সৰুসজাইত ১৬ সংখ্যক 'গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন' প্ৰতিযোগিতা, পাঁচ হাজাৰ প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা

কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ১৬ সংখ্যক 'গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন' প্ৰতিযোগিতা ৷ এইবাৰৰ মূল থীম হৈছে 'উচ্চমানৰ শিক্ষাৰ বাবে দৌৰ' ৷

১৬ সংখ্যক গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 11, 2026 at 4:20 PM IST

গুৱাহাটী : দেওবাৰে গুৱহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ১৬ সংখ্যক গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা ৷ সৰুসজাইৰ কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ১৬ সংখ্যক গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাখনত ৷ বাৰ্ষিক টেকন'-মেনেজমেণ্ট ফেষ্টিভেলৰ ২৮ সংখ্যক 'টেকনিচ'ৰ অংশ হিচাপে আই আই টি গুৱাহাটীয়ে ১৬ সংখ্যক 'গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন' দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছে ৷

এইবাৰৰ গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাত পাঁচ হাজাৰৰো অধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হাফ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাত দৌৰবিদ নবীন দাগাৰ, হীমা ছেত্ৰী আৰু বিনোদ পাটগিৰিয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, নবীন দাগাৰ হৈছে এছিয়ান গেছম, টিচিএছ বিশ্ব ১০কে চেম্পিয়ন আৰু ২৩ বাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেলত পদক লাভ কৰিছে ৷ বিপৰীতে ছেত্ৰী হৈছে শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষক আৰু পাটগিৰি এজন আল্ট্ৰা-মেৰাথন সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু আন্তৰ্জাতিক মাৰাথন খেলুৱৈ ৷ তদুপৰিও 'টেকনিচ'ৰ ২৮ সংখ্যক সংস্কৰণত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান, প্ৰতিযোগিতা, কৰ্মশালা আৰু বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰা গুৱাহাটী হাফ মাৰাথনে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলকৰ ধৰি দেশৰ দৌৰবিদক আকৰ্ষণ কৰি আহিছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বৰ গুৱাহাটী মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ দৌৰবিদে অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু যিটো দেশৰ ভিতৰতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা আয়োজিত বৃহৎ মাৰাথান ৰূপে পৰিগণিত হৈছিল ৷ প্ৰতি বছৰে গুৱাহাটী হাফ মাৰাথনে সজাগতা আৰু সম্প্ৰদায়ক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ এটা বিশেষ বিষয়বস্তুক থীম হিচাপে গ্ৰহণ কৰে ৷

বিগত বৰ্ষৰ মাৰাথনৰ থীম আছিল 'Run for a Healthier Society' আৰু 'Run for a cleaner Tomorrow' ৷ ইফালে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগয়ী মাৰাথনৰ মূল থীম হৈছে 'Run for Quality Education' ৷ যাৰ লক্ষ্য হৈছে সুলভ আৰু সমতাপূৰ্ণ শিক্ষাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা আৰু মানুহক এক অৰ্থপূৰ্ণ কামৰ বাবে একত্ৰিত কৰা ৷

আনহাতে, গুৱাহাটী হাফ মাৰাথনৰ দ্বাৰা টিম টেকনিচে অনাথ আশ্ৰমত অনুদান অভিযান চলোৱাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় শিশুসকলৰ মাজত কিতাপ আৰু অন্যান্য শিক্ষামূলক সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিব ৷ এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে 'টেকনিচ'-এ শিক্ষাক সহায় কৰাৰ লগতে সমাজত এক ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 'গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন' প্ৰতিযোগিতা দুটা শাখাত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ইয়াৰে ২১ কিলোমিটাৰৰ 'গ্ল'ৰী ৰাণ' আৰু ছয় কিলোমিটাৰৰ 'স্পিৰিট ৰাণ' অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ ২০২৬ চনৰ গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন সংস্কৰণ বিজয়ী প্ৰতিযোগিক ২.৫ লাখ পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব ৷ বৰ্তমান এই মাৰাথন দৌৰৰ বাবে পঞ্জীয়ন মুকলি কৰা হৈছে ৷ ইচ্ছুক অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত https://www.techniche.org.in/ghm/register বা ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ @techniche_iitguwahati ত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ৷

লগতে পঢ়ক: কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত ধেমাজিৰ ৮ গৰাকী খেলুৱৈৰ পদক লাভ

