যি ব্ৰিটিছ চাহাবৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ ক্ষোভ উজাৰিছিল । গতিকে এজন সাধাৰণ মানুহৰ, এজন সাধাৰণ কৃষকৰ এই যিটো তেখেতৰ উঠি অহা সাহস, এই সাহসক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণেই আচলতে ব্ৰিটিছে এই কাৰ্য কৰিছিল । এয়া আছিল সাধাৰণ ভাৰতীয়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দমনমূলক নীতিৰ, আক্রোশমূলক নীতিৰ এটা উদাহৰণ মাত্ৰ ।"

লগতে পঢ়ক : Baby Bhakat: CBSEৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কামপুৰৰ এটা 'জহামাল'ৰ কাহিনী

লগতে পঢ়ক : ম’হৰ শিঙৰ পেঁপাৰ ভৌগোলিক স্বীকৃতি লাভ: এই সাফল্যৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজনক জানেনে ?

TAGGED:

৪২ ৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদ
শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ
কুশল কোঁৱৰৰ মৃত্যু দিৱস
ব্ৰিটিছৰ মূল লক্ষ্য
FREEDOM FIGHTER KUSHAL KONWAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.